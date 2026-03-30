Los candidatos presidenciales volverán a debatir esta semana, de acuerdo a lo estipulado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), esta nueva jornada se dará durante tres días: lunes 30 y 31 de marzo y 1 de abril. Este segundo ciclo de debates contará con la participación de 35 candidatos, quienes expondrán, a señal abierta, sus principales propuestas para el país con el propósito de ganar el voto de los peruanos. Este proceso se da en cara a las próximas Elecciones Generales 2026, que se celebran este 12 de abril.

Según el cronograma del JNE y el Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP), el debate iniciará a las 8:00 p.m. (horario peruano) y se extenderá hasta alrededor de las 11:00 p.m. Los periodistas Angélica Valdez y Pedro Tenorio serán los moderadores de esta segunda etapa.

En la primera jornada, los candidatos expusieron sobre Seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad e Integridad pública y lucha contra la corrupción. En esta segunda fecha, los candidatos presidenciales discutirán temas de Empleo, desarrollo y emprendimiento; y Educación, innovación y tecnología.

¿A qué hora inicia el Debate Presidencial 2026?

La segunda edición del debate comenzará a las 20:00 horas (8:00 pm en horario peruano).

A continuación, revisa los horarios en otros países:

19:00 horas: México, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Guatemala y Honduras

20:00 horas: Perú, Colombia, Ecuador y Panamá

21:00 horas: Venezuela, Bolivia, Cuba, Canadá (zona este), Puerto Rico y República Dominicana

22:00 horas: Chile, Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay

01:00 horas del martes 31 de marzo: Reino Unido

02:00 horas del martes 31 de marzo: España, Alemania, Italia y Francia

¿Dónde ver el debate presidencial JNE 2026?

La transmisión oficial del debate será por la plataforma oficial del JNE y podrá seguir el evento completo desde El Comercio. Conoce los canales principales donde podrás seguir el debate sin costo adicional:

TV Perú (canal 7 en señal abierta), señal oficial con cobertura nacional y acceso también vía cable en diferentes operadores.

JNE TV / JNE Media, disponible en la televisión digital y en plataformas vinculadas al Jurado Nacional de Elecciones.

América TV (canal 4), en señal abierta y por los principales servicios de cable en el país.

Los candidatos presidenciales volverán a debatir en ternas durante la segunda fase organizada por el Jurado Nacional de Elecciones. Foto: JNE.

¿Cómo es el formato y qué temas se debatirán?

Del total de 35 candidatos, en cada jornada electoral participan 12, divididos en cuatro grupos de tres integrantes, quienes responderán un total de 80 preguntas que serán sorteadas al inicio del evento frente a un notario público.

Durante el debate, se reproducirá un vídeo con la interrogante de un ciudadano a la que el candidato deberá responder.

En cuanto al formato, cada jornada electoral contará con cuatro bloques. En el primero, los candidatos expondrán sus propuestas durante 1 minuto. Después, cada postulante contará con 2 minutos y medio para dialogar, responder o comentar a partir de la pregunta que realice el moderador/a.

En el segundo bloque, destinado a la “Pregunta ciudadana”, los postulantes tendrán 1 minuto y medio para responder preguntas de ciudadanos de distintos puntos del país, que fueron seleccionadas por un comité de revisión.

En el tercer bloque la dinámica será similar a la primera parte. Cada postulante contará con un minuto para exponer sobre el segundo tema y 2 minutos y medio para realizar comentarios y responder preguntas.

Y en el cuarto y último bloque, dispondrán de un minuto para emitir su mensaje final, orientado a la presentación de visión país y llamado a la acción del voto. Finalmente, esta segunda edición tratará temas como Empleo, desarrollo y emprendimiento; y Educación, innovación y tecnología.

¿Quiénes participarán en el Debate Presidencial del 2026?

Lunes 30 de marzo: Carlos Jaico (Perú Moderno), George Forsyth (Somos Perú), Álvaro Paz de la Barra (Fe en el Perú), Fiorella Molinelli (Fuerza y Libertad), Alex Gonzalez (Demócrata Verde), Carlos Espá (Sí Creo), Yonhy Lescano (Cooperación Popular), Walter Chirinos (PRIN), Ronald Atencio (Venceremos), Fernando Olivera (Frente de la esperanza 2021), Carlos Álvarez (País para todos) y Enrique Valderrama (Partido Aprista Peruano).

Debate presidencial lunes 30 de marzo

Martes 31 de marzo: Herbet Caller (Partido Patriótico del Perú), Mesías Guevara (Partido Morado), Roberto Sánchez (Juntos por el Perú), Paul Jaimes (Progresemos), Keiko Fujimori (Fuerza Popular), Rafael López Aliaga (Renovación Popular). También, Marisol Pérez Tello (Primero la gente), Mario Vizcarra (Primero la gente), Charlie Carrasco (Partido Demócrata Unido), Vladimir Cerrón (Perú Libre), Francisco Diez Canseco (Partido Perú Acción), Roberto Chiabra (Unidad Nacional).

Debate presidencial martes 31 de marzo

Miércoles 1 de abril: Ricardo Belmont (Partido Cívico Obras), Rafael Belaunde (Libertad Popular), José Luna (Podemos Perú), César Acuña (Alianza para el Progreso), Wolfgang Grozo (Integridad Democrática) y Rosario Fernández (Un Camino Diferente). De igual forma, Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno), Armando Massé (Partido Democrático Federal), Alfonso López-Chau (Ahora Nación), Antonio Ortiz (Salvemos al Perú), José Williams (Avanza País).