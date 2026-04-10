El desierto de California vuelve a convertirse en el epicentro de la música global con una nueva edición de Coachella 2026, un festival que cada año reúne a miles de fanáticos de todo el mundo. El encuentro se desarrollará en el Empire Polo Club, ubicado en Indio, y se extenderá a lo largo de dos fines de semana consecutivos: del 10 al 12 de abril y del 17 al 19 del mismo mes. Para esta edición, la programación destaca por la presencia de reconocidos artistas de talla internacional, entre ellos Justin Bieber, Sabrina Carpenter, Karol G y Anyma, quienes lideran una propuesta musical diversa y de alto nivel. Con una alineación de este calibre, el festival se perfila como uno de los eventos más comentados y esperados del año en la escena musical. A continuación, te contaremos todos los detalles de esta presentación que promete capturar la atención de todos los fanáticos de la música.

Calendario del Coachella 2026

Viernes 10 al domingo 12 de abril

Viernes 17 al domingo 19 de abril

¿Qué artistas destacan en el Coachella 2026 ?

The xx

Disclosure

Turnstile

Teddy Swims

Ethel Cain

Central Cee

Foster the People

Moby

Blood Orange

Cartelera de los sábados 11 y 18 de abril

Headliner: Justin Bieber

Artistas destacados:

The Strokes

GIVEŌN

Addison Rae

Labrinth

David Byrne

Interpol

Taemin

PinkPantheress

REZZ

Fujii Kaze

Cartelera de los domingos 12 y 19 de abril

Headliner: Karol G

Artistas destacados:

Young Thug

Kaskade

BIGBANG

Laufey

Major Lazer

Iggy Pop

FKA twigs

Little Simz

Duke Dumont

Armin van Buuren x Adam Beyer

Horarios estimados de las presentaciones Coachella 2026

Viernes 10 de abril

Record Safari —4:15 p.m.

—4:15 p.m. Teddy Swims — 5:30 p.m.

— 5:30 p.m. The xx — 10:35 p.m.

— 10:35 p.m. Sabrina Carpenter — 9:05 p.m.

— 9:05 p.m. Anyma: — 12 a.m.

Sábado 11 de abril

Jaqck Glam — 4:15 p.m.

— 4:15 p.m. Addison Rae — 5:30 p.m.

— 5:30 p.m. GIVEŌN — 7 p.m.

— 7 p.m. The Strokes — 9 p.m.

— 9 p.m. Justin Bieber — 11:25 p.m.

Domingo 12 de abril

Gabe Real — 2:45 p.m.

— 2:45 p.m. Tijuana Panthers — 3:40 p.m.

— 3:40 p.m. Wet Leg — 4:45 p.m.

— 4:45 p.m. Major Lazer — 6:10 p.m.

— 6:10 p.m. Young Thug — 7:50 p.m.

— 7:50 p.m. Karol G — 9:55 p.m.

Cómo ver en vivo el Coachella 2026

Quienes no puedan asistir en persona también tendrán la oportunidad de disfrutar del evento, ya que Coachella 2026 contará con una transmisión en vivo y sin costo a través de su canal oficial en YouTube. La cobertura incluirá emisiones simultáneas desde sus siete escenarios, permitiendo seguir múltiples presentaciones en tiempo real desde cualquier parte del mundo.