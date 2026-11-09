El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) anunció un nuevo corte de agua programado en Lima. La entidad responsable del suministro de agua dio a conocer que el servicio será interrumpido de manera temporal en horarios específicos.
La falta del servicio de agua potable se debe al mantenimiento y limpieza de reservorios, empalme de tuberías y otras acciones que buscan mantener o mejorar el servicio a favor de la ciudadanía. Te compartimos toda la información indicada por Sedapal sobre el nuevo corte de agua.
CORTE DE AGUA EN LIMA Y CALLAO
LUNES 9 DE NOVIEMBRE
VILLA MARÍA DEL TRIUNFO (8:00 am - 8:00 pm)
- Sector 1 - Villa María del Triunfo
- Sector 2 - Villa María del Triunfo
- Sector 3 - Villa María del Triunfo
- Sector 4 - Villa María del Triunfo
- Sector 5 - Villa María del Triunfo
- Sector 6 - Villa María del Triunfo
- Sector 7 - Villa María del Triunfo
- Sector 8 - Villa María del Triunfo
- Sector 9 - Villa María del Triunfo
- Sector 10 - Villa María del Triunfo
SAN MARTÍN DE PORRES (12:00m - 8:00 pm)
- Urbanización Miguel Grau
- Urbanización Manantial
- Asociación de Vivienda Papa Juan Pablo II
- Asociación Los Olivos Villa Residencial
- Asociación Propietarios Arizona
- Asociación Propietarios de la Urbanización Villa Margarita
- Asociación Propietarios Oasis
- Asociación Señor de los Milagros
- Asociación Virgen del Sol (Primera Etapa)
- Cooperativa Cajabamba (Segunda Etapa)
- Cooperativa Huaytapallana
- Cooperativa Servicios Múltiples Miguel Grau
- Cooperativa Virgen de Fátima
- Urbanización Rosario del Norte
- Urbanización El Rosario
- Urbanización San Francisco de Cayrán
VILLA MARÍA DEL TRIUNFO (3:55 am - 12:30 pm)
- Sector 305
- Sector 311
- Sector 317
- Sector 319
- Sector 330
VILLA MARÍA DEL TRIUNFO (5:35 am - 2:00 pm)
- Urbanización Pedro J. Gálvez
- Poeta José S. A.
SURCO (6:08 am - 2:00 pm)
- Urbanización Valle Hermoso Oeste
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