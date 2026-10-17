Por Redacción EC

Octubre 2026 no solo representa la conmemoración de diversas efemérides cívicas, sino también una de las tradiciones más esperadas por los católicos: la procesión del Señor de los Milagros, que recorrerá las principales calles y avenidas del Centro de Lima. Son miles de devotos que llegan de diferentes partes del país con mucha fe para recibir la bendición de la sagrada imagen que desde 1651, cuando un hombre dibujó a Jesucristo en una pared y esta estructura soportó varios terremotos, se ha convertido en una de las representaciones religiosas veneradas. En ese sentido, con el objetivo de evitar inconvenientes y permitir que la ciudadanía planifique mejor sus viajes, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) anunció cambios en las rutas del Metropolitano y otros servicios complementarios para este 18 de octubre, debido a la salida de la sagrada imagen. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.