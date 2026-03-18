BTS está de regreso este 2026. RM, Jin, Suga, V, J-Hope, Jimin y Jungkook se preparan para el lanzamiento de “ARIRANG”, su esperado álbum que marca una nueva etapa artística para los idols y el retorno oficial de la boyband como grupo, tras la pausa que realizaron para cumplir con el servicio militar obligatorio en Corea del Sur.

ARMY en todo el mundo está a la expectativa y listo para escuchar el álbum apenas esté disponible. El sello discográfico confirmó que el quinto álbum de estudio de BTS se estrenará oficialmente el 20 de marzo de 2026. Ahora, los fans se preguntan: ¿a qué hora se podrá escuchar en Perú? Aquí te contamos todos los detalles confirmados de “ARIRANG” para que no te lo pierdas.

Horarios de lanzamiento de ARIRANG

El nuevo álbum de BTS se lanzará de forma global el 20 de marzo a la 1:00 p.m. en Corea del Sur (KST). A continuación, te presentamos los horarios de estreno en América Latina.

HORA México, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua 22:00 (19 de marzo) Colombia, Ecuador, Panamá, Perú 23:00 (19 de marzo) Bolivia, Venezuela, República Dominicana, Puerto Rico, Paraguay 00:00 (20 de marzo) Argentina, Brasil, Chile, Uruguay 01:00 (20 de marzo)

Tracklist completo de ARIRANG

El tracklist cuenta con 14 temas, los cuales son:

Body to Body

Hooligan

Aliens

FYA

2.0

No. 29

SWIM

Merry Go Round

NORMAL

Like Animals

they don’t know ‘bout us

One More Night

Please

Into The Sun

¿Dónde escuchar el nuevo álbum de BTS?

ARIRANG estará disponible en las principales plataformas digitales, como:

Spotify

Apple Music

YouTube

BTS lanza tráiler de “SWIM”

El nuevo álbum tiene como tema principal “SWIM”, canción que lidera esta nueva etapa musical del grupo. Además, se espera que el video oficial de la canción se estrene de forma simultánea con el lanzamiento, siguiendo la dinámica de anteriores comebacks. En los últimos días, BTS ha generado expectativa entre sus fans al compartir pequeños teasers que adelantan lo que será la propuesta visual del videoclip.

BTS confirma su regreso con “The Comeback Live: ARIRANG”

BTS anunció oficialmente su regreso con un evento especial titulado “The Comeback Live: ARIRANG”. Este espectáculo marcará el retorno del grupo a las actividades conjuntas y será transmitido en vivo para todo el mundo.

La transmisión de “The Comeback Live: ARIRANG” se realizará el:

Fecha: 21 de marzo de 2026

Hora en Corea del Sur (KST): 8:00 PM

Hora en Perú: 6:00 AM

Plataforma: Netflix

Esto significa que los fans en Latinoamérica deberán madrugar para ver el evento en vivo, aunque muchos seguidores ya se preparan para organizar reuniones virtuales y seguir juntos el esperado regreso del grupo.

El espectáculo tendrá lugar en la icónica Plaza Gwanghwamun, uno de los espacios públicos más importantes de la capital surcoreana.