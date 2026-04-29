Este viernes 1 de mayo se conmemorará una de las fechas más representativas del calendario: el Día Internacional del Trabajo. Al tratarse de un feriado nacional, tanto trabajadores del sector público como del privado tendrán derecho a descanso, lo que genera dudas sobre la atención de diversos servicios, entre ellos las entidades bancarias. En ese escenario, muchos usuarios buscan confirmar si los bancos operarán con normalidad o si aplicarán horarios especiales durante la jornada. Por lo general, las agencias físicas no abren sus puertas en feriados, aunque esto puede variar según la institución. No obstante, los canales digitales, como aplicaciones móviles y banca por internet, continúan funcionando con total normalidad. Asimismo, los cajeros automáticos y agentes corresponsales suelen mantenerse operativos para realizar transacciones básicas. Se recomienda a los clientes verificar la información oficial de cada banco para evitar inconvenientes y planificar mejor sus operaciones.

BCP

Lunes a viernes: 9:00 horas a 18:00 horas

Sábados: 9:00 horas a 13:00 horas

El 1 de mayo (Día del Trabajador) no se atenderá.

El 2 de mayo (día no laborable) funcionará con normalidad.

BBVA

Lunes a viernes: 9:00 horas a 18:00 horas

Sábados: 9:00 horas a 13:00 horas

El 1 de mayo (Día del Trabajador) no se atenderá

El 2 de mayo (día no laborable) el horario habitual.

Banco de la Nación

Lunes a viernes: 8:15 horas a 17:00 horas

Sábados: 9:15 horas a 13:00 horas

El 1 de mayo (Día del Trabajador) no funcionará

Interbank

Lunes a viernes: 9:00 horas a 18:00 horas

Sábados: 9:00 horas a 13:00 horas

El 1 de mayo (Día del Trabajador) no se atenderá.

El 2 de mayo (día no laborable) se atenderá con normalidad.

Frases cortas por el Día del Trabajador

Tu trabajo es la semilla del progreso. ¡Sigue adelante! ¡Feliz Día del Trabajador!

Cada esfuerzo cuenta y cada logro inspira. ¡Feliz Día del Trabajador!

El trabajo duro siempre da frutos. ¡Celebra tus logros hoy!

Eres capaz de lograr grandes cosas con tu esfuerzo. ¡Feliz Día del Trabajador!

Hoy es un día para recordar que tu trabajo tiene un impacto en el mundo.

Cada día de trabajo es un paso hacia tus sueños. ¡Feliz Día del Trabajador!

Tu dedicación es inspiradora. ¡Sigue construyendo un futuro brillante!

El trabajo es la base de los grandes logros. ¡Celebra tu esfuerzo hoy! ¡Feliz Día del Trabajador!

Que este Primero de Mayo te motive a seguir creciendo y alcanzando tus metas.

Tu trabajo no solo construye tu vida, sino también el mundo. ¡Feliz Día del Trabajador!