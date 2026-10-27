Por Redacción EC

Octubre se acerca a su despedida, pero la fe de miles de devotos todavía tiene una cita pendiente con el Señor de los Milagros. Las calles del Centro de Lima volverán a teñirse de morado este miércoles 28 de octubre, cuando las sagradas andas del Cristo Moreno emprendan su cuarto recorrido procesional del año. Desde las primeras horas de la mañana, los fieles se congregarán para acompañar la imagen en una jornada que combinará oración, tradición y muestras de fervor popular. El trayecto partirá del Santuario de las Nazarenas, atravesará importantes avenidas de la capital e incluirá una visita al Hospital Nacional Arzobispo Loayza, donde pacientes, familiares y trabajadores de la salud podrán recibir la bendición. Conoce el itinerario previsto, el horario de salida y las principales vías que formarán parte de esta nueva manifestación de fe.

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