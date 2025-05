No cabe duda de que ‘El valor de la verdad’ sigue causando conmoción entre los televidentes, debido a sus sorprendentes personajes cada fin de semana y, en esta oportunidad, no será la excepción: Ducela Echevarria será la nueva invitada al temible sillón rojo. La modelo peruana se ha destacado por su personalidad fuerte y controvertida durante su participación en los programas ‘Combate’ y ‘Esto es Guerra’, teniendo una serie de enfrentamientos con sus compañeros. Sin embargo, en esta edición del programa de entrevistas, la exchica reality mostrará una faceta más sensible al revelar detalles íntimos de su vida que la marcaron profundamente. En un breve adelanto compartido en las redes sociales de EVDLV se puede ver a Ducelia hablando de sus discusiones con Rosángela Espinoza y Said Palao, lo cual ha generado la expectativa de los seguidores. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿A QUÉ HORA Y CUÁNDO VER ‘EL VALOR DE LA VERDAD’ CON DUCELIA ECHEVARRIA?

Como cada fin de semana, el público estará a la expectativa de lo que revelará el nuevo personaje invitado de ‘El valor de la verdad’. En esta ocasión, se trata de Ducelia Echevarría, quien se sentará en el emblemático sillón rojo este domingo 25 de mayo para contar situaciones polémicas con sus excompañeros de trabajo, como Rosángela Espinoza y la supuesta agresión a Said Palao, así como también los momentos difíciles que tuvo que atravesar con el padre de su hija, siendo este uno de los momentos más complicados.

Por consiguiente, aquellos televidentes que deseen sintonizar el programa concurso, que inicia a partir de las 9:45 p. m., y no perderse de las sorprendentes declaraciones de la modelo pueden hacerlo a través de la señal de Panamericana Televisión, disponible en el Canal 5 y 705 HD de las señales de Movistar y Claro. Asimismo, también estará habilitado por medio de YouTube en los canales oficiales, a fin de que nadie se pierda esta entretenida entrevista que, sin duda, sacará más de una polémica y críticas no solo en las redes sociales, sino en los medios.

Por otro lado, en una entrevista que le brindó al diario Trome, Ducelia Echevarría contó pormenores de su sueldo y su participación en el desaparecido programa ‘Combate’. La modelo mencionó que en el reality tuvo que hacer de todo, por lo que en los inicios no generaba mucho dinero. “Empiezo a entrar en ese ritmo de competencia, pero mi hija cumplió un año y no ganaba mucho, en ‘Combate’ ganaba poquísimo. Pregúntale a Ney Guerrero. Creo que el primer y el segundo mes no me pagaron, pagué mi derecho de piso, después me pagaron 2.000 soles y luego me subieron a 4.000 fue lo máximo que gané ahí”, contó.

Ducelia Echevarria hablará de sus discusiones con Rosángela Espinoza y Said Palao en 'El valor de la verdad'.

Asimismo, la influencer aseguró que sentía a todos sus compañeros del programa a la defensiva, y que los únicos que la respaldaron en ese momento fueron La Pantera y Zumba. “Cuando entro a Combate, empiezo a sentir toda esta vibra, mis compañeros quieran o no, siempre estaban a la defensiva, yo tenía que encontrar mi personaje, no sabía si entrar despacio o entrar como yo era, frontal. Zumba me fue guiando, me decía ‘acá nadie es tu amigo, te van a dar un puñal por la espalda’”, confesó.