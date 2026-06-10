El planeta fútbol se paraliza. Este jueves 11 de junio arranca de manera oficial la Copa Mundial de Fútbol 2026, una edición histórica que por primera vez contará con 48 selecciones y tres países anfitriones: México, Estados Unidos y Canadá. El epicentro de la gran fiesta inicial será el imponente Estadio Azteca, un escenario que se convertirá en el primero en albergar tres inauguraciones mundialistas en toda la historia.

Si no quieres perderte ni un solo segundo del show musical, los discursos oficiales y el color de las tribunas, aquí te contamos a qué hora empieza la inauguración del Mundial 2026 en vivo, país por país en toda Latinoamérica, y cuáles son los canales oficiales de transmisión.

¿A qué hora es la ceremonia de inauguración de la Copa Mundial de Fútbol 2026?

La FIFA ha confirmado que la primera gran ceremonia de apertura comenzará exactamente 90 minutos antes del pitido inicial del partido inaugural entre la selección de México y su similar de Sudáfrica. El espectáculo está diseñado para durar cerca de una hora, combinando tecnología de vanguardia, danzas tradicionales y grandes estrellas de la música.

Dependiendo de tu ubicación geográfica, estos son los horarios oficiales para sintonizar el evento en directo:

México (Centro), Costa Rica, Guatemala, El Salvador: 11:30 AM

11:30 AM Perú, Colombia, Ecuador, Panamá: 12:30 PM

12:30 PM Chile, Venezuela, Bolivia, Paraguay: 1:30 PM

1:30 PM Argentina, Uruguay, Brasil: 2:30 PM

Se recomienda conectarse a la señal televisiva o plataforma de streaming al menos media hora antes para seguir la previa y no perderse ningún detalle del despliegue visual en el césped del Coloso de Santa Úrsula.

Tres sedes y tres aperturas inéditas en la historia de la FIFA

Una de las grandes novedades de este torneo es su formato expandido. Al tener tres países organizadores distanciados por miles de kilómetros, la FIFA tomó la decisión de romper la tradición y ofrecer tres ceremonias de apertura interconectadas.

Aunque el Estadio Azteca se llevará el protagonismo principal este jueves 11 de junio por albergar el partido número uno del calendario, los días posteriores se sumarán los otros dos gigantes norteamericanos. Canadá tendrá su propia fiesta de bienvenida en el BMO Field de Toronto, mientras que Estados Unidos hará lo propio en el SoFi Stadium de Los Ángeles justo antes del debut de sus respectivos combinados nacionales. Este enfoque descentralizado promete una experiencia multicultural nunca antes vista en el deporte rey.

Artistas confirmados: ¿Quiénes cantarán en el Estadio Azteca?

El apartado musical siempre genera una enorme expectativa global, y para esta edición la organización ha apostado por un fuerte componente de identidad latina combinado con éxitos globales. La producción del evento ha estructurado un line-up que busca prender la fiesta desde el primer minuto.

Los artistas principales que encabezarán el show en la Ciudad de México son:

Maná: La legendaria banda de rock en español aportará la cuota de nostalgia y energía local con sus himnos más conocidos.

La legendaria banda de rock en español aportará la cuota de nostalgia y energía local con sus himnos más conocidos. Alejandro Fernández: Representando la música tradicional mexicana, el “Potrillo” llevará la cultura del mariachi ante los ojos de miles de millones de espectadores.

Representando la música tradicional mexicana, el “Potrillo” llevará la cultura del mariachi ante los ojos de miles de millones de espectadores. J Balvin: El encargado de poner el ritmo urbano moderno y hacer bailar a los aficionados en las tribunas y los hogares de todo el mundo.

Además de este trío estelar, se espera la participación de invitados sorpresa internacionales para interpretar la canción oficial del torneo en una coreografía que involucrará a más de 500 bailarines en escena.

¿Dónde ver la inauguración de la Copa Mundial de Fútbol 2026 en vivo en Latinoamérica?

Los derechos de transmisión televisiva y digital están repartidos de forma estratégica en cada región para garantizar una cobertura total del evento de apertura y del partido posterior entre México y Sudáfrica.

A continuación, revisa la guía de canales autorizados en los principales mercados de la región:

En México: Canal 5, Azteca 7, TUDN y la plataforma ViX Premium.

Canal 5, Azteca 7, TUDN y la plataforma ViX Premium. En Perú: Latina Televisión (Canal 2) por señal abierta y DirecTV Sports (DSports) en televisión por cable.

Latina Televisión (Canal 2) por señal abierta y DirecTV Sports (DSports) en televisión por cable. En Colombia: Caracol TV, RCN y DSports.

Caracol TV, RCN y DSports. En Argentina: TyC Sports, Telefe y la TV Pública.

TyC Sports, Telefe y la TV Pública. En Chile: Chilevisión y Canal 13.

Si prefieres las opciones digitales, la mayoría de estas cadenas contará con aplicaciones oficiales para dispositivos móviles y Smart TVs, permitiendo seguir el minuto a minuto con calidad 4K UHD para quienes cuenten con pantallas compatibles. La cuenta regresiva ha terminado; el balón está listo para rodar en la mayor fiesta deportiva de la década.