El esperado estreno de “El Juego del Calamar 3″ está a la vuelta de la esquina y los miles de fanáticos en el mundo cuentan las horas para verlo a través de la plataforma de Netflix. Esta tercera y última temporada promete tener un cierre épico para una de las series más influyentes e importantes en la industria de los últimos años, tocando temas de crítica social y explorando la naturaleza humana en situaciones excesivas. Así, esta producción surcoreana contará con el retorno de icónicos personajes interpretados por actores como Lee Jung-jae, Lee Byung-hun, entre otros. Ante ello, los seguidores se preguntan sobre la fecha y hora del lanzamiento de la exitosa serie. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿A QUÉ HORA Y CUÁNDO SE ESTRENA “EL JUEGO DEL CALAMAR 3″ EN NETFLIX?

Como es bien sabido, “El Juego del Calamar” se ha convertido en una de las series más populares de Netflix. Y es que, desde su estreno en la primera temporada en 2021, esta producción ha logrado acumular 1.650 millones de horas de visualización, marcando un hito en la plataforma de streaming. Eso no es todo, ya que la segunda temporada siguió el mismo camino y contó con 68 millones de vistas en los primeros días de estreno en decenas de países en todo el mundo. De hecho, tuvo un impacto cultural significativo en la sociedad, ya que en Halloween se convirtió en uno de los disfraces más solicitados por los fanáticos.

Sin embargo, se espera que esta tercera temporada no sea la excepción, que ya tiene fecha oficial de estreno: este viernes 27 de junio, a través de Netflix. De acuerdo con declaraciones del creador Hwang Dong-hyuk y la plataforma MyDramaList, la producción surcoreana tendrá seis capítulos, que se caracterizarán por ser breves e intensos, acaparando la atención de los miles de seguidores en el mundo. En cuanto a la hora, hasta el momento la plataforma estadounidense no lo ha confirmado, por lo que se estima que se realice a las 12:00 a. m. PDT (Hora del Pacífico). Por consiguiente, te presentamos los horarios por países de Latinoamérica para que no se pierdan de esta esperada última parte: