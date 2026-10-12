Alianza Lima se prepara para afrontar un nuevo compromiso en el Torneo Clausura 2026, esta vez frente a Atlético Grau por la fecha 12 de la Liga 1. El conjunto blanquiazul buscará aprovechar su condición de local para sumar tres puntos importantes en un tramo decisivo de la temporada, luego de conseguir una victoria ante Cusco FC en condición de visitante. Al mando de Pablo Guede, los victorianos intentarán mantener el ritmo competitivo y responder a las expectativas de sus hinchas. En la otra vereda, el elenco piurano llegará a Lima con la necesidad de revertir sus últimos resultados, después de acumular dos jornadas sin ganar. El enfrentamiento pondrá a prueba las aspiraciones de ambos equipos, por lo que la atención estará puesta en cada detalle de este encuentro. Conoce cuándo juegan Alianza Lima y Atlético Grau, a qué hora empieza el partido, dónde se disputará y qué se sabe sobre su transmisión por televisión.

¿Cuándo juega Alianza Lima vs. Atlético Grau por el Torneo Clausura 2026?

El partido entre Alianza Lima y Atlético Grau se disputará el sábado 17 de octubre de 2026, como parte de la programación de la fecha 12 del Torneo Clausura. El equipo íntimo afrontará este compromiso con la intención de hacer respetar su localía y continuar sumando en el campeonato peruano, mientras que el conjunto norteño buscará dar la sorpresa en la capital.

La jornada representa una nueva oportunidad para que ambos clubes alcancen sus objetivos en la segunda parte de la Liga 1. Por ello, el resultado podría tener importancia en sus respectivas aspiraciones durante el desarrollo del torneo.

¿A qué hora juega Alianza Lima vs. Atlético Grau?

El encuentro entre blanquiazules y albos está programado para las 8:30 p. m. (hora peruana). Los aficionados podrán seguir la previa del enfrentamiento antes del inicio de un partido que se disputará en horario nocturno y que tendrá como protagonista al equipo victoriano ante su público.

Se recomienda a los hinchas mantenerse atentos a la programación oficial para conocer cualquier actualización relacionada con el desarrollo de la jornada 12 del Torneo Clausura 2026.

¿Dónde juegan Alianza Lima vs. Atlético Grau?

El escenario del compromiso será el estadio Alejandro Villanueva, conocido como Matute, ubicado en el distrito de La Victoria, en Lima. El recinto blanquiazul recibirá a ambos equipos en un duelo en el que Alianza Lima intentará aprovechar el respaldo de sus seguidores para conseguir una nueva victoria.

El cuadro que hoy viste de morado llegará motivado tras vencer a Cusco FC como visitante. Atlético Grau, por su parte, intentará recuperar terreno luego de registrar dos fechas consecutivas sin ganar y buscará complicar al conjunto local en su propio estadio.

¿Qué canal transmite Alianza Lima vs. Atlético Grau?

El canal L1 Max será el encargado de la transmisión. El enfrentamiento forma parte de la fecha 12 del Torneo Clausura 2026 y concentrará la atención de los seguidores de ambos clubes, que esperan un resultado favorable en esta etapa de la competencia. La información oficial sobre la televisación permitirá a los hinchas organizarse para seguir las acciones desde sus hogares o a través de las plataformas habilitadas.

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