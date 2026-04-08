Por Redacción EC

A pocos días de desarrollarse las Elecciones Generales 2026, más de 27 millones de peruanos elegirán a importantes representantes políticos, como el presidente y los vicepresidentes de la República, senadores, diputados y representantes ante el Parlamento Andino, quienes ejercerán sus cargos para el periodo 2026-2031. Sin embargo, para llevar a cabo esta jornada electoral es indispensable contar con la participación de la ciudadanía, tanto para sufragar como para ser miembros de mesa. Frente a este contexto, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó una buena noticia para la población: un horario especial del transporte público durante este 12 de abril. Esto permitirá que muchos usuarios utilicen el Metropolitano, el tren eléctrico, los corredores complementarios, Aerodirecto, taxis particulares, entre otros, para llegar a su local de votación sin contratiempos durante la jornada electoral. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.