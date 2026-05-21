Por Redacción EC

La representante peruana Suheyn Cipriani logró avanzar a la gran final del MGI All Stars 2026 y se perfila como una de las participantes con mayores opciones dentro del certamen internacional. La modelo peruana competirá junto a otras reinas de belleza en una edición especial del concurso que reúne a figuras con experiencia en certámenes nacionales e internacionales. La MGI All Stars es una edición especial del certamen internacional Miss Grand International que reúne a exreinas y participantes con experiencia previa en concursos de belleza nacionales e internacionales. A diferencia del formato tradicional, esta competencia fue creada para dar una nueva oportunidad a candidatas que ya participaron anteriormente y que desean volver a competir. La competencia ha generado expectativa entre seguidores de concursos de belleza por permitir el regreso de candidatas conocidas y favoritas del público.