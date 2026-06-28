Por Redacción EC

La Luna volverá a captar la atención de los observadores del cielo con la llegada de una nueva luna llena. Este evento astronómico, conocido como Luna de Fresa, será visible durante la última semana del sexto mes del año y presentará una característica especial que lo distinguirá de otras lunas llenas. Según los especialistas en astronomía, este será el primer plenilunio que ocurrirá después del solsticio de junio, fenómeno que dio inicio al invierno en el hemisferio sur. Asimismo, debido a esta condición, la Luna se apreciará a una mayor altura sobre el horizonte en los países ubicados al sur de la línea ecuatorial. Como sucede con cada Luna llena, el espectáculo podrá contemplarse sin necesidad de equipos especiales desde distintas regiones del mundo, siempre que el cielo permanezca despejado. Así varios países tendrán dicho privilegio de apreciar la luna en todo su esplendor.