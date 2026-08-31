El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) anunció un nuevo corte de agua programado en Lima. La entidad responsable del suministro de agua dio a conocer que el servicio será interrumpido de manera temporal en horarios específicos.
La falta del servicio de agua potable se debe al mantenimiento y limpieza de reservorios, empalme de tuberías y otras acciones que buscan mantener o mejorar el servicio a favor de la ciudadanía. Te compartimos toda la información indicada por Sedapal sobre el nuevo corte de agua.
CORTE DE AGUA EN LIMA
LUNES 31 DE AGOSTO
Pueblo Libre (Lunes 31 de Agosto, 10:00 am a las 10:00 p.m.)
- Urbanización Cercado
- Urbanización Urbano Cercado
- Urbanización Oyague
- Urbanización Sanidad PNP
Comas (Lunes 31 de Agosto, 12:00 pm a las 8:00 p.m.)
- El Carmen Alto
- El Carmen
San Juan de Lurigancho (Lunes 31 de Agosto, 10:00 am a las 11:00 p.m.)
- Urbanización Alto Casuarinas
- Urbanización Corazón de Jesús
- Urbanización El Pedregal
- Urbