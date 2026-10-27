Octubre se acerca a su despedida, pero la fe de miles de devotos todavía tiene una cita pendiente con el Señor de los Milagros. Las calles del Centro de Lima volverán a teñirse de morado este miércoles 28 de octubre, cuando las sagradas andas del Cristo Moreno emprendan su cuarto recorrido procesional del año. Desde las primeras horas de la mañana, los fieles se congregarán para acompañar la imagen en una jornada que combinará oración, tradición y muestras de fervor popular. El trayecto partirá del Santuario de las Nazarenas, atravesará importantes avenidas de la capital e incluirá una visita al Hospital Nacional Arzobispo Loayza, donde pacientes, familiares y trabajadores de la salud podrán recibir la bendición. Conoce el itinerario previsto, el horario de salida y las principales vías que formarán parte de esta nueva manifestación de fe.

¿A qué hora comenzará la cuarta procesión del Señor de los Milagros?

El miércoles 28 de octubre, cuando Lima apenas comience su jornada, las andas del Cristo de Pachacamilla iniciarán su desplazamiento desde el Santuario de las Nazarenas. La salida está programada para las 6:00 a. m., por lo que se espera la presencia de numerosos creyentes desde temprano.

Para muchos devotos, acompañar esta procesión implica mucho más que recorrer las calles junto a la imagen. Algunos llegan para agradecer por una promesa cumplida; otros llevan consigo pedidos por la salud de sus familiares, mientras que hay quienes participan cada año para mantener viva una costumbre transmitida de generación en generación.

La recomendación para quienes planeen asistir es organizar su llegada con anticipación y considerar las restricciones al tránsito que puedan establecerse durante el desplazamiento de la imagen.

Del santuario a las calles del Centro de Lima: así avanzará el Cristo Moreno

El recorrido comenzará en la avenida Tacna y continuará por la avenida Nicolás de Piérola. Posteriormente, las andas seguirán por el jirón Cañete hasta llegar a la avenida Alfonso Ugarte, donde se encuentra uno de los puntos más significativos de esta jornada: el Hospital Nacional Arzobispo Loayza.

Tras esta visita, la procesión retomará su trayecto por la avenida Alfonso Ugarte y avanzará hacia la avenida Venezuela. Luego continuará por el jirón Varela, la avenida Bolivia y la avenida Garcilaso de la Vega, antes de regresar a la avenida Tacna.

Este itinerario permitirá que personas de distintos sectores del Cercado de Lima se acerquen a contemplar la imagen. A lo largo de las vías, los fieles suelen esperar con cirios, flores y cánticos, mientras los integrantes de la Hermandad se encargan de trasladar las andas en medio de una multitud que acompaña cada paso.

Una parada que lleva esperanza a los pacientes del hospital Loayza

Entre los momentos más emotivos de la jornada destaca el paso del Señor de los Milagros por el Hospital Nacional Arzobispo Loayza. En este punto, la procesión adquiere un significado especial para quienes atraviesan una enfermedad, permanecen internados o acompañan a un ser querido durante su recuperación.

La presencia del Cristo Moreno representa para numerosos creyentes una oportunidad para elevar sus oraciones y encontrar consuelo en circunstancias difíciles. Desde los alrededores del establecimiento, familiares y trabajadores de la salud también pueden sumarse a esta expresión de devoción.

Más allá del movimiento de las andas y de la multitud reunida en las calles, este encuentro recuerda una de las dimensiones más profundas de la tradición religiosa: la búsqueda de fortaleza y esperanza frente a los momentos de incertidumbre.

¿Dónde terminará el cuarto recorrido del Señor de los Milagros?

Después de atravesar las avenidas y jirones incluidos en el itinerario, la procesión continuará por la avenida Garcilaso de la Vega hasta enlazar nuevamente con la avenida Tacna, en el sector donde se encuentra el Santuario de las Nazarenas.

Con esta jornada, los devotos vivirán una de las últimas grandes citas procesionales de octubre, antes de la salida programada para el domingo 1 de noviembre. Cada desplazamiento de las andas renueva una tradición que ocupa un lugar central en la identidad religiosa de Lima y convoca a creyentes de distintas generaciones.

Para quienes deseen acompañar al Cristo Moreno, conocer las vías del recorrido será fundamental para elegir un punto de encuentro y organizar su desplazamiento. La cuarta procesión no solo marcará una fecha en el calendario religioso, sino que volverá a convertir las calles de la capital en escenario de una devoción que permanece viva año tras año.