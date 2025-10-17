Con motivo de la segunda vuelta presidencial del 19 de octubre en Bolivia, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) activará varias restricciones en todo el país para garantizar una jornada segura y sin incidentes. Estas medidas están respaldadas por la Ley 026 del Régimen Electoral y serán supervisadas por autoridades nacionales y locales.

Entre las disposiciones más importantes destaca la Ley Seca, que prohíbe el consumo y la venta de alcohol durante el fin de semana electoral. También habrá controles de transporte, sanciones económicas y operativos especiales de vigilancia. A continuación, te contamos qué debes saber al respecto.

¿A QUÉ HORA INICIA Y HASTA CUÁNDO REGIRÁ LA LEY SECA POR ELECCIONES BOLIVIA 2025?

La restricción comenzará a las 00:00 horas del viernes 17 de octubre y se mantendrá hasta el mediodía del lunes 20 de octubre. Durante este periodo estará prohibida la venta, distribución y consumo de bebidas alcohólicas en todo el país. La norma abarca tanto espacios públicos como privados, incluyendo domicilios, restaurantes, hoteles, tiendas y locales comerciales, y será controlada por la Policía Boliviana junto con las intendencias municipales.

Las personas o negocios que vulneren la norma enfrentarán multas que van del 21% al 35% de un salario mínimo nacional, es decir, entre 579 y 965 bolivianos (equivalentes a US$84 y US$140). Además, los infractores podrán ser objeto de otras sanciones administrativas dispuestas por las autoridades electorales, según explica la plataforma Bloomberg en Línea.

¿QUÉ OTRAS RESTRICCIONES SE APLICARÁN DURANTE EL BALOTAJE?

Los Autos de Buen Gobierno permiten a las autoridades departamentales y municipales emitir disposiciones adicionales para garantizar el orden. Entre ellas figuran:

Prohibición de realizar propaganda política en cualquier medio o espacio público.

Regulación del transporte público y privado, según determinen los gobiernos locales.

Limitación de eventos o concentraciones masivas que puedan alterar la tranquilidad durante la jornada electoral.

¿QUIÉNES CONTROLARÁN EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS?

El Órgano Electoral Plurinacional (OEP) y los Tribunales Electorales Departamentales (TED) coordinarán las acciones de control junto a los gobiernos subnacionales. Las intendencias municipales y la Policía Boliviana desplegarán operativos en mercados, locales y establecimientos durante todo el fin de semana electoral para evitar infracciones y mantener el orden.

¿CUÁNTOS CIUDADANOS PARTICIPARÁN EN ESTAS ELECCIONES?

Para la segunda vuelta presidencial, más de 7,9 millones de bolivianos están habilitados para votar, tanto en el país como en el extranjero. La elección definirá al próximo presidente entre Rodrigo Paz y Jorge “Tuto” Quiroga, quienes se disputan el liderazgo tras la salida del Movimiento Al Socialismo (MAS) de la contienda.

¿CUÁLES SON LAS PRINCIPALES PROPUESTAS DE LOS CANDIDATOS?

Ambos candidatos coinciden en que Bolivia necesita un nuevo rumbo tras los gobiernos del MAS, pero difieren en el camino para lograrlo:

Rodrigo Paz propone:

Descentralizar el Estado para distribuir mejor el presupuesto hacia departamentos y universidades.

Impulsar un “capitalismo para todos”, con créditos accesibles y estímulos tributarios que fortalezcan la economía formal.

Implementar una reforma judicial y medidas contra la corrupción.

Jorge Quiroga, bajo el lema #CambioRadical, plantea:

Apostar por el libre mercado y el crecimiento productivo.

Promover reformas educativas e institucionales.

Asegurar una justicia independiente y transparente.