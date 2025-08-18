Una de las producciones más exitosas de la TV peruana sigue innovando. Por ello este lunes 18 de agosto a las 9:00 p.m. emitirá un capítulo con una escena en vivo. Es decir, libre de edición y transmitido en directo por la señal de América Televisión. Esta llamativa característica de la emisión en tiempo real, ha llamado la atención de miles de peruanos.

¿Qué se sabe de la escena? Lo que al momento se ha dado a conocer es que las tres familias protagonistas (los Gonzales, los Maldini y los Montalbán) participarán. El enfoque de la escena se dará en los personajes de Jimmy y Alessia. Debido a que es una escena EN VIVO, presenta una gran dificultad ya que no pasará por un proceso de edición o post-producción. Se tendría que ejecutar los libretos y actuación sin ningún tipo de error, lo que requiere continuos ensayos. No te pierdas la gran puesta en escena este lunes 18.

¿A qué hora y dónde ver Al Fondo Hay Sitio?

Al Fondo Hay Sitio se emite de lunes a viernes a las 9:00 p.m. justo después Esto es Guerra. Podrás seguir el programa a través de la señal de América Televisión y la plataforma América TVGO.