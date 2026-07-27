Este martes 28 de julio, como parte de las celebraciones por Fiestas Patrias 2026, la presidenta Keiko Fujimori ofrecerá su primer Mensaje a la Nación desde el Congreso de la República, tras asumir el cargo como nueva mandataria del país. La expectativa de los peruanos está centrada en los anuncios que realizará sobre las principales medidas de su gestión y los desafíos que enfrentará durante su gobierno.

Antes de que Fujimori se dirija al pueblo peruano con su primer Mensaje a la Nación, se cumplirá una agenda protocolar que incluye su juramentación como presidenta, la instalación de las nuevas autoridades del Congreso y los saludos oficiales a las delegaciones extranjeras invitadas por Fiestas Patrias.

Horario y dónde ver el Mensaje a la Nación de Keiko Fujimori EN VIVO

El Mensaje a la Nación está previsto para iniciar al mediodía , aunque el horario podría variar debido al desarrollo de la ceremonia oficial y las actividades protocolares programadas por Fiestas Patrias. La presentación será transmitida por los canales oficiales de la Presidencia, TV Perú y otros medios de comunicación.

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Se espera que, durante su primer Mensaje a la Nación, Fujimori presente los principales lineamientos de su gestión y aborde temas de interés nacional. Entre los puntos que generan mayor expectativa se encuentran las medidas en materia de seguridad ciudadana, la reactivación económica y las acciones previstas frente a los posibles efectos del fenómeno de El Niño (FEN).

¿Quiénes asistirán a la toma de mando presidencial?

Hasta el momento, estas son las autoridades que han confirmado su presencia en Lima para la transmisión del mando presidencial:

Felipe VI, rey de España.

Javier Milei, presidente de Argentina.

José Antonio Kast, presidente de Chile.

Rodrigo Paz, presidente de Bolivia.

Daniel Noboa, presidente de Ecuador.

Santiago Peña, presidente de Paraguay.

Yamandú Orsi, presidente de Uruguay.

José Raúl Mulino, presidente de Panamá.

Nasry Asfura, presidente de Honduras.

Mike Eman, primer ministro de Aruba.

Yin Hejun, ministro de Ciencia y Tecnología de China.

Además de los jefes de Estado, el canciller Carlos Pareja informó que diversos países estarán representados por cancilleres, ministros de Estado y otras altas autoridades. Entre las delegaciones ya confirmadas figuran representantes oficiales de Japón y Marruecos, según informó el canciller Carlos Pareja.