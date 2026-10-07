Corte de agua en Lima HOY: Sedapal informa horarios, zonas afectadas en cada distrito y más reportes | Foto: Composición EC
Corte de agua en Lima HOY: Sedapal informa horarios, zonas afectadas en cada distrito y más reportes | Foto: Composición EC
Por Redacción EC

El anunció un nuevo corte de agua programado en Lima. La entidad responsable del suministro de agua dio a conocer que el servicio será interrumpido de manera temporal en horarios específicos.

La falta del servicio de agua potable se debe al mantenimiento y limpieza de reservorios, empalme de tuberías y otras acciones que buscan mantener o mejorar el servicio a favor de la ciudadanía. Te compartimos toda la información indicada por Sedapal sobre el nuevo corte de agua.

CORTE DE AGUA EN LIMA Y CALLAO

JUEVES 8 DE OCTUBRE

La Molina (12:00 p.m. hasta 11:50 p.m.)

  • Urb. Club Campestre La Laguna
  • Urb. Las Lagunas de La Molina
  • Av. La Laguna
  • Calle La Quebrada
  • Calle Los Álamos
  • Calle El Refugio
  • Calle El Pinar

La Molina (1:00 p.m. hasta 11:50 p.m.)

  • Urb. Las Colinas de La Molina
  • Urb. La Capilla
  • Urb. Portada del Sol II etapa
  • Asoc. Vivienda Ventracom Super Manzana U4
  • Asoc. Vivienda Ventracom Super Manzana U3
  • Urb. Las Colinas
  • Afecta al CR-247, CR-248 y CR-249

VIERNES 9 DE OCTUBRE

Chaclacayo (8:00 a.m. hasta 8:00 p.m.)

  • Urb. El Cuadro
  • Calle 1 Mzs. O, P, H, G
  • P.J. 12, 13, 14, 17, 21, 20A

Chaclacayo (8:00 a.m. hasta 8:00 p.m.)

  • Urb. El Cuadro
  • Mzs. K, N
  • P.S. 9, 10, 11, 16, 17, 18
  • Calle D, D1
  • Calle E

San Juan de Lurigancho (9:00 a.m. hasta 8:00 p.m.)

  • APV Casa Blanca
  • A.H. 9 de Febrero Ampliac
  • A.H. Integ. Solid. y Prog Sector Los Frutales
  • Agru. Las Casuarinas de Casa Blanca
  • A.H. Integ. Solid. y Prog Sector San Juan de Casa Blanca
  • Agru. Los Andes
  • Agru. Los Claveles
  • Agru. Nuevo Progreso
  • Agru. Los Girasoles
  • Agrup. El Bosque Mariátegui
  • A.H. Jesús de Nazareth - Sector Sol de Los Andes
  • A.H. Jesús de Nazareth - Sector 9 de Setiembre
  • Agru. Fam. Nuevo Amanecer
  • A.H. Jesús de Nazareth
  • A.H. El Mirador Fase II Ampl
  • Agru. II etapa del A.H. Jesús de Nazareth Ampl
  • A.H. El Mirador Alto Caribe III etapa Ampl
  • A.H. Peruanos Unidos - Sector B María Jesús Espinoza

Comas (12:00 p.m. hasta 8:00 p.m.)

  • A.H. Los Conquistadores
  • P.J. El Progreso
  • A.H. Comité 125 II Ampliación
  • A.H. Comité Unificado Villa Canta
  • A.H. Pampa de la Independencia
  • U. Pop. Independencia
  • P.J. Independencia

Chaclacayo (12:00 p.m. hasta 8:00 p.m.)

  • Urb. El Cuadro Mzs. J, P
  • P.S. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 14, 15, 16