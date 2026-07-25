Este 28 y 29 de julio se celebran los 205 años de la Independencia del Perú, una fecha clave en el calendario nacional, en la que miles de personas aprovechan para compartir con los seres queridos. Entre las opciones preferidas por la ciudadanía están viajar a algún destino turístico, asistir a espectáculos circenses, presenciar el desfile militar o quedarse en casa preparando alguna comida tradicional. Sin embargo, como suele ocurrir durante las celebraciones por Fiestas Patrias, diversas avenidas y calles permanecen cerradas temporalmente debido a las actividades y eventos programados con motivo de estas festividades. Frente a esta medida, la Policía Nacional del Perú (PNP) informó que se habilitaron rutas alternas con el objetivo de evitar inconvenientes y que tomen sus precauciones las personas que transitan por el Centro Histórico de Lima. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿A QUÉ HORA INICIA EL CIERRE TEMPORAL DE VÍAS EN EL CENTRO DE LIMA POR FIESTAS PATRIAS 2026?

A través de sus plataformas oficiales, la Policía Nacional del Perú (PNP) informó que, con motivo de las celebraciones por Fiestas Patrias, desde la medianoche de este martes 28 y miércoles 29 de julio se restringirá el tránsito en diversas vías principales del Centro Histórico de Lima, debido a las actividades protocolares y ceremonias programadas. Así, en una entrevista para TV Perú, el general Humberto Alvarado López, director de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial de la PNP, señaló que entre 10 000 y 13 000 policías resguardarán Lima Metropolitana para estas festividades. Eso no es todo, se tendrá el apoyo de 920 efectivos más de la Policía de Tránsito y 320 motociclistas, quienes se encargarán de agilizar la circulación vehicular y atender cualquier contingencia.

En cuanto a la clausura temporal de las calles este 28 de julio en el Centro de Lima, el general de la PNP exhortó a los conductores de transporte público y privado a tomar las precauciones necesarias y utilizar vías alternas, como las avenidas Alfonso Ugarte, Nicolás de Piérola y Grau, así como los jirones Huánuco y La Libertad, para evitar contratiempos durante los cierres viales. En tanto, el 29 de julio, día en que se desarrolla la Gran Parada Cívica Militar en la avenida Brasil, se recomendó circular por las avenidas Alfonso Ugarte, Tingo María, Sucre, Salaverry, El Ejército y José Faustino Sánchez Carrión. Finalmente, Alvarado López indicó que el acceso vehicular permanecerá restringido en las calles aledañas a esta avenida, con el fin de mantener despejadas las rutas de evacuación y facilitar la atención de posibles emergencias, conforme comparte Andina.

¿QUÉ ESTABLECIÓ EL GOBIERNO PARA ESTE 27 DE JULIO PREVIO A FIESTAS PATRIAS?

Las Fiestas Patrias 2026 están a la vuelta de la esquina y miles de peruanos se organizan para disfrutar de varios días de descanso. Por ello, a través del Decreto Supremo n° 075-2026-PCM, el Gobierno estableció que este lunes 27 de julio sea declarado como día no laborable compensable para los trabajadores del sector público. Esta medida permitirá que puedan disfrutar de un feriado largo de cinco días, con el objetivo de impulsar el turismo interno en el país y conmemorar los 205 años de independencia. Sin embargo, la norma señala que los empleados estatales deberán recuperar las horas dejadas de laborar dentro de los próximos diez días hábiles o en la fecha que haya determinado cada institución.

En el caso del sector privado, el 27 de julio será día no laborable, siempre que haya un acuerdo entre empleador y trabajadores. De no existir consenso, la decisión corresponderá al empleador y la recuperación de horas deberá ser coordinada por ambas partes. “A fin de fomentar el desarrollo del turismo interno, el Gobierno lleva a cabo políticas estratégicas de promoción de los atractivos turísticos del país, dentro de las cuales promueve desde hace más de una década el establecimiento de días no laborables sujetos a compensación o recuperación de horas no trabajadas para el sector público, los cuales, sumados a los feriados ordinarios, crean fines de semana largos propicios para la práctica de turismo interno; medida que tiene un impacto positivo en el desarrollo del mismo”, indica el decreto.