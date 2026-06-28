La Luna volverá a captar la atención de los observadores del cielo con la llegada de una nueva luna llena. Este evento astronómico, conocido como Luna de Fresa, será visible durante la última semana del sexto mes del año y presentará una característica especial que lo distinguirá de otras lunas llenas. Según los especialistas en astronomía, este será el primer plenilunio que ocurrirá después del solsticio de junio, fenómeno que dio inicio al invierno en el hemisferio sur. Asimismo, debido a esta condición, la Luna se apreciará a una mayor altura sobre el horizonte en los países ubicados al sur de la línea ecuatorial. Como sucede con cada Luna llena, el espectáculo podrá contemplarse sin necesidad de equipos especiales desde distintas regiones del mundo, siempre que el cielo permanezca despejado. Así varios países tendrán dicho privilegio de apreciar la luna en todo su esplendor.

Conoce la hora en qué la Luna Fresa 2026 alcanzará su punto máximo de iluminación según regiones

La Luna de Fresa de 2026 alcanzará su punto máximo de iluminación en un único instante a nivel mundial. Al convertir esa hora a distintos husos horarios, el plenilunio ocurrirá aproximadamente en:

Perú 1:56 p. m.

Colombia 1:56 p. m.

Ecuador 1:56 p. m.

México (Ciudad de México) 12:56 p. m.

Chile (Santiago) 2:56 p. m.

Bolivia 2:56 p. m.

Venezuela 2:56 p. m.

Paraguay 2:56 p. m.

Argentina 3:56 p. m.

Uruguay 3:56 p. m.

Brasil (Brasilia) 3:56 p. m.

España (peninsular) 8:56 p. m.

Aunque el instante exacto del plenilunio ocurre durante la tarde en gran parte de América, la mejor oportunidad para observar la Luna de Fresa será al anochecer, cuando aparezca sobre el horizonte oriental. En ese momento suele apreciarse más grande y con tonalidades anaranjadas debido a un efecto óptico de la atmósfera terrestre, independientemente de la hora exacta en que alcanzó su fase de Luna llena.

Recomendaciones por parte de los especialistas para observar las tonalidades rojizas y fotografiar

Los expertos aconsejan contemplar la Luna poco después de la puesta del Sol, cuando comienza a elevarse sobre el horizonte. En esa etapa suele presentar tonos anaranjados o rojizos como consecuencia de la dispersión de la luz en la atmósfera terrestre, un fenómeno que además brinda condiciones ideales para capturar fotografías de gran calidad. Al ser la primera Luna llena posterior al solsticio de junio, recorrerá una trayectoria más alta en el cielo del hemisferio sur, lo que permitirá observarla durante buena parte de la noche. Los astrónomos también recuerdan que el intenso resplandor de la Luna llena reduce la visibilidad de estrellas y otros cuerpos celestes, dificultando su observación. Por ese motivo, quienes deseen disfrutar de un cielo más oscuro y apreciar con mayor claridad constelaciones, nebulosas o galaxias encontrarán en las noches de Luna nueva las condiciones más favorables para la observación astronómica.

Conoce las razones por lo que a la luna llena de junio se le conoce como Luna Fresa según los astrónomos

La denominación Luna de Fresa tiene su origen en las tradiciones de diversos pueblos indígenas de Norteamérica, quienes empleaban las fases lunares como referencia para identificar los cambios estacionales. Además, la Luna llena de junio coincidía con el período de cosecha de las fresas silvestres, motivo por el cual recibió este nombre. Muy por el contrario, a lo que muchas personas creen, esta denominación no hace referencia al color del satélite natural, ya que durante este fenómeno la Luna no adquiere tonalidades rosadas ni rojizas. Asimismo, en distintas culturas también recibe otros nombres, como Luna de Miel, Luna del Hidromiel o Luna de Rosa, términos asociados a antiguas costumbres, festividades y labores características de esta época del año. De la misma, forma en la cultura inca que celebraban el 21 de junio la fiesta del sol que coincidía con el solsticio de invierno en el hemisferio sur.

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