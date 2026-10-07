El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) anunció un nuevo corte de agua programado en Lima. La entidad responsable del suministro de agua dio a conocer que el servicio será interrumpido de manera temporal en horarios específicos.
La falta del servicio de agua potable se debe al mantenimiento y limpieza de reservorios, empalme de tuberías y otras acciones que buscan mantener o mejorar el servicio a favor de la ciudadanía. Te compartimos toda la información indicada por Sedapal sobre el nuevo corte de agua.
CORTE DE AGUA EN LIMA Y CALLAO
JUEVES 8 DE OCTUBRE
La Molina (12:00 p.m. hasta 11:50 p.m.)
- Urb. Club Campestre La Laguna
- Urb. Las Lagunas de La Molina
- Av. La Laguna
- Calle La Quebrada
- Calle Los Álamos
- Calle El Refugio
- Calle El Pinar
La Molina (1:00 p.m. hasta 11:50 p.m.)
- Urb. Las Colinas de La Molina
- Urb. La Capilla
- Urb. Portada del Sol II etapa
- Asoc. Vivienda Ventracom Super Manzana U4
- Asoc. Vivienda Ventracom Super Manzana U3
- Urb. Las Colinas
- Afecta al CR-247, CR-248 y CR-249
VIERNES 9 DE OCTUBRE
Chaclacayo (8:00 a.m. hasta 8:00 p.m.)
- Urb. El Cuadro
- Calle 1 Mzs. O, P, H, G
- P.J. 12, 13, 14, 17, 21, 20A
Chaclacayo (8:00 a.m. hasta 8:00 p.m.)
- Urb. El Cuadro
- Mzs. K, N
- P.S. 9, 10, 11, 16, 17, 18
- Calle D, D1
- Calle E
San Juan de Lurigancho (9:00 a.m. hasta 8:00 p.m.)
- APV Casa Blanca
- A.H. 9 de Febrero Ampliac
- A.H. Integ. Solid. y Prog Sector Los Frutales
- Agru. Las Casuarinas de Casa Blanca
- A.H. Integ. Solid. y Prog Sector San Juan de Casa Blanca
- Agru. Los Andes
- Agru. Los Claveles
- Agru. Nuevo Progreso
- Agru. Los Girasoles
- Agrup. El Bosque Mariátegui
- A.H. Jesús de Nazareth - Sector Sol de Los Andes
- A.H. Jesús de Nazareth - Sector 9 de Setiembre
- Agru. Fam. Nuevo Amanecer
- A.H. Jesús de Nazareth
- A.H. El Mirador Fase II Ampl
- Agru. II etapa del A.H. Jesús de Nazareth Ampl
- A.H. El Mirador Alto Caribe III etapa Ampl
- A.H. Peruanos Unidos - Sector B María Jesús Espinoza
Comas (12:00 p.m. hasta 8:00 p.m.)
- A.H. Los Conquistadores
- P.J. El Progreso
- A.H. Comité 125 II Ampliación
- A.H. Comité Unificado Villa Canta
- A.H. Pampa de la Independencia
- U. Pop. Independencia
- P.J. Independencia
Chaclacayo (12:00 p.m. hasta 8:00 p.m.)
- Urb. El Cuadro Mzs. J, P
- P.S. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 14, 15, 16
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