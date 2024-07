Con la llegada del feriado del 28 de julio, muchos se preguntan si podrán realizar sus compras y trámites bancarios con normalidad. Los horarios de atención de supermercados y bancos como Interbank, BBVA, BCP, Plaza Vea, y Metro, entre otros, pueden variar en esta fecha especial. ¿Estarán abiertos estos establecimientos? En la siguiente nota responderemos esta interrogante.

¿CUÁLES SON LOS HORARIOS DE ATENCIÓN DE LOS SUPERMERCADOS ESTE FERIADO 28 DE JULIO?

Durante el feriado del 28 de julio, los principales supermercados en Perú mantendrán sus horarios habituales de atención.

Metro y Wong operarán desde las 8:00 a.m. hasta las 10:00 p.m., mientras que Tottus abrirá sus puertas desde las 7:00 a.m. hasta las 10:00 p.m. PlazaVea y Vivanda también estarán disponibles para los clientes desde las 8:00 a.m. hasta las 10:00 p.m., y Makro atenderá de 7:30 a.m. a 10:00 p.m.

Se recomienda a los clientes planificar sus visitas con anticipación para evitar aglomeraciones y aprovechar las ofertas especiales que puedan estar disponibles.

¿CUÁLES SON LOS HORARIOS DE ATENCIÓN DE LOS BANCOS ESTE FERIADO 28 DE JULIO?

Los principales bancos del país no atenderán al público durante el feriado del 28 de julio. El Banco de Crédito del Perú (BCP), Interbank, BBVA Perú y Scotiabank cerrarán todas sus sucursales en celebración de las Fiestas Patrias.

Sin embargo, los clientes pueden continuar utilizando los servicios de banca en línea y las aplicaciones móviles de estos bancos para realizar sus transacciones.

La atención presencial en las sucursales de estos bancos se reanudará el martes 30 de julio. Para consultas adicionales, los clientes pueden contactar a los bancos a través de sus números oficiales de atención telefónica o WhatsApp.

¿CUÁLES SON LAS ACTIVIDADES PARA VISITAR POR FIESTAS PATRIAS?

A continuación, te presentamos la lista que brindó el Servicio de Parques de Lima (SERPAR) para que las familias peruanas puedan visitar las distintas actividades que se llevarán a cabo durante Fiestas Patrias. Estos son:

Lima Sur

Club Metropolitano Huáscar (Villa el Salvador): ‘Festival por Fiestas Patrias’ el día domingo 28 de julio desde las 10:00 am

(Villa el Salvador): ‘Festival por Fiestas Patrias’ el día domingo 28 de julio desde las 10:00 am Club Metropolitano Flor de Amancaes (Villa María del Triunfo): ‘Fiesta mi Perú’ el día domingo 28 de julio desde las 10:00 am

(Villa María del Triunfo): ‘Fiesta mi Perú’ el día domingo 28 de julio desde las 10:00 am Parque Metropolitano Alameda Salvador Allende (San Juan de Miraflores): ‘Festival de Fiestas Patrias’ el sábado 27 y domingo 28 de julio desde las 3:00 pm

Lima Este

Club Metropolitano Wiracocha (San Juan de Lurigancho): ‘Por siempre los 90′s’ el día sábado 27 de julio desde las 6:00 pm, ‘Festival de la peruanidad’ el día domingo 28 de julio desde las 6:00 pm y ‘Fantasilandia’ el día lunes 29 de julio desde las 12:00 pm.

Lima Norte

Club Metropolitano Lloque Yupanqui (Los Olivos): ‘Festival por Fiestas Patrias realizado por Conadis’ el día sábado 27 de julio desde las 9:00 am, ‘Fiesta mi Perú’ el día sábado 27 de julio desde las 3:00 pm

(Los Olivos): ‘Festival por Fiestas Patrias realizado por Conadis’ el día sábado 27 de julio desde las 9:00 am, ‘Fiesta mi Perú’ el día sábado 27 de julio desde las 3:00 pm Club Metropolitano San Pedro (Ancón): ‘Festival Gastronómico peruano’ el día sábado 27 de julio desde las 9:00 am.

(Ancón): ‘Festival Gastronómico peruano’ el día sábado 27 de julio desde las 9:00 am. Club Metropolitano Sinchi Roca (Comas): ‘Campeonato patriótico de fútbol’ el día domingo 28 de julio desde las 10:00 am.

(Comas): ‘Campeonato patriótico de fútbol’ el día domingo 28 de julio desde las 10:00 am. Club Metropolitano Santa Rosa (Santa Rosa): ‘Festival gastronómico peruano’ el día domingo 28 de julio desde las 12:00 pm.

¿QUÉ EVENTOS SE REALIZARÁN EN LOS CENTROS COMERCIALES POR FIESTAS PATRIAS?

Día 28 de julio

Mega Plaza: Pasacalle ‘Viva mi tierra’ de 5:00 a 6:00 pm.

Pasacalle ‘Viva mi tierra’ de 5:00 a 6:00 pm. Mall del Sur: show musical de ‘Yo soy Sandro’ a las 6:00 pm en plaza restaurantes.

show musical de ‘Yo soy Sandro’ a las 6:00 pm en plaza restaurantes. Plaza Norte: Presentación de danzas, festejo, marinera y huaylas desde las 5:00 pm en la explanada Tomás Valle.

Día 29 de julio

Mega Plaza: Evento ‘Ondas Patrias internacional con Boza y Ezio Oliva’ de 6:30 a 8:00 pm en el escenario principal del centro comercial

¿QUÉ ACTIVIDADES REALIZARÁ LA MUNICIPALIDAD DE LIMA POR FIESTAS PATRIAS?

Sábado 27 de julio

Visita especial: Aniversario del natalicio de Miguel Grau Seminario de 10:00 am a 12:00 pm

Aniversario del natalicio de Miguel Grau Seminario de 10:00 am a 12:00 pm Recorrido turístico: Día de la Independencia 1 de 3:30 a 5:30 pm

