Corte de agua en Lima hoy según reportes de Sedapal | Foto: Composición EC
Corte de agua en Lima hoy según reportes de Sedapal | Foto: Composición EC
Por Redacción EC

El anunció un nuevo corte de agua programado en Lima. La entidad responsable del suministro de agua dio a conocer que el servicio será interrumpido de manera temporal en horarios específicos.

La falta del servicio de agua potable se debe al mantenimiento y limpieza de reservorios, empalme de tuberías y otras acciones que buscan mantener o mejorar el servicio a favor de la ciudadanía. Te compartimos toda la información indicada por Sedapal sobre el nuevo corte de agua.

CORTE DE AGUA EN LIMA Y CALLAO

DOMINGO 15 DE NOVIEMBRE

Villa María del Triunfo (6:50 a.m. a 4:00 p.m.)

  • P.J José C. Mariátegui Sector Vallecito Alto
  • P.J. José C. Mariátegui Sector Vallecito Bajo

Villa El Salvador (6:50 a.m. a 5:00 p.m.)

  • P.J José C. Mariátegui Sector Vallecito Alto
  • P.J. José C. Mariátegui Sector Vallecito Bajo

Villa El Salvador (8:55 a.m. a 5:00 p.m.)

  • Cercado
  • Cuadrante: Av. Pastor Sevilla, Av. José Olaya, Av. María Elena Moyano, Av. César Vallejo.

Ventanilla (10:15 a.m. a 4:00 p.m.)

  • A.H. Kenji Fujimori Higuchi
  • A.h. Héroes del Cenepa
  • A.H. Santa Fe
  • A.H. Montecarlo

Puente Piedra (10:30 a.m. a 3:30 p.m.)

  • Urb Zapallal

LUNES 16 DE NOVIEMBRE

Pachacámac (8:00 a.m. a 8:00 p.m.)

  • Zona Manchay
  • Las Casuarinas de Conallac (24 de Junio)
  • Centro poblado Balcón del Cielo

Pachacámac (8:00 a.m. a 8:00 p.m.)

  • Zona Manchay
  • Asoc. Las Dunas de la Molina
  • El Oasis de la Molina
  • A.H. Paul Poblet Lind
  • A.H. Sol Radiante de Cieneguilla
  • Las Lomas
  • Las Palmeras de Frontera
  • Virgen del Carmen
  • A.H. Nueva Gales
  • El Paraíso de La Molina
  • El Prado de Cieneguilla
  • Virgen del Carmen
  • Sector Los Jardines
  • Sector Central
  • H-1 Bello Horizonte
  • La Meseta los Ángeles
  • Las Mercedes
  • Las Lomas
  • U.P.I.S. (Unidad Popular de Interés Social) Corazón de Jesús
  • Villa Hermosa
  • U.P.I.S. Vista Alegre
  • La Unión Alto
  • Los Eucaliptos
  • Los Álamos Parcela 1
  • A.H. San Cristóbal
  • La Pradera
  • Santa Rosa
  • El Balcón
  • La Florida
  • El Pedregal
  • Los Sauces de La Molina
  • A.H. Virgen de Chapi
  • Sol Radiante
  • Rinconada Alta
  • Los Ficus
  • A.H. Nueva Esperanza
  • Nuevo Progreso

Pachacámac (8:00 a.m. a 8:00 p.m.)

