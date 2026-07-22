Los últimos días de julio llegarán acompañados de cambios en la rutina de millones de peruanos debido a los feriados nacionales y al día no laborable establecido para formar un descanso prolongado por Fiestas Patrias. En medio de viajes, reuniones familiares y actividades por las celebraciones nacionales, una de las principales dudas de los ciudadanos está relacionada con el funcionamiento de las entidades financieras. Quienes tienen pagos pendientes, trámites por realizar o necesitan acudir a una agencia deberán tomar precauciones, pues las fechas festivas modificarán la atención presencial en varias instituciones bancarias del país.

Tres feriados marcarán el calendario de julio

El primer día festivo llegará el miércoles 23 de julio, fecha establecida por el Día de la Fuerza Aérea del Perú. Esta jornada fue incorporada al calendario de feriados nacionales luego de una aprobación del Congreso y, como ocurre habitualmente durante estas fechas, las oficinas bancarias no brindarán atención presencial al público.

Sin embargo, los usuarios no quedarán completamente desconectados de sus servicios financieros. Las plataformas digitales, aplicaciones móviles, cajeros automáticos y otros canales virtuales continuarán operativos para realizar transferencias, pagos y consultas sin necesidad de acudir a una agencia.

¿Qué pasará con los bancos durante el día no laborable?

El calendario también contempla el lunes 27 de julio como día no laborable, una fecha pensada para generar un fin de semana largo junto a las celebraciones por la independencia del país. A diferencia de un feriado oficial, esta jornada tendrá un tratamiento distinto para las entidades financieras privadas.

Durante ese día, bancos como el BCP, BBVA, Interbank y Scotiabank mantendrán sus operaciones habituales para sus clientes. En cambio, el Banco de la Nación aplicará una atención restringida y no funcionará con normalidad para el público general, por lo que sus usuarios deberán considerar alternativas digitales o programar sus trámites con anticipación.

Fiestas Patrias modificará nuevamente la atención bancaria

El panorama cambiará otra vez durante el 28 y 29 de julio, fechas centrales de las celebraciones por Fiestas Patrias. Al tratarse de feriados nacionales, las agencias bancarias suspenderán la atención presencial, incluyendo las sedes del Banco de la Nación.

Por ello, las personas que necesiten realizar depósitos, pagos o gestiones directamente en ventanilla deberán organizarse antes o después de estas fechas. Durante los días festivos, los servicios digitales serán la principal herramienta para continuar con las operaciones financieras habituales sin acudir a una oficina.