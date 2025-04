El festival de Coachella 2025 es uno de los más eventos más esperados del año que lograr reunir miles de fánaticos de la música en Indio, California. Esta nueva edición del festival se realizará del 11 al 13 de abril y del 18 al 20 de abril y como ya es costumbre se ha confirmado el lineup. Coachella contará con artistas de talla internacional como Lady Gaga, Travis Scott, Green Day, Post Malone, The Marías, Tyla, The Go-Go’s, Lisa, ENHYPEN, Ty Dolla $ign, Lola Yong, Ed Sheeran, Rawayana y muchos más. El espectáculo contará con 6 escenarios de presentaciones simultáneas. Este 2025 marca un hito histórico para el país, debido que la banda peruana Los Mirlos ha sido invitada a formar parte de esta prestigiosa puesta en escena. ¿Cuándo se presentan y a qué hora? La agrupación tendrá dos shows programados para el 11 y 18 de abril en el rango horario de 7:30 pm a 8:10 pm. ¿Dónde ver el Festival Coachella en vivo? Podrás seguir el festival EN DIRECTO desde la señal del livestream vía Youtube. No te pierdas la presentación de Los Mirlos y tus otros artistas favoritos.