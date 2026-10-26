Por Redacción EC

El Día de Muertos es una de las celebraciones más representativas de México, una fecha en la que miles de familias recuerdan con cariño a sus seres queridos que fallecieron. Sin embargo, este homenaje no está dedicado únicamente a las personas, pues también incluye a esos compañeros de cuatro patas que dejaron huella en sus hogares. Perros, gatos y otras mascotas que brindaron amor, compañía y momentos inolvidables son recordados mediante ofrendas especiales, una tradición que busca mantener vivo el vínculo afectivo con los animales que ya no están físicamente. Por ello, cada año se reserva una fecha particular para honrar sus memorias y preparar un espacio en el que no falten los objetos que los acompañaron durante su vida.

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