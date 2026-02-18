A qué hora inicia Premios Lo Nuestro 2026: todo sobre la gala que celebra la música latina

Premios Lo Nuestro celebrará su edición número 38 este jueves 19 de febrero desde el Kaseya Center de Miami. La gala premiará lo mejor de la música latina en más de 30 categorías, reconociendo a los artistas más destacados del año en géneros como pop, urbano, regional mexicano y tropical, además de presentar actuaciones en vivo, colaboraciones especiales y momentos inolvidables que reunirán a grandes figuras de la industria en una noche llena de emoción y celebración.

Horario para ver Premio Lo Nuestro 2026 :

México: 7:00 p.m.

Colombia: 7:00 p.m.

Ecuador: 7:00 p.m.

Venezuela: 8:00 p.m.

Chile: 9:00 p.m.

Argentina: 9:00 p.m.

Perú: 7:00 p.m.

Bolivia: 8:00 p.m.

Paraguay: 9:00 p.m.

Uruguay: 9:00 p.m.

España: 2:00 a.m. (hora peninsular) del día siguiente.

Dónde ver los Premios Lo Nuestro 2026 EN VIVO

La ceremonia de los Premios Lo Nuestro 2026 será transmitida en vivo por Univision, UNIMÁS y Galavisión en televisión, mientras que también podrá verse vía streaming a través de la plataforma ViX, que ofrece cobertura para Estados Unidos y varios países de Latinoamérica. En Perú y otros países de la región, la gala se podrá seguir desde las 7:00 p. m. (Hora de Perú), con la alfombra magenta iniciando una hora antes.