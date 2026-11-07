El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) anunció un nuevo corte de agua programado en Lima. La entidad responsable del suministro de agua dio a conocer que el servicio será interrumpido de manera temporal en horarios específicos.
La falta del servicio de agua potable se debe al mantenimiento y limpieza de reservorios, empalme de tuberías y otras acciones que buscan mantener o mejorar el servicio a favor de la ciudadanía. Te compartimos toda la información indicada por Sedapal sobre el nuevo corte de agua.
CORTE DE AGUA EN LIMA Y CALLAO
SÁBADO 7 DE NOVIEMBRE
VILLA MARÍA DEL TRIUNFO (6:30 am - 4:00 pm)
- PJ. Inca Pachacútec Sector Micaela Bastidas
- PJ. Inca Pachacútec Sector Mariano Melgar
- Urb. Villa Jardín
VILLA MARÍA DEL TRIUNFO (6:50 am - 4:00 pm)
- A.H Ebilderto Ramos
VILLA MARÍA DEL TRIUNFO (7:00 am - 1:00 pm)
- P.J César Vallejo
LURIGANCHO (7:00 am - 7:00 pm)
- Urb San Antonio de Huampaní
- Urb. Sol de Huampaní I, II, III, IV y V etapa
- Urb. Huampaní
- Asoc. Boulevard
- Asoc. 30 amigos
PUENTE PIEDRA (10:30 am - 3:30 pm)
- Asoc. de Prop. Casa Huerta San Pedro
LA MOLINA (1:00 pm - 11:50 pm)
- Urb El Remanso I y II etapa
- Conjunto Resid. Jorge Chávez
- Urb. Islas del Sol
- Urb. Los Sirius I, II y III etapa
- Asoc. Roardi
- Asoc. San Francisco
- Urb La Molina Vieja II y III etapa
LUNES 9 DE NOVIEMBRE
SAN MARTÍN DE PORRES (12:00 pm - 8:00 pm)
- APV. Miguel Grau
- APV. Juan Carlos Tejada
- Asociación de Vivienda Papa Juan Pablo II
- Asociación Los Olivos Villa Residencial
- Asociación de Propietarios Arizona de la Urb. Villa Margaritas
- Asociación de Propietarios Oasis Señor de los Milagros
- Asociación Virgen del Sol I etapa
- Coop. Cajabamba 2da etapa
- Coop. Huaytapallana
- Coop. Servicios Múltiples Miguel Grau
- Coop. Virgen de Fátima
- Urb. El Rosario del Norte
- Urb. San Francisco de Kayrán
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