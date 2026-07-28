El martes 29 de julio, feriado nacional por Fiestas Patrias, miles de peruanos continuarán disfrutando del descanso largo, mientras otros aprovecharán la jornada para realizar las compras de último momento. Ante ello, una de las consultas más frecuentes es si los supermercados atenderán con normalidad durante esta fecha. Las principales cadenas ya confirmaron que mantendrán sus operaciones habituales, permitiendo a los consumidores adquirir alimentos, bebidas y otros productos sin mayores inconvenientes. A continuación te contamos todo lo que debes saber sobre esta situación de gran importancia.

Los supermercados abrirán durante el feriado

A diferencia de otros establecimientos que suspenden o reducen su atención en los feriados, las principales cadenas de supermercados del país continuarán atendiendo al público el 29 de julio. Esto permitirá que las familias puedan abastecerse para reuniones, almuerzos o cualquier otra actividad programada durante las celebraciones por Fiestas Patrias.

Las empresas recomiendan, sin embargo, acudir con anticipación, ya que durante estas fechas suele registrarse una mayor afluencia de clientes, especialmente en las primeras horas de la mañana y al finalizar la tarde.

Estos serán los horarios de atención

Plaza Vea y Tottus recibirán a sus clientes desde las 8:00 a. m. hasta las 10:00 p. m., manteniendo el mismo horario que aplican en un día regular. Por su parte, Metro y Vivanda extenderán su atención hasta las 11:00 p. m., abriendo también desde las 8:00 a. m.

En el caso de Makro, sus tiendas atenderán desde las 7:30 a. m. hasta las 10:00 p. m., ofreciendo una alternativa para quienes prefieran realizar sus compras desde las primeras horas del día.

Podrían existir ajustes en algunas tiendas

Aunque las cadenas anunciaron que operarán con normalidad durante el feriado, no se descarta que algunos locales puedan aplicar horarios distintos debido a disposiciones internas o condiciones específicas de cada establecimiento.

Por ello, antes de salir de casa, es recomendable revisar las redes sociales o los canales oficiales de cada supermercado para confirmar el horario de la tienda que planeas visitar y evitar contratiempos.

Planifica tus compras con tiempo

El 29 de julio suele ser una de las jornadas con mayor movimiento comercial debido al feriado por Fiestas Patrias. Organizar las compras con anticipación y conocer los horarios de atención permitirá ahorrar tiempo y evitar largas filas, especialmente si se trata de productos para reuniones familiares o celebraciones propias de estas fechas.

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