Sedapal anuncia corte de agua en diversas zonas de cuatro distritos.(Foto: GEC/Archivo)
Sedapal anuncia corte de agua en diversas zonas de cuatro distritos.(Foto: GEC/Archivo)
/ JOSE ROJAS BASHE
Por Redacción EC

El anunció un nuevo corte de agua programado en Lima. La entidad responsable del suministro de agua dio a conocer que el servicio será interrumpido de manera temporal en horarios específicos.

La falta del servicio de agua potable se debe al mantenimiento y limpieza de reservorios, empalme de tuberías y otras acciones que buscan mantener o mejorar el servicio a favor de la ciudadanía. Te compartimos toda la información indicada por Sedapal sobre el nuevo corte de agua.

CORTE DE AGUA EN LIMA Y CALLAO

LUNES 9 DE NOVIEMBRE

VILLA MARÍA DEL TRIUNFO (8:00 am - 8:00 pm)

  • Sector 1 - Villa María del Triunfo
  • Sector 2 - Villa María del Triunfo
  • Sector 3 - Villa María del Triunfo
  • Sector 4 - Villa María del Triunfo
  • Sector 5 - Villa María del Triunfo
  • Sector 6 - Villa María del Triunfo
  • Sector 7 - Villa María del Triunfo
  • Sector 8 - Villa María del Triunfo
  • Sector 9 - Villa María del Triunfo
  • Sector 10 - Villa María del Triunfo

SAN MARTÍN DE PORRES (12:00m - 8:00 pm)

  • Urbanización Miguel Grau
  • Urbanización Manantial
  • Asociación de Vivienda Papa Juan Pablo II
  • Asociación Los Olivos Villa Residencial
  • Asociación Propietarios Arizona
  • Asociación Propietarios de la Urbanización Villa Margarita
  • Asociación Propietarios Oasis
  • Asociación Señor de los Milagros
  • Asociación Virgen del Sol (Primera Etapa)
  • Cooperativa Cajabamba (Segunda Etapa)
  • Cooperativa Huaytapallana
  • Cooperativa Servicios Múltiples Miguel Grau
  • Cooperativa Virgen de Fátima
  • Urbanización Rosario del Norte
  • Urbanización El Rosario
  • Urbanización San Francisco de Cayrán

VILLA MARÍA DEL TRIUNFO (3:55 am - 12:30 pm)

  • Sector 305
  • Sector 311
  • Sector 317
  • Sector 319
  • Sector 330

VILLA MARÍA DEL TRIUNFO (5:35 am - 2:00 pm)

  • Urbanización Pedro J. Gálvez
  • Poeta José S. A.

SURCO (6:08 am - 2:00 pm)

  • Urbanización Valle Hermoso Oeste


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