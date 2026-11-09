El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) anunció un nuevo corte de agua programado en Lima. La entidad responsable del suministro de agua dio a conocer que el servicio será interrumpido de manera temporal en horarios específicos.

La falta del servicio de agua potable se debe al mantenimiento y limpieza de reservorios, empalme de tuberías y otras acciones que buscan mantener o mejorar el servicio a favor de la ciudadanía. Te compartimos toda la información indicada por Sedapal sobre el nuevo corte de agua.

CORTE DE AGUA EN LIMA Y CALLAO

LUNES 9 DE NOVIEMBRE

VILLA MARÍA DEL TRIUNFO (8:00 am - 8:00 pm)

Sector 1 - Villa María del Triunfo

Sector 2 - Villa María del Triunfo

Sector 3 - Villa María del Triunfo

Sector 4 - Villa María del Triunfo

Sector 5 - Villa María del Triunfo

Sector 6 - Villa María del Triunfo

Sector 7 - Villa María del Triunfo

Sector 8 - Villa María del Triunfo

Sector 9 - Villa María del Triunfo

Sector 10 - Villa María del Triunfo

SAN MARTÍN DE PORRES (12:00m - 8:00 pm)

Urbanización Miguel Grau

Urbanización Manantial

Asociación de Vivienda Papa Juan Pablo II

Asociación Los Olivos Villa Residencial

Asociación Propietarios Arizona

Asociación Propietarios de la Urbanización Villa Margarita

Asociación Propietarios Oasis

Asociación Señor de los Milagros

Asociación Virgen del Sol (Primera Etapa)

Cooperativa Cajabamba (Segunda Etapa)

Cooperativa Huaytapallana

Cooperativa Servicios Múltiples Miguel Grau

Cooperativa Virgen de Fátima

Urbanización Rosario del Norte

Urbanización El Rosario

Urbanización San Francisco de Cayrán

VILLA MARÍA DEL TRIUNFO (3:55 am - 12:30 pm)

Sector 305

Sector 311

Sector 317

Sector 319

Sector 330

VILLA MARÍA DEL TRIUNFO (5:35 am - 2:00 pm)

Urbanización Pedro J. Gálvez

Poeta José S. A.

SURCO (6:08 am - 2:00 pm)

Urbanización Valle Hermoso Oeste



