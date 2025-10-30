Cambio de hora en Estados Unidos: descubre qué estados y zonas quedan exentos

Cada día, el paso del tiempo nos marca un ritmo constante, aunque en ciertos momentos se ve interrumpido por ajustes oficiales, como ocurre con el horario de verano en Estados Unidos. Este cambio, que impacta a millones de ciudadanos, consiste en adelantar o atrasar los relojes según la temporada, siguiendo lo establecido por una ley del Congreso. En 2025, esta modificación entrará en vigor a partir del domingo 2 de noviembre, ajustando la rutina diaria de quienes viven en territorio estadounidense.

Todo lo que debes saber sobre el cambio de horario en Estados Unidos

La normativa que respalda el segundo cambio de horario en Estados Unidos señala que el objetivo principal de esta medida es ahorrar energía, reduciendo el consumo eléctrico de luces y electrodomésticos, especialmente durante los largos meses de invierno que se extienden por más de seis meses.

En cuanto al inicio del horario de invierno, quienes viven en estados que aplican esta medida, como Illinois, deben ajustar sus relojes desde el domingo 2 de noviembre. A las 2 a.m., los relojes deben retrasarse una hora hasta marcar las 3 a.m., lo que implica estar atentos a los cambios en dispositivos móviles y relojes para no desincronizarse con la rutina local.

En cuanto a las excepciones al cumplimiento del cambio de horario, que se mantendrá vigente hasta el 9 de marzo de 2026, son muy pocas. Solo algunos estados o territorios de Estados Unidos no aplican la medida, ya que cuentan con regulaciones propias de huso horario.

Respecto a la implementación del horario de invierno en el país gobernado por Donald Trump, es importante destacar que el ajuste se realizará en ciudades y regiones específicas, siguiendo la normativa federal correspondiente.

Zona Este (Atlanta, Baltimore, Charlotte, Filadelfia, Washington D. C., Nueva York, Boston, entre otros)

Zona Central (Dakota del Norte, Nebraska , Kansas, Oklahoma, Texas, Minnesota)

Zona de Montaña (Arizona, Colorado e Idaho, Pacífico y hasta Alaska)

Cambio de hora en Estados Unidos: descubre qué estados y zonas quedan exentos

No todos los rincones de Estados Unidos siguen la costumbre del cambio de horario. Por ejemplo, Hawái y gran parte de Arizona optan por mantener su reloj sin modificaciones durante todo el año.

De manera similar, varios territorios estadounidenses ubicados en el Pacífico y el Caribe, como Puerto Rico, Guam, Samoa Americana, las Islas Vírgenes y las Islas Marianas del Norte, permanecen siempre en su hora estándar, sin adherirse al horario de verano, evitando así los ajustes que afectan al resto del país.

Cómo repercute el cambio de horario

Adaptarse a los cambios de horario es fundamental para preservar la salud y el bienestar, ya que alteraciones en el reloj biológico pueden afectar negativamente a millones de personas en Estados Unidos y otros países.

Según la American Heart Association, adelantar los relojes una hora puede aumentar el riesgo de ataques cardíacos y derrames cerebrales durante los días posteriores a la modificación. Por su parte, investigadores de la Universidad de Chile señalan que trastornos como insomnio y somnolencia excesiva son efectos comunes asociados a estos ajustes.

El Dr. Charles Czeisler, profesor de medicina del sueño en Harvard, agrega que los cambios de horario pueden generar un impacto temporal en la salud física y mental, alterando los ritmos circadianos —los ciclos naturales de 24 horas que regulan funciones esenciales como el apetito, el sueño y el estado de ánimo— y provocando desajustes en el equilibrio diario de las personas.