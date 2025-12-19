Este sábado 20 de diciembre a las 10:00 p.m., Christian Cueva brindará una entrevista exclusiva a la Chola Chabuca. El futbolista se presentará en “Esta Noche”, en señal abierta, por primera vez para revelar su verdad detrás del inicio de su romance con Pamela Franco. La polémica pareja hablará de su relación, las adversidades que han debido superar y más sobre su actual lazo.

De acuerdo al avance compartido por América TV, se podrá ver al popular Aladino brindar detalles que nunca antes ha mencionado. El futbolista sostiene que muchas cosas que se dijeron sobre su relación con Franco son mentiras. Adicionalmente, hace mea culpa por los errores cometidos y confiesa que lo más difícil en todo este enfrentamiento con su aún esposa, Pamela López, es el distanciamiento que ha creado con sus menores hijos. Estas y más revelaciones en el programa del sábado. Puedes sintonizar “Esta Noche” después del Reventonazo de la chola Chabuca a las 10:00 p.m. por la señal abierta de América Televisión, así como la transmisión vía web y aplicativo.