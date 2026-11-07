Corte de agua en Lima: revisa los reportes de Sedapal | Foto: Pixabay
Corte de agua en Lima: revisa los reportes de Sedapal | Foto: Pixabay
Por Redacción EC

El anunció un nuevo corte de agua programado en Lima. La entidad responsable del suministro de agua dio a conocer que el servicio será interrumpido de manera temporal en horarios específicos.

La falta del servicio de agua potable se debe al mantenimiento y limpieza de reservorios, empalme de tuberías y otras acciones que buscan mantener o mejorar el servicio a favor de la ciudadanía. Te compartimos toda la información indicada por Sedapal sobre el nuevo corte de agua.

CORTE DE AGUA EN LIMA Y CALLAO

SÁBADO 7 DE NOVIEMBRE

VILLA MARÍA DEL TRIUNFO (6:30 am - 4:00 pm)

  • PJ. Inca Pachacútec Sector Micaela Bastidas
  • PJ. Inca Pachacútec Sector Mariano Melgar
  • Urb. Villa Jardín

VILLA MARÍA DEL TRIUNFO (6:50 am - 4:00 pm)

  • A.H Ebilderto Ramos

VILLA MARÍA DEL TRIUNFO (7:00 am - 1:00 pm)

  • P.J César Vallejo

LURIGANCHO (7:00 am - 7:00 pm)

  • Urb San Antonio de Huampaní
  • Urb. Sol de Huampaní I, II, III, IV y V etapa
  • Urb. Huampaní
  • Asoc. Boulevard
  • Asoc. 30 amigos

PUENTE PIEDRA (10:30 am - 3:30 pm)

  • Asoc. de Prop. Casa Huerta San Pedro

LA MOLINA (1:00 pm - 11:50 pm)

  • Urb El Remanso I y II etapa
  • Conjunto Resid. Jorge Chávez
  • Urb. Islas del Sol
  • Urb. Los Sirius I, II y III etapa
  • Asoc. Roardi
  • Asoc. San Francisco
  • Urb La Molina Vieja II y III etapa

LUNES 9 DE NOVIEMBRE

SAN MARTÍN DE PORRES (12:00 pm - 8:00 pm)

  • APV. Miguel Grau
  • APV. Juan Carlos Tejada
  • Asociación de Vivienda Papa Juan Pablo II
  • Asociación Los Olivos Villa Residencial
  • Asociación de Propietarios Arizona de la Urb. Villa Margaritas
  • Asociación de Propietarios Oasis Señor de los Milagros
  • Asociación Virgen del Sol I etapa
  • Coop. Cajabamba 2da etapa
  • Coop. Huaytapallana
  • Coop. Servicios Múltiples Miguel Grau
  • Coop. Virgen de Fátima
  • Urb. El Rosario del Norte
  • Urb. San Francisco de Kayrán

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