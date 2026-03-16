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¡Lo último! El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) reportó al público que este lunes 16 de marzo se dará un corte masivo del servicio de agua potable en distintas zonas de la capital, Lima Metropolitana.
Sedapal informó a través de un comunicado que estos cortes programados tienen como objetivo mejorar el servicio, al emplearse para realizar trabajos de mantenimiento, limpieza, reparación y demás.
¿Qué distritos y zonas se verán afectadas por el corte de agua?
De acuerdo con lo anunciado por Sedapal, solo se verán afectados ciertos sectores y distritos, por lo que se pide al público en general que revise a detalle los reportes e información compartida, a continuación:
CORTE DE AGUA HOY 16 DE MARZO
- Comas
El corte programado en Comas se dará por motivo de limpieza del reservorio correspondiente. El servicio se cortará a las 12:00 pm y reanudará a las 8:00 pm.
|Zona del distrito
|Horario
|Urbanización A.H. Cerro San Francisco
Urbanización A.H. La Juventud
Urbanización A.H. El Madrigal II
Urbanización A.H. El Madrigal
Urbanización A.H. Monte Calvario
Urbanización A.H. Nueva Florida
Urbanización A.H. Nuevo Carmen Alto
Urbanización A.H. Nuevo Carmen Alto Número Dos
Urbanización A.H. Pampa de Comas
Urbanización A.H. San Gabriel
Urbanización A.H. Santiago Apóstol
Urbanización A.H. Villa Belén
Urbanización A.H. Virgen del Carmen
Urbanización A.H. Vista Alegre del Carmen
Urbanización P.J. La Balanza
Urbanización P.J. El Carmen Alto
Urbanización P.J. La Libertad
Urbanización P.J. Manco Inca
Urbanización P.J. Pampa Comas
|12:00 p.m. a 8:00 p.m.
- Chaclacayo
El corte de agua en Chaclacayo se dará por la limpieza de reservorio correspondiente y en dos horarios distintos dependiendo del sector y zona afectada. Revisa aquí los detalles:
|Zona del distrito
|Sector
|Horario
|Urb. El Cuadro Mz. M–N, Calles B–C, PS 8, 15, 23, 24 y 25
|157
|1:00 pm a 11:50 pm
|Urb. El Cuadro (R2, R3, R4 y R5)
|157
|8:00 am a 8:00 pm
- San Borja
El corte de agua en San Borja se dará por la reparación de rotura de tubería correspondiente. Revisa aquí los detalles:
|Zona del distrito
|Horario
|Urbanización San Borja
Urbanización San Borja Sur
|6:41 a.m. a 2:00 p.m.
- Villa María del Triunfo
El corte de agua en Villa María del Triunfo se dará por un pozo paralizado por corte fluido electrico. Revisa aquí los detalles:
|Zona del distrito
|Horario
|Urbanización San Gabriel Alto, Asociación Habitacional Florida, Sección La
Urbanización Sección V, Asociación Habitacional Florida, La Bajos
Urbanización Sección V, Pueblo Joven José Carlos Mariátegui, Bajo
Urbanización Vallecito Bajo, Amp. Comité 24, Tercera Sección
|6:21 a.m. a 3:00 p.m.
CORTE DE AGUA DEL 12 AL 18 DE MARZO
El corte programado de agua se dará con el propósito de realizar trabajos técnicos como, en este caso en específico, la limpieza del decantador N.º 4 de la Planta N.º 2. La labor se realizará entre las 10:30 am y las 4:30 pm.
- La Molina
|Zona del distrito
|Sector
|Todo el distrito
|-
- Santa Anita
|Zona del distrito
|Sector
|Entre Av. De La Cultura, Carretera Central, Av. Colectora Industrial, Av. Huancaray y Urb. Los Chancas de Andahuaylas
|77, 166, 167, 168, 170, 171 y 172
- Ate
|Zona del distrito
|Sector
|Urb. Mayorazgo, Urb. La Merced, área entre Av. Nicolás Ayllón, Av. Evitamiento, Av. Circunvalación, Av. Separadora Industrial y Av. Las Torres
|21, 22, 23, 24, 179, 180 y 181
- San Luis y San Borja
|Zona del distrito
|Sector
|Área entre Av. Nicolás Arriola, Av. Circunvalación, Av. Javier Prado y Av. San Luis
|3
- Chorrillos
|Zona del distrito
|Sector
|-
|91, 92 y 97
- Santiago de Surco
|Zona del distrito
|Sector
|Av. Javier Prado Este, Av. Golf de Los Incas, Límite Cerro Camacho, Límite Cerro Centinela, Límite Lomas de Pamplona Surco, Jr. Tambo Real, Av. Primavera, Av. Panamericana Sur
|87, 89, 296, 297, 298 y 299
- San Juan de Lurigancho
|Zona del distrito
|Sector
|Av. 9 de Octubre, Av. Próceres de la Independencia, Av. Tusilagos Este, Av. Flores de Primavera, Av. Los Jardines Oeste, Av. Los Postes Este, Av. Basadre Este, Urb. Zárate, Urb. Caja de Agua, Urb. Chacarilla Otero, Coop. Las Flores, Urb. San Silvestre Violetas I, II y III, Urb. San Carlos, Asoc. San Hilarión II, Coop. La Huayrona, Urb. San Gabriel
|87, 89, 296, 297, 298 y 299