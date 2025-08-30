En la actualidad, son millones de limeños que se trasladan a diario en el transporte público, enfrentando problemas como la congestión, la informalidad y la inseguridad ciudadana. Sin embargo, entre las principales alternativas que utilizan los usuarios está el Metropolitano, el tren eléctrico, los corredores complementarios, entre otros, con el objetivo de llegar a su destino de manera segura y rápida. En ese sentido, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) anunció una buena noticia para los vecinos de Cercado de Lima y San Martín de Porres: la implementación de una nueva ruta del corredor Azul. De esta manera, los ciudadanos podrán aprovechar de la marcha blanca de este trayecto hasta cierta fecha. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿CUÁNTO COSTARÁ EL PASAJE DE LA NUEVA RUTA DEL CORREDOR AZUL?

A través de sus plataformas oficiales, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó que a partir del domingo 31 de agosto al martes 2 de septiembre de 2025 se pondrá en marcha blanca la nueva ruta denominada “Servicio alimentador extraordinario 08” del corredor Azul, que conectará el Cercado de Lima (avenida Tacna) con San Martín de Porres (avenida Perú). Esta medida incluye la implementación de modernos buses de 12 metros, que iniciarán su servicio desde las 5:00 a. m. hasta las 12:00 a. m.

De esta manera, durante estos días de prueba, el Consorcio Transporte Arequipa S. A., empresa operadora de los buses del corredor Azul, no cobrará el pasaje a los usuarios. Este servicio dispondrá de 22 paraderos con destino a SMP y 26 hacia el Cercado de Lima, lo que permitirá beneficiar a 6 000 pasajeros que actualmente se ven obligados a realizar varios transbordos para completar recorridos similares. Por otro lado, tras la fase de pruebas, según la ATU, a partir del 3 de septiembre se estableció que la tarifa única sea S/ 2.

¿QUÉ DIJO LA ATU SOBRE LA NUEVA RUTA DEL CORREDOR AZUL?

Esta marcha blanca tiene como finalidad familiarizar a los usuarios con el nuevo recorrido del corredor Azul, lo que permitirá identificar los paraderos disponibles y evaluar las opciones de conexión con otras rutas y servicios complementario. Por su parte, la ATU destacó que este nuevo servicio forma parte de las iniciativas para modernizar el transporte público en Lima, así como ofrecer a los ciudadanos mayores alternativas de conectividad.

“La ATU continuará trabajando de manera coordinada con las empresas concesionarias que operan los servicios de los corredores complementarios a fin de implementar nuevos servicios y mejoras operacionales que beneficien a nuestros usuarios”, detalló la institución pública.