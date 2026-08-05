Mientras gran parte del país disfrutará del feriado nacional por la conmemoración de la Batalla de Junín, miles de ciudadanos tendrán la oportunidad de avanzar con un trámite que muchas veces no puede esperar. Con el objetivo de evitar que los días de descanso retrasen gestiones importantes, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) mantendrá un servicio especial en la capital. La medida permitirá que quienes necesiten realizar diligencias vinculadas con el Documento Nacional de Identidad (DNI) o recoger un documento ya emitido puedan hacerlo sin esperar al reinicio de las actividades habituales. La atención extraordinaria responde al incremento de solicitudes registrado luego del reciente feriado largo por Fiestas Patrias.

Tres puntos de atención en Lima

Para esta jornada especial, Reniec ha dispuesto el funcionamiento de tres oficinas ubicadas en distintos distritos de Lima Metropolitana. Los ciudadanos podrán acercarse a la sede del Cercado de Lima, en la avenida Nicolás de Piérola N.° 545; a la oficina de San Borja, situada en la avenida San Luis N.° 1673; y al local de Miraflores, ubicado en la avenida Ernesto Diez Canseco N.° 230.

Las tres agencias atenderán al público desde las 8:45 de la mañana hasta las 4:45 de la tarde, horario que permitirá desarrollar trámites presenciales durante toda la jornada del feriado.

Trámites que podrán realizarse

Durante ese día será posible efectuar diversos procedimientos relacionados con el DNI, así como recoger documentos cuya emisión ya haya concluido. La entidad recordó que contar con el documento de identidad vigente resulta indispensable para acceder a numerosos servicios públicos y privados, además de ejercer distintos derechos ciudadanos.

Por ese motivo, recomendó a quienes tengan pendientes este tipo de gestiones aprovechar la apertura excepcional de estas oficinas y acudir dentro del horario establecido para evitar nuevas postergaciones.

Una atención excepcional por el feriado

Aunque el 6 de agosto será una jornada no laborable para la mayoría de instituciones debido al feriado nacional, Reniec optó por mantener operativas estas sedes con el fin de responder a la demanda de usuarios y facilitar el acceso a servicios esenciales.

La apertura extraordinaria busca ofrecer una alternativa a quienes no pueden realizar estos trámites durante la semana o necesitan resolver con urgencia algún procedimiento relacionado con su identificación. De esta manera, la entidad garantiza la continuidad de un servicio considerado fundamental para la ciudadanía, incluso en una fecha de descanso oficial.

¿Qué se entiende por feriado?

El significado concreto de la palabra feriado es día no laborable por festividad oficial. Basándonos en el término puntual, un feriado es un día de descanso para el trabajador público y privado, y debe ser retribuido por el empleador con la remuneración ordinaria del equivalente al día laborado.

Las conmemoraciones o celebraciones oficiales suelen ser festividades asociadas a acontecimientos históricos, populares, religiosos, y clásicos como por ejemplo la Navidad de todos los 25 de diciembre.

El feriado es un derecho laboral, pero si por motivos consensuados con el empleador, el trabajador labora en el día que debió descansar, deberá recibir a fin de mes el valor del día más una sobretasa del 100%. Este cómputo es llamado como la triple remuneración diaria.