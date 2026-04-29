Por Redacción EC

Este viernes 1 de mayo se conmemorará una de las fechas más representativas del calendario: el Día Internacional del Trabajo. Al tratarse de un feriado nacional, tanto trabajadores del sector público como del privado tendrán derecho a descanso, lo que genera dudas sobre la atención de diversos servicios, entre ellos las entidades bancarias. En ese escenario, muchos usuarios buscan confirmar si los bancos operarán con normalidad o si aplicarán horarios especiales durante la jornada. Por lo general, las agencias físicas no abren sus puertas en feriados, aunque esto puede variar según la institución. No obstante, los canales digitales, como aplicaciones móviles y banca por internet, continúan funcionando con total normalidad. Asimismo, los cajeros automáticos y agentes corresponsales suelen mantenerse operativos para realizar transacciones básicas. Se recomienda a los clientes verificar la información oficial de cada banco para evitar inconvenientes y planificar mejor sus operaciones.