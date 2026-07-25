Por Redacción EC

Este 28 y 29 de julio se celebran los 205 años de la Independencia del Perú, una fecha clave en el calendario nacional, en la que miles de personas aprovechan para compartir con los seres queridos. Entre las opciones preferidas por la ciudadanía están viajar a algún destino turístico, asistir a espectáculos circenses, presenciar el desfile militar o quedarse en casa preparando alguna comida tradicional. Sin embargo, como suele ocurrir durante las celebraciones por Fiestas Patrias, diversas avenidas y calles permanecen cerradas temporalmente debido a las actividades y eventos programados con motivo de estas festividades. Frente a esta medida, la Policía Nacional del Perú (PNP) informó que se habilitaron rutas alternas con el objetivo de evitar inconvenientes y que tomen sus precauciones las personas que transitan por el Centro Histórico de Lima. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.