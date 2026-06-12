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A todo fútbol: revisa AQUÍ todos los partidos del Mundial 2026 que se juegan este fin de semana | Foto: EFE
A todo fútbol: revisa AQUÍ todos los partidos del Mundial 2026 que se juegan este fin de semana | Foto: EFE
Por Redacción EC

El Mundial 2026 ya empezó y promete captar la atención de millones de aficionados en todo el planeta con una agenda cargada de emociones para este fin de semana. El torneo, que se desarrolla en Estados Unidos, México y Canadá, reúne a 48 selecciones en la edición más grande de la historia y ofrece una programación repleta de encuentros atractivos en la fase de grupos. Varias de las selecciones más esperadas harán su debut en la competencia, mientras otras buscarán dar el primer paso hacia la clasificación. Los encuentros prometen goles, sorpresas y grandes actuaciones en una Copa del Mundo que ya comenzó a escribir nuevos capítulos y que mantiene en expectativa a los seguidores por los duelos que se avecinan. Descubre qué partidos se jugarán en los próximos días, los horarios programados para Perú y todos los detalles de una jornada imperdible para los amantes del fútbol.

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