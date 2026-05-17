El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) anunció que este domingo 17 de mayo realizará la ceremonia oficial de proclamación de resultados de la primera vuelta electoral de las Elecciones Generales 2026, un acto decisivo que permitirá oficializar a los candidatos que competirán en la segunda vuelta presidencial. La audiencia, que se desarrollará en la sede central del organismo electoral, ratificará las cifras procesadas al 100% por la ONPE, despejando así el panorama político tras una etapa de riguroso conteo de actas. Con el fin de asegurar la transparencia y el flujo informativo hacia la ciudadanía, el evento contará con la participación de observadores internacionales y se desplegará una amplia cobertura digital. Conoce a continuación el horario exacto, los detalles de la audiencia y quiénes son los protagonistas que pasan a la etapa definitiva del proceso electoral.

¿A QUÉ HORA COMIENZA LA CEREMONIA OFICIAL DE PROCLAMACIÓN?

La audiencia pública está programada para arrancar a las 7:00 a. m. de este domingo. El JNE seleccionó este horario matutino con el objetivo de gestionar el evento de forma ordenada y garantizar que tanto los partidos políticos como las misiones de observación y la prensa tengan acceso inmediato a la información. Además, esta antelación permite agilizar los trámites posteriores, como el registro oficial de las duplas presidenciales para la siguiente fase.

Foto referencial: Mario Zapata N. / @photo.gec

¿QUIÉNES PARTICIPARÁN EN LA CEREMONIA ELECTORAL?

En primer lugar, la sesión será encabezada por el presidente del organismo electoral, Roberto Burneo, junto a funcionarios y personal técnico encargado del desarrollo de la jornada.

Asimismo, la audiencia contará con la asistencia de representantes de partidos políticos, integrantes del pleno, observadores internacionales, así como medios de comunicación previamente acreditados.

Asimismo, participarán delegaciones de entidades como la Misión de Observación Electoral de la OEA y la Asociación Civil Transparencia, encargadas de supervisar que la proclamación se desarrolle conforme a las normas democráticas.

¿CÓMO PODRÁ LA CIUDADANÍA SEGUIR LA PROCLAMACIÓN?

El acceso presencial estará limitado únicamente a personas acreditadas por el organismo electoral. Sin embargo, el Jurado Nacional de Elecciones informó que la ceremonia será transmitida en vivo a través de sus canales digitales y redes oficiales para que la población pueda seguir el anuncio en tiempo real.

Tras finalizar la lectura de resultados, Roberto Burneo ofrecerá una conferencia de prensa donde responderá consultas relacionadas con el proceso y brindará detalles sobre las siguientes etapas del cronograma electoral.

¿QUIÉNES SON LOS CANDIDATOS QUE CLASIFICARON A LA SEGUNDA VUELTA?

Tras completarse el conteo de la totalidad de las actas por parte de la ONPE el pasado viernes 15 de mayo, se ha confirmado que la disputa por la Presidencia de la República continuará entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez. Ambos postulantes lograron el mayor respaldo en las urnas y ahora esperan la proclamación formal de este domingo para quedar expeditos para la votación final.

Keiko Fujimori y Roberto Sánchez. (Fotos: GEC)

¿CUÁLES SON LOS SIGUIENTES PASOS TRAS EL ANUNCIO DEL JNE?

Una vez que se oficialicen las cifras en la audiencia del domingo, se pondrá en marcha la logística para la jornada electoral del próximo 7 de junio. El cierre del procesamiento al 100% de los votos ha permitido ajustar los tiempos institucionales, facilitando que el organismo electoral cumpla con el calendario de inscripción de fórmulas y habilite espacios de consulta técnica para que la ciudadanía y las organizaciones políticas despejen cualquier interrogante sobre el proceso, según informa Infobae.

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