A pocos días de desarrollarse las Elecciones Generales 2026, más de 27 millones de peruanos elegirán a importantes representantes políticos, como el presidente y los vicepresidentes de la República, senadores, diputados y representantes ante el Parlamento Andino, quienes ejercerán sus cargos para el periodo 2026-2031. Sin embargo, para llevar a cabo esta jornada electoral es indispensable contar con la participación de la ciudadanía, tanto para sufragar como para ser miembros de mesa. Frente a este contexto, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó una buena noticia para la población: un horario especial del transporte público durante este 12 de abril. Esto permitirá que muchos usuarios utilicen el Metropolitano, el tren eléctrico, los corredores complementarios, Aerodirecto, taxis particulares, entre otros, para llegar a su local de votación sin contratiempos durante la jornada electoral. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿CUÁLES SON LOS HORARIOS DEL TRANSPORTE PÚBLICO PARA LAS ELECCIONES GENERALES 2026?

Actualmente, en Lima y Callao hay más de 11 millones de electores activos que deberán acudir a las urnas para elegir a sus próximos representantes políticos. En ese sentido, David Hernández, presidente ejecutivo de la Autoridad de Transporte Urbano, informó que, debido a las Elecciones Presidenciales 2026, que se realizarán este domingo 12 de marzo, el sistema de transporte público empezará a brindar sus servicios desde las 5:00 a. m. De acuerdo con el titular de la ATU, los buses y trenes operarán con una frecuencia similar a la de un día laboral, a diferencia de los domingos habituales, cuando el servicio inicia entre las 6:00 a. m. y 6:30 a. m.

Eso no es todo, Hernández señaló que existen acuerdos para reforzar la frecuencia de servicios de alta demanda como, por ejemplo, el Metropolitano y el Metro de Lima, con el fin de evitar congestión y mejorar la fluidez en corredores y estaciones. “Trabajaremos como en un día hábil, no como un domingo regular. El servicio comenzará desde las 5:00 a. m. para garantizar la continuidad operativa y facilitar el traslado de los ciudadanos a los centros de votación. Hemos organizado turnos para que algunos conductores trabajen en la mañana y luego acudan a sufragar, y viceversa”, explicó para Panamericana Televisión.

HORARIO ESPECIAL DEL TRANSPORTE PÚBLICO DURANTE LAS ELECCIONES GENERALES 2026

Los principales servicios de transporte funcionarán con los siguientes horarios establecidos para este domingo 12 de abril debido a las Elecciones 2026, compartido por Infobae:

Metropolitano

Regulares A, B, C: 5:00 a. m.

Expreso 1: 6:00 a. m. a 9:00 p. m

Expreso 5: 6:30 a. m. a 5:00 p. m.

Alimentadores: hasta las 11:00 p. m.

Tren de Lima

Línea 1 del Metro: 5:30 a. m. a 10:00 p. m.

Línea 2 del Metro: 6:00 a. m. a 11:00 p. m.

Corredores complementarios:

Corredor rojo: 5:00 a. m. a 11:00 p. m.

Corredor: azul: 5:00 a. m. a 11:00 p. m.

Corredor morado: 5:00 a. m. a 11:00 p. m.

Transporte regular y taxis