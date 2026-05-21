La representante peruana Suheyn Cipriani logró avanzar a la gran final del MGI All Stars 2026 y se perfila como una de las participantes con mayores opciones dentro del certamen internacional. La modelo peruana competirá junto a otras reinas de belleza en una edición especial del concurso que reúne a figuras con experiencia en certámenes nacionales e internacionales. La MGI All Stars es una edición especial del certamen internacional Miss Grand International que reúne a exreinas y participantes con experiencia previa en concursos de belleza nacionales e internacionales. A diferencia del formato tradicional, esta competencia fue creada para dar una nueva oportunidad a candidatas que ya participaron anteriormente y que desean volver a competir. La competencia ha generado expectativa entre seguidores de concursos de belleza por permitir el regreso de candidatas conocidas y favoritas del público.

MGI All Stars 2026: conoce la fecha y hora exacta de la gran final que podrá seguirse desde Perú

La gran final se realizará el próximo 30 de mayo en Bangkok, Tailandia, uno de los eventos más esperados dentro del calendario internacional de concursos de belleza. La organización informó que la gala comenzará a las 7:00 p. m. hora local, equivalente a las 7:00 a. m. en Perú, y contará con una serie de pruebas en las que las candidatas serán evaluadas no solo por sus habilidades tradicionales, sino también por la experiencia y desempeño adquiridos en anteriores competencias. La participación de Suheyn Cipriani ha despertado expectativa tanto en el Perú como en el extranjero, y su avance hacia las últimas etapas del MGI All Stars 2026 podría depender en gran medida del respaldo de sus seguidores. La representante peruana buscará asegurar un lugar dentro del Top 18 y acercarse a la posibilidad de conquistar la primera corona de esta edición especial del certamen.

Conoce la trayectoria de Suheyn Cipriani y la razón por las cuales es una de las favoritas de este certamen

Suheyn Cipriani es una modelo, exreina de belleza, presentadora e influencer peruana nacida en Lima. Ganó notoriedad en el mundo de los certámenes por su participación en concursos nacionales e internacionales y actualmente representa al Perú en el MGI All Stars 2026. Ha sido considerada por algunos especialistas entre las candidatas con mayores opciones. Además de su carrera en concursos de belleza, ha trabajado como presentadora de televisión y creadora de contenido digital, y cursa estudios de Psicología. Participó en el Miss Perú 2023 y logró ubicarse como primera finalista. Fue coronada como Miss Eco International 2019, convirtiéndose en la primera peruana en obtener ese título internacional. Ha tenido presencia en medios de entretenimiento y redes sociales, combinando su carrera en televisión con el mundo de los certámenes internacionales.

Plataformas especializadas y la propia organización del certamen la consideran entre las participantes con mayor proyección

Hasta ahora no se registran declaraciones públicas ampliamente difundidas de otras exreinas internacionales del certamen comentando directamente sobre Suheyn, pero sí existe una percepción constante en medios especializados de que la candidata peruana figura entre las participantes más observadas de esta edición. La organización oficial resaltó varias cualidades de la peruana durante su presentación, entre ellas “confianza, autenticidad y pasión”, además de remarcar sus habilidades de comunicación y experiencia en escenarios nacionales e internacionales. Además, los seguidores y páginas internacionales de concursos también destacaron su desempeño en actividades preliminares, resaltando elementos como su seguridad, presencia escénica y desenvolvimiento en pasarela durante los eventos realizados en Bangkok.