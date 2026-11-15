El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) anunció un nuevo corte de agua programado en Lima. La entidad responsable del suministro de agua dio a conocer que el servicio será interrumpido de manera temporal en horarios específicos.
La falta del servicio de agua potable se debe al mantenimiento y limpieza de reservorios, empalme de tuberías y otras acciones que buscan mantener o mejorar el servicio a favor de la ciudadanía. Te compartimos toda la información indicada por Sedapal sobre el nuevo corte de agua.
CORTE DE AGUA EN LIMA Y CALLAO
DOMINGO 15 DE NOVIEMBRE
Villa María del Triunfo (6:50 a.m. a 4:00 p.m.)
- P.J José C. Mariátegui Sector Vallecito Alto
- P.J. José C. Mariátegui Sector Vallecito Bajo
Villa El Salvador (6:50 a.m. a 5:00 p.m.)
- P.J José C. Mariátegui Sector Vallecito Alto
- P.J. José C. Mariátegui Sector Vallecito Bajo
Villa El Salvador (8:55 a.m. a 5:00 p.m.)
- Cercado
- Cuadrante: Av. Pastor Sevilla, Av. José Olaya, Av. María Elena Moyano, Av. César Vallejo.
Ventanilla (10:15 a.m. a 4:00 p.m.)
- A.H. Kenji Fujimori Higuchi
- A.h. Héroes del Cenepa
- A.H. Santa Fe
- A.H. Montecarlo
Puente Piedra (10:30 a.m. a 3:30 p.m.)
- Urb Zapallal
LUNES 16 DE NOVIEMBRE
Pachacámac (8:00 a.m. a 8:00 p.m.)
- Zona Manchay
- Las Casuarinas de Conallac (24 de Junio)
- Centro poblado Balcón del Cielo
Pachacámac (8:00 a.m. a 8:00 p.m.)
- Zona Manchay
- Asoc. Las Dunas de la Molina
- El Oasis de la Molina
- A.H. Paul Poblet Lind
- A.H. Sol Radiante de Cieneguilla
- Las Lomas
- Las Palmeras de Frontera
- Virgen del Carmen
- A.H. Nueva Gales
- El Paraíso de La Molina
- El Prado de Cieneguilla
- Virgen del Carmen
- Sector Los Jardines
- Sector Central
- H-1 Bello Horizonte
- La Meseta los Ángeles
- Las Mercedes
- Las Lomas
- U.P.I.S. (Unidad Popular de Interés Social) Corazón de Jesús
- Villa Hermosa
- U.P.I.S. Vista Alegre
- La Unión Alto
- Los Eucaliptos
- Los Álamos Parcela 1
- A.H. San Cristóbal
- La Pradera
- Santa Rosa
- El Balcón
- La Florida
- El Pedregal
- Los Sauces de La Molina
- A.H. Virgen de Chapi
- Sol Radiante
- Rinconada Alta
- Los Ficus
- A.H. Nueva Esperanza
- Nuevo Progreso
Pachacámac (8:00 a.m. a 8:00 p.m.)
- Sectores 429, 430, 431, 442, 443, 444, 445, 446 Manchay
- Asoc. Las Dunas de la Molina
- El Oasis de la Molina
- A.H. Paul Poblet Lind
- A.H. Sol Radiante de Cieneguilla
- Las Lomas
- Las Palmeras de Frontera Virgen del Carmen
- A.H. Nueva Gales
- El Paraíso de La Molina
- El Prado de Cieneguilla
- Virgen del Carmen
- Sector Los Jardines
- Sector Central
- H-1 Bello Horizonte
- La Mesetalos Ángeles
- Las Mercedes
- Las Lomas
- U.P.I.S. (Unidad Popular de Interés Social) Corazón de Jesús
- Villa Hermosa
- U.P.I.S. Vista Alegre
- La Unión Alto
- Los Eucaliptos
- Los Álamos Parcela 1
- A.H. San Cristóbal
- La Pradera
- Santa Rosa
- El Balcón
- La Florida
- El Pedregal
- Los Sauces de La Molina
- A.H. Virgen de Chapi
- Sol Radiante
- Rinconada Alta
- Los Ficus
- A.H. Nueva Esperanza
- Nuevo Progreso
- Sector 447 Manchay
- Las Casuarinas de Conallac (24 de Junio)
- C.P. Balcón del Cielo
Lurigancho (8:00 a.m. a 8:00 p.m.)
- Urb. El Mirasol de Huampaní 5ta etapa Calle14 hasta la calle 28
MARTES 17 DE NOVIEMBRE
San Juan de Lurigancho (9:00 a.m. a 11:55 p.m.)
- A.H. Integ. Manos Unidos Sector Sol de Oro
Santiago de Surco (12:00 p.m. a 11:30 p.m.)
- Urb. Las Magnolias
Chorrillos (12:00 p.m. a 10:00 p.m.)
- Cercado
- Urb. Huacrachuco
- Urb. San Juan
- Urb. Chorrillos
Chorrillos (12:00 p.m. a 11:00 p.m.)
- Urb. San Juan
- Cuadrante: Av. Alejandro Iglesias, Av. Defensores del Morro, Av. Malecón Miguel Grau, Calle Tenderini, Bajada de agua dulce
Santiago de Surco (12:00 p.m. a 11:00 p.m.)
- Urb. La Castellana
- Urb. El Doral
- Urb Los Gladiolos
- Urb. Los Jazmines
- Urb. Las Lilas
- Urb. Las Magnolias
- Urb. Las Violetas
- Urb. Fundo Venegas
- Urb. Prolong. Benavides
- Asoc. Fundo Venegas
- Asoc. Fundo Talana
- A.H. Manuel Medina Paredes
Ate (12:00 p.m. a 11:50 p.m.)
- A.H. Huaycán zona Z
- UCV 232, 232B, 234, 235
- Afecta al CR-284 ALA R-1 ALA
Puente Piedra (12:00 p.m. a 8:00 p.m.)
- Asoc. de Viv. Chillón 1ra, 2da, 3ra y 4ta etapa
- Asoc. Jardines de Shangrilá
- Asoc. de Viv. Harás de Chillón
- A.H. Las Flores Villa de Chillón
- A.H. Los Pedregales de Chillón
- A.H. Los Girasoles de Chillón
- A.H. Villa Chillón
- A.H. Villa Chillón Los Robles
- A.H. Reverendo Padre Filiberto Steux
- A.H. Los Huertos de Chillón
- Asoc. Valle Chillón
- A.H. Villa Melchor
- Lotización Los Huertos de Chillón
- Lotización Semirústica Chillón
- A.H. La Ensenada
- Semirústica La Ensenada
- Asoc. Editora del Perú
- Corazón de Jesús
- Asoc. de Viv. La Alborada 1ra, 2da y 3ra etapa
- Ex Fundo El Taro
- Asoc. Villa Shangrilá 1ra y 3ra etapa
- Asoc. La Fortaleza
- Asoc. Los Portales de Chillón
- Asoc. Alameda del Chillón
- Agrup. Familiar Señor de los Milagros
- FOVIMAR
- C.R. La Ensenada
- C.P. Los Rosales
- Urb. La Rivera de Chillón
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