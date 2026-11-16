El papa León XIV cumplirá sus últimas actividades en Lima y el Callao antes de abordar el avión que lo llevará de regreso a Roma. Foto referencial: Reuters.
El papa León XIV cumplirá sus últimas actividades en Lima y el Callao antes de abordar el avión que lo llevará de regreso a Roma. Foto referencial: Reuters.
Por Redacción EC

El papa León XIV se despedirá del Perú este lunes 16 de noviembre, luego de seis días de actividades pastorales, encuentros con autoridades y celebraciones religiosas en distintas regiones del país. Su última jornada tendrá como escenarios el Callao y Lima, con una visita a adultos mayores, una misa multitudinaria en la Base Aérea Las Palmas y una ceremonia protocolar antes de abordar el avión que lo llevará de regreso a Roma.

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