Octubre 2026 no solo representa la conmemoración de diversas efemérides cívicas, sino también una de las tradiciones más esperadas por los católicos: la procesión del Señor de los Milagros, que recorrerá las principales calles y avenidas del Centro de Lima. Son miles de devotos que llegan de diferentes partes del país con mucha fe para recibir la bendición de la sagrada imagen que desde 1651, cuando un hombre dibujó a Jesucristo en una pared y esta estructura soportó varios terremotos, se ha convertido en una de las representaciones religiosas veneradas. En ese sentido, con el objetivo de evitar inconvenientes y permitir que la ciudadanía planifique mejor sus viajes, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) anunció cambios en las rutas del Metropolitano y otros servicios complementarios para este 18 de octubre, debido a la salida de la sagrada imagen. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

PLAN DE RUTAS DEL METROPOLITANO Y OTROS SERVICIOS ANTE LA SALIDA DEL SEÑOR DE LOS MILAGROS ESTE 18 DE OCTUBRE

A través de sus plataformas oficiales, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao anunció que este domingo 18 y lunes 19 de octubre se modificarán algunos de los principales servicios de transporte público de la capital debido a la segunda salida en procesión del Señor de los Milagros. Ante ello, la ATU estableció un plan de rutas para estas fechas, con el fin de facilitar el desplazamiento de quienes necesiten trasladarse al recorrido procesional y permitirles tomar las precauciones necesarias. A continuación, te presentamos, compartido por Andina, los desvíos de estos servicios públicos:

Metropolitano : El domingo 18 de octubre, los usuarios podrán utilizar el servicio regular B y descender en la estación Dos de Mayo, ubicada cerca del recorrido procesional. Mientras que, para el lunes 19 estarán disponibles los servicios A, B, C y EX1 hasta la Estación Central, desde donde podrán continuar a pie. En ambas fechas, las estaciones Colmena, Jirón de la Unión, Tacna y Castilla no atenderán.

: El domingo 18 de octubre, los usuarios podrán utilizar el servicio regular B y descender en la estación Dos de Mayo, ubicada cerca del recorrido procesional. Mientras que, para el lunes 19 estarán disponibles los servicios A, B, C y EX1 hasta la Estación Central, desde donde podrán continuar a pie. En ambas fechas, las estaciones Colmena, Jirón de la Unión, Tacna y Castilla no atenderán. Corredor Azul : Los días domingo 18 y lunes 19 de octubre, los usuarios podrán bajar en los paraderos habilitados de la avenida Nicolás de Piérola, cerca de la plaza Dos de Mayo, y continuar a pie hasta llegar al recorrido procesional del Señor de los Milagros.

: Los días domingo 18 y lunes 19 de octubre, los usuarios podrán bajar en los paraderos habilitados de la avenida Nicolás de Piérola, cerca de la plaza Dos de Mayo, y continuar a pie hasta llegar al recorrido procesional del Señor de los Milagros. Corredor Morado: Los servicios 404, 405 y 406 modificarán sus recorridos por la avenida Tacna debido a las restricciones de tránsito en la avenida Abancay. Los usuarios podrán acercarse a la procesión desde los paraderos habilitados cerca del puente Santa Rosa y, el lunes 19, desde el paradero Washington. Por su parte, el servicio 412 operará únicamente en el Rímac y permitirá descender en la prolongación de la avenida Tacna, cerca de la calle Pizarro.

💜🙏 ¿Vas a acompañar al Señor de los Milagros? Este domingo 18 de octubre, algunos servicios del Metropolitano y los corredores Azul y Morado modificarán sus recorridos debido a la procesión. https://t.co/U0L6LeUJbJ — Autoridad de Transporte Urbano (@ATU_GobPeru) October 16, 2026

¿CUÁL ES LA HISTORIA POCA CONOCIDA DEL SEÑOR DE LOS MILAGROS Y DEL AUTOR QUE PINTÓ SU IMAGEN?

La historia del Señor de los Milagros se remonta a 1651, cuando el esclavo angoleño Pedro Dalcón, conocido como Benito, pintó la imagen del Cristo de Pachacamilla sobre un muro de adobe en una zona de Lima. Así, con el transcurso del tiempo, se incorporaron otras figuras a la representación, que se convirtió en una de las expresiones religiosas más veneradas del Perú y dio origen a la denominación de “Cristo Moreno”.

Asimismo, el terremoto de 1655 incrementó la devoción al Señor de los Milagros, luego de que el muro con su imagen permaneciera intacto tras el sismo. Años después, en 1687, otro terremoto dio paso a la primera procesión, una tradición impulsada por Sebastián de Antuñano que se mantiene hasta hoy y congrega a miles de fieles tanto nacionales como extranjeros, conforme comparte La República.