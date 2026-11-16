El papa León XIV se despedirá del Perú este lunes 16 de noviembre, luego de seis días de actividades pastorales, encuentros con autoridades y celebraciones religiosas en distintas regiones del país. Su última jornada tendrá como escenarios el Callao y Lima, con una visita a adultos mayores, una misa multitudinaria en la Base Aérea Las Palmas y una ceremonia protocolar antes de abordar el avión que lo llevará de regreso a Roma.

¿A qué hora partirá el papa León XIV del Perú rumbo al Vaticano?

De acuerdo con el programa oficial de su visita apostólica, el avión que trasladará al pontífice partirá a las 1:45 p. m. de este lunes 16 de noviembre, desde la Base Aérea del Callao, ubicada en las instalaciones del Grupo Aéreo N.° 8. Este será el último momento de su presencia en territorio peruano antes de emprender el retorno a Italia.

Quince minutos antes, a la 1:15 p. m., está programada la ceremonia oficial de despedida en la Base Aeronaval del Callao. En este acto participarán autoridades y representantes que acompañarán al líder de la Iglesia católica durante su salida del país. Posteriormente, León XIV abordará el avión papal para iniciar el viaje de regreso a Roma.

¿Cuándo llegará el papa León XIV a Roma?

El itinerario difundido por la Santa Sede establece que el pontífice llegará al aeropuerto de Roma-Fiumicino el martes 17 de noviembre, a las 10:25 a. m. (hora local). Tras aterrizar en Italia, regresará al Vaticano para retomar sus responsabilidades como máxima autoridad de la Iglesia católica.

El viaje marcará el cierre de una gira sudamericana que incluyó visitas a Uruguay, Argentina y Perú. En nuestro país, su presencia tuvo un significado especial debido a los años que Robert Prevost vivió y desarrolló su labor religiosa, especialmente durante su etapa como obispo de Chiclayo.

¿Qué actividades cumplirá el papa León XIV antes de dejar el Perú?

La agenda final del santo padre comenzará a las 8:30 a. m. con una visita a la Casa de Acogida de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, en el Callao. Allí tendrá un encuentro con el personal y los adultos mayores que reciben atención en este establecimiento, en una actividad de carácter pastoral y social.

Luego, a las 10:30 a. m., León XIV presidirá la Santa Misa en la Base Aérea Las Palmas, en Santiago de Surco. Esta celebración será el principal acto multitudinario de su último día en el país y representará su despedida pública de los fieles peruanos, que esperan acompañarlo antes de su retorno a Europa.

¿Desde dónde saldrá el avión del papa León XIV y cuál será su ruta?

La partida está prevista desde la Base Aérea del Callao, en el Grupo Aéreo N.° 8, instalación que también fue escenario de su llegada al Perú el pasado 11 de noviembre. Para esta última movilización se ha previsto un operativo de seguridad que acompañará el traslado del pontífice desde Las Palmas hasta el terminal aéreo.

Según la ruta difundida por la Policía Nacional y publicada por Andina, el recorrido principal desde la base aérea de Surco contempla la avenida Jorge Chávez, el óvalo Balta, la avenida República de Panamá y la bajada de Armendáriz, para continuar por la Costa Verde. Después, la comitiva seguirá por la avenida Rafael Escardó, la avenida La Marina y la avenida Elmer Faucett hasta llegar al Grupo Aéreo N.° 8. También se contempla un trayecto alternativo por la Vía Expresa, Javier Prado y Sánchez Carrión, ante cualquier eventualidad.

¿Cuándo comenzó la visita del papa León XIV al Perú y qué ciudades recorrió?

El papa León XIV llegó al Perú el miércoles 11 de noviembre, procedente de Argentina. Durante su permanencia desarrolló actividades en Lima y otras regiones, con encuentros religiosos, reuniones institucionales y celebraciones que convocaron a miles de personas. Su retorno también tuvo un componente simbólico por el vínculo que mantiene con el país, donde desarrolló buena parte de su trayectoria pastoral.

En los días siguientes, el pontífice visitó Chiclayo, Cajamarca, Cusco y Pucallpa, además de cumplir compromisos en Lima y el Callao. La agenda incluyó encuentros con obispos, jóvenes, comunidades amazónicas y adultos mayores, así como misas y momentos de oración. Con su salida programada para las 1:45 p. m. del lunes 16, concluirá oficialmente su visita apostólica al Perú, una de las etapas más significativas de su recorrido por Sudamérica.