Por Redacción EC

Los últimos días de julio llegarán acompañados de cambios en la rutina de millones de peruanos debido a los feriados nacionales y al día no laborable establecido para formar un descanso prolongado por Fiestas Patrias. En medio de viajes, reuniones familiares y actividades por las celebraciones nacionales, una de las principales dudas de los ciudadanos está relacionada con el funcionamiento de las entidades financieras. Quienes tienen pagos pendientes, trámites por realizar o necesitan acudir a una agencia deberán tomar precauciones, pues las fechas festivas modificarán la atención presencial en varias instituciones bancarias del país.