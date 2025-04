El festival de Coachella 2025 es uno de los más eventos más esperados del año que lograr reunir miles de fánaticos de la música en Indio, California. Esta nueva edición del festival se realizará del 11 al 13 de abril y del 18 al 20 de abril y como ya es costumbre se ha confirmado el lineup. El sábado 12 de abril, Coachella contará con artistas de talla internacional como: Travis Scott, The Original Misfits, Rawayana, 2Hollis, Above & Beyond, Alok, Amelie Lens, Barry can’t swim x 2ManyDjs X Salute, Beth Gibbons, Blonde Redhead, Charli CXC, Clairo, Darkside, Disco Lines, DJ Gigola, El Malilla, Eli Brown, Elusive, ENHYPEN, Fcukers DJ Set x HAAI, Glass Beams, Green Day, Gustavo Dudamel & la Phil, Haai, Hanumankind, Horsegirl, Indiria Paganotto, Infected Mushroom, Ivan Cornejo, Japanese breakfast, Jimmy Eat World, Judeline, Keinemusik, Klangkuenstler, Layton Giordani, Mau P, Medium build, Megatone, Mind against x Massano, Prison affair, Record Safari, Salute, Sam Fender, Shoreline Mafia, Skrause, T-Pain, Talón, The Dare, Tink, Together Pangea, Triste Juventud x Tótem, Underscores, Viagraboys, VVTS, Weezer y Yo Gabba Gabba. El espectáculo contará con 6 escenarios de presentaciones simultáneas. Este 2025 marca un hito histórico para el Perú, debido que la agrupación Los Mirlos ha sido invitada a formar parte de esta prestigiosa puesta en escena. La agrupación tendrá dos shows programados para el 11 y 18 de abril en el rango horario de 7:30 pm a 8:10 pm. ¿Dónde ver el Festival Coachella en vivo? Podrás seguir el festival EN DIRECTO desde la señal del livestream vía Youtube. No te pierdas ninguna presentación de tus otros artistas favoritos.

Así fue la presentación del día 1 desde el escenario SAHARA: