El fervor del mes morado volverá a sentirse en el corazón de Lima este domingo 18 de octubre de 2026, cuando el Señor de los Milagros salga nuevamente en procesión por las calles del Centro Histórico. En su segundo recorrido del año, el Cristo Moreno atravesará avenidas y jirones del Cercado, mientras los fieles acompañan su paso en una de las tradiciones religiosas más representativas de la capital. La plaza de Armas será uno de los puntos centrales de la jornada, donde distintas instituciones públicas rendirán homenaje a la venerada imagen.

Antes de iniciar el recorrido, se celebrará una misa de campaña presidida por el cardenal Carlos Castillo Mattasoglio, arzobispo de Lima, como parte de las actividades programadas. Después de la ceremonia, las andas avanzarán por las calles del centro limeño, congregando a devotos y visitantes en un ambiente de recogimiento y esperanza. La jornada continuará hasta la Iglesia del Carmen, donde la imagen permanecerá temporalmente a la espera de su siguiente salida procesional.

¿A qué hora comienza la procesión del Señor de los Milagros desde su salida de las Nazarenas?

La madrugada del domingo 18 de octubre, desde las 6:00 a. m., el Señor de los Milagros volverá a salir del Santuario de las Nazarenas, situado en la avenida Tacna, en el Cercado de Lima. Antes de que las andas recorran las calles de la capital, el cardenal Carlos Castillo presidirá una misa de campaña que marcará el inicio de la jornada. Desde temprano, los devotos podrán reunirse en los alrededores del templo para acompañar a la venerada imagen durante este esperado encuentro de fe.

Este recorrido será el segundo de los cinco programados para la festividad del Cristo Moreno en 2026, cuyo itinerario comenzó el sábado 3 de octubre. La tradición continuará el lunes 19 y el miércoles 28 de octubre, fechas en las que miles de fieles volverán a congregarse para acompañar la procesión. El calendario religioso culminará con una última salida prevista para el domingo 1 de noviembre, cuando Lima volverá a vestirse de morado para despedir las celebraciones.

¿Por dónde recorrerá el Señor de los Milagros para este domingo 18 de octubre?

El recorrido del Señor de los Milagros este domingo abarcará importantes calles y jirones del Centro Histórico de Lima, con una ruta que conectará el Santuario de las Nazarenas con los alrededores de la plaza Mayor. Desde la avenida Tacna, las andas avanzarán por los jirones Ica y de la Unión hasta llegar al corazón de la capital. Luego continuarán por Carabaya, Ucayali y la avenida Abancay, para seguir por los jirones Junín, Huanta, Áncash y Maynas, antes de retomar Junín rumbo a su destino final.

Aunque todavía no se ha precisado cuánto durará la jornada, el paso del Cristo Moreno por la plaza Mayor incluirá homenajes de la Municipalidad Metropolitana de Lima, el Palacio de Gobierno y el Palacio Arzobispal. Más adelante, a la altura del jirón Junín, también está previsto un reconocimiento por parte del Congreso de la República. Finalmente, la procesión culminará en la Iglesia del Carmen, donde la imagen permanecerá hasta el lunes 19 de octubre, fecha programada para su siguiente salida procesional.

Los fieles podrán acompañar presencialmente la procesión en los puntos incluidos en el itinerario

Los devotos del Señor de los Milagros tendrán la oportunidad de acompañar presencialmente el recorrido por las calles del Centro Histórico de Lima, con especial concurrencia prevista en los alrededores del Santuario de las Nazarenas, la Plaza Mayor y el jirón Junín. Para quienes no puedan asistir, Nazarenas TV ofrecerá la transmisión de las procesiones y las actividades religiosas previstas durante octubre, a través de sus canales oficiales y plataformas digitales.

Ante la jornada de fe, se recomienda a los ciudadanos mantenerse informados mediante los comunicados de la Municipalidad de Lima y de la Hermandad del Señor de los Milagros de Nazarenas. Consultar estas actualizaciones permitirá conocer posibles cambios en la organización y tomar precauciones antes de desplazarse por el centro de la capital. De esta manera, tanto los fieles como quienes necesiten circular por la zona podrán planificar sus actividades durante las primeras horas del domingo.

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