  • Sectores 429, 430, 431, 442, 443, 444, 445, 446 Manchay
  • Asoc. Las Dunas de la Molina
  • El Oasis de la Molina
  • A.H. Paul Poblet Lind
  • A.H. Sol Radiante de Cieneguilla
  • Las Lomas
  • Las Palmeras de Frontera Virgen del Carmen
  • A.H. Nueva Gales
  • El Paraíso de La Molina
  • El Prado de Cieneguilla
  • Virgen del Carmen
  • Sector Los Jardines
  • Sector Central
  • H-1 Bello Horizonte
  • La Mesetalos Ángeles
  • Las Mercedes
  • Las Lomas
  • U.P.I.S. (Unidad Popular de Interés Social) Corazón de Jesús
  • Villa Hermosa
  • U.P.I.S. Vista Alegre
  • La Unión Alto
  • Los Eucaliptos
  • Los Álamos Parcela 1
  • A.H. San Cristóbal
  • La Pradera
  • Santa Rosa
  • El Balcón
  • La Florida
  • El Pedregal
  • Los Sauces de La Molina
  • A.H. Virgen de Chapi
  • Sol Radiante
  • Rinconada Alta
  • Los Ficus
  • A.H. Nueva Esperanza
  • Nuevo Progreso
  • Sector 447 Manchay
  • Las Casuarinas de Conallac (24 de Junio)
  • C.P. Balcón del Cielo

Lurigancho (8:00 a.m. a 8:00 p.m.)

  • Urb. El Mirasol de Huampaní 5ta etapa Calle14 hasta la calle 28

MARTES 17 DE NOVIEMBRE

San Juan de Lurigancho (9:00 a.m. a 11:55 p.m.)

  • A.H. Integ. Manos Unidos Sector Sol de Oro

Santiago de Surco (12:00 p.m. a 11:30 p.m.)

  • Urb. Las Magnolias

Chorrillos (12:00 p.m. a 10:00 p.m.)

  • Cercado
  • Urb. Huacrachuco
  • Urb. San Juan
  • Urb. Chorrillos

Chorrillos (12:00 p.m. a 11:00 p.m.)

  • Urb. San Juan
  • Cuadrante: Av. Alejandro Iglesias, Av. Defensores del Morro, Av. Malecón Miguel Grau, Calle Tenderini, Bajada de agua dulce

Santiago de Surco (12:00 p.m. a 11:00 p.m.)

  • Urb. La Castellana
  • Urb. El Doral
  • Urb Los Gladiolos
  • Urb. Los Jazmines
  • Urb. Las Lilas
  • Urb. Las Magnolias
  • Urb. Las Violetas
  • Urb. Fundo Venegas
  • Urb. Prolong. Benavides
  • Asoc. Fundo Venegas
  • Asoc. Fundo Talana
  • A.H. Manuel Medina Paredes

Ate (12:00 p.m. a 11:50 p.m.)

  • A.H. Huaycán zona Z
  • UCV 232, 232B, 234, 235
  • Afecta al CR-284 ALA R-1 ALA

Puente Piedra (12:00 p.m. a 8:00 p.m.)

  • Asoc. de Viv. Chillón 1ra, 2da, 3ra y 4ta etapa
  • Asoc. Jardines de Shangrilá
  • Asoc. de Viv. Harás de Chillón
  • A.H. Las Flores Villa de Chillón
  • A.H. Los Pedregales de Chillón
  • A.H. Los Girasoles de Chillón
  • A.H. Villa Chillón
  • A.H. Villa Chillón Los Robles
  • A.H. Reverendo Padre Filiberto Steux
  • A.H. Los Huertos de Chillón
  • Asoc. Valle Chillón
  • A.H. Villa Melchor
  • Lotización Los Huertos de Chillón
  • Lotización Semirústica Chillón
  • A.H. La Ensenada
  • Semirústica La Ensenada
  • Asoc. Editora del Perú
  • Corazón de Jesús
  • Asoc. de Viv. La Alborada 1ra, 2da y 3ra etapa
  • Ex Fundo El Taro
  • Asoc. Villa Shangrilá 1ra y 3ra etapa
  • Asoc. La Fortaleza
  • Asoc. Los Portales de Chillón
  • Asoc. Alameda del Chillón
  • Agrup. Familiar Señor de los Milagros
  • FOVIMAR
  • C.R. La Ensenada
  • C.P. Los Rosales
  • Urb. La Rivera de Chillón

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?