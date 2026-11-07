El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) anunció un nuevo corte de agua programado en Lima. La entidad responsable del suministro de agua dio a conocer que el servicio será interrumpido de manera temporal en horarios específicos.

La falta del servicio de agua potable se debe al mantenimiento y limpieza de reservorios, empalme de tuberías y otras acciones que buscan mantener o mejorar el servicio a favor de la ciudadanía. Te compartimos toda la información indicada por Sedapal sobre el nuevo corte de agua.

CORTE DE AGUA EN LIMA Y CALLAO

SÁBADO 7 DE NOVIEMBRE

VILLA MARÍA DEL TRIUNFO (6:30 am - 4:00 pm)

PJ. Inca Pachacútec Sector Micaela Bastidas

PJ. Inca Pachacútec Sector Mariano Melgar

Urb. Villa Jardín

VILLA MARÍA DEL TRIUNFO (6:50 am - 4:00 pm)

A.H Ebilderto Ramos

VILLA MARÍA DEL TRIUNFO (7:00 am - 1:00 pm)

P.J César Vallejo

LURIGANCHO (7:00 am - 7:00 pm)

Urb San Antonio de Huampaní

Urb. Sol de Huampaní I, II, III, IV y V etapa

Urb. Huampaní

Asoc. Boulevard

Asoc. 30 amigos

PUENTE PIEDRA (10:30 am - 3:30 pm)

Asoc. de Prop. Casa Huerta San Pedro

LA MOLINA (1:00 pm - 11:50 pm)

Urb El Remanso I y II etapa

Conjunto Resid. Jorge Chávez

Urb. Islas del Sol

Urb. Los Sirius I, II y III etapa

Asoc. Roardi

Asoc. San Francisco

Urb La Molina Vieja II y III etapa

LUNES 9 DE NOVIEMBRE

SAN MARTÍN DE PORRES (12:00 pm - 8:00 pm)