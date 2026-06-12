El Mundial 2026 ya empezó y promete captar la atención de millones de aficionados en todo el planeta con una agenda cargada de emociones para este fin de semana. El torneo, que se desarrolla en Estados Unidos, México y Canadá, reúne a 48 selecciones en la edición más grande de la historia y ofrece una programación repleta de encuentros atractivos en la fase de grupos. Varias de las selecciones más esperadas harán su debut en la competencia, mientras otras buscarán dar el primer paso hacia la clasificación. Los encuentros prometen goles, sorpresas y grandes actuaciones en una Copa del Mundo que ya comenzó a escribir nuevos capítulos y que mantiene en expectativa a los seguidores por los duelos que se avecinan. Descubre qué partidos se jugarán en los próximos días, los horarios programados para Perú y todos los detalles de una jornada imperdible para los amantes del fútbol.

¿QUÉ PARTIDOS DEL MUNDIAL 2026 SE JUEGAN ESTE FIN DE SEMANA?

La fase de grupos del Mundial 2026 continúa este fin de semana con diez encuentros repartidos entre las zonas B, C, D, E y F. Varias selecciones harán su estreno en el torneo, mientras que otras intentarán sumar puntos clave para acercarse a la clasificación a la siguiente ronda.

Viernes 12 de junio

Canadá vs. Bosnia y Herzegovina (Grupo B) | 2:00 p.m.

Estados Unidos vs. Paraguay (Grupo D) | 8:00 p.m.

Sábado 13 de junio

Qatar vs. Suiza (Grupo B) | 2:00 p.m.

Brasil vs. Marruecos (Grupo C) | 5:00 p.m.

Haití vs. Escocia (Grupo C) | 8:00 p.m.

Australia vs. Turquía (Grupo D) | 11:00 p.m.

Domingo 14 de junio

Alemania vs. Curazao (Grupo E) | 12:00 p.m.

Países Bajos vs. Japón (Grupo F) | 3:00 p.m.

Costa de Marfil vs. Ecuador (Grupo E) | 6:00 p.m.

Suecia vs. Túnez (Grupo F) | 9:00 p.m.

Foto: Internet.

¿POR QUÉ ESTA EDICIÓN ES CONSIDERADA UN HITO EN LA HISTORIA DEL FÚTBOL?

La actual edición introduce cambios que la convierten en una de las más ambiciosas jamás organizadas. El principal es el aumento del número de participantes, que pasó de 32 a 48 selecciones. Además, el calendario contempla 104 encuentros, una cifra nunca antes vista en la historia del torneo. Otro aspecto destacado es que la organización está distribuida entre tres países, que albergan partidos en distintas ciudades a lo largo de Norteamérica.

¿QUÉ DEBEN SABER LOS AFICIONADOS SOBRE EL NUEVO SISTEMA DE JUEGO?

La FIFA implementó un sistema diferente para esta Copa del Mundo. La primera etapa está integrada por 12 grupos de cuatro equipos cada uno. Una vez concluida esa fase, avanzarán los dos mejores de cada serie junto con los ocho terceros con mejor rendimiento. Después comenzará una ronda adicional de eliminación directa denominada dieciseisavos de final, instancia que amplía el camino hacia la final y aumenta el número de partidos decisivos.

(Foto: Alfredo Estrella / AFP)

¿CÓMO QUEDARON CONFORMADOS LOS GRUPOS DEL MUNDIAL 2026?

Grupo A | México, Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa

México, Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa Grupo B | Canadá, Bosnia y Herzegovina, Qatar y Suiza

Canadá, Bosnia y Herzegovina, Qatar y Suiza Grupo C | Brasil, Marruecos, Haití y Escocia

Brasil, Marruecos, Haití y Escocia Grupo D | Estados Unidos, Paraguay, Australia y Turquía

Estados Unidos, Paraguay, Australia y Turquía Grupo E | Alemania, Curazao, Costa de Marfil y Ecuador

Alemania, Curazao, Costa de Marfil y Ecuador Grupo F | Países Bajos, Japón, Suecia y Túnez

Países Bajos, Japón, Suecia y Túnez Grupo G | Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda

Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda Grupo H | España, Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay

España, Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay Grupo I | Francia, Senegal, Irak y Noruega

Francia, Senegal, Irak y Noruega Grupo J | Argentina, Argelia, Austria y Jordania

Argentina, Argelia, Austria y Jordania Grupo K | Portugal, RD Congo, Uzbekistán y Colombia

Portugal, RD Congo, Uzbekistán y Colombia Grupo L | Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá