El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) anunció un nuevo corte de agua programado en Lima. La entidad responsable del suministro de agua dio a conocer que el servicio será interrumpido de manera temporal en horarios específicos.

La falta del servicio de agua potable se debe al mantenimiento y limpieza de reservorios, empalme de tuberías y otras acciones que buscan mantener o mejorar el servicio a favor de la ciudadanía. Te compartimos toda la información indicada por Sedapal sobre el nuevo corte de agua.

CORTE DE AGUA EN LIMA Y CALLAO

JUEVES 8 DE OCTUBRE

La Molina (12:00 p.m. hasta 11:50 p.m.)

Urb. Club Campestre La Laguna

Urb. Las Lagunas de La Molina

Av. La Laguna

Calle La Quebrada

Calle Los Álamos

Calle El Refugio

Calle El Pinar

La Molina (1:00 p.m. hasta 11:50 p.m.)

Urb. Las Colinas de La Molina

Urb. La Capilla

Urb. Portada del Sol II etapa

Asoc. Vivienda Ventracom Super Manzana U4

Asoc. Vivienda Ventracom Super Manzana U3

Urb. Las Colinas

Afecta al CR-247, CR-248 y CR-249

VIERNES 9 DE OCTUBRE

Chaclacayo (8:00 a.m. hasta 8:00 p.m.)

Urb. El Cuadro

Calle 1 Mzs. O, P, H, G

P.J. 12, 13, 14, 17, 21, 20A

Chaclacayo (8:00 a.m. hasta 8:00 p.m.)

Urb. El Cuadro

Mzs. K, N

P.S. 9, 10, 11, 16, 17, 18

Calle D, D1

Calle E

San Juan de Lurigancho (9:00 a.m. hasta 8:00 p.m.)

APV Casa Blanca

A.H. 9 de Febrero Ampliac

A.H. Integ. Solid. y Prog Sector Los Frutales

Agru. Las Casuarinas de Casa Blanca

A.H. Integ. Solid. y Prog Sector San Juan de Casa Blanca

Agru. Los Andes

Agru. Los Claveles

Agru. Nuevo Progreso

Agru. Los Girasoles

Agrup. El Bosque Mariátegui

A.H. Jesús de Nazareth - Sector Sol de Los Andes

A.H. Jesús de Nazareth - Sector 9 de Setiembre

Agru. Fam. Nuevo Amanecer

A.H. Jesús de Nazareth

A.H. El Mirador Fase II Ampl

Agru. II etapa del A.H. Jesús de Nazareth Ampl

A.H. El Mirador Alto Caribe III etapa Ampl

A.H. Peruanos Unidos - Sector B María Jesús Espinoza

Comas (12:00 p.m. hasta 8:00 p.m.)

A.H. Los Conquistadores

P.J. El Progreso

A.H. Comité 125 II Ampliación

A.H. Comité Unificado Villa Canta

A.H. Pampa de la Independencia

U. Pop. Independencia

P.J. Independencia

Chaclacayo (12:00 p.m. hasta 8:00 p.m.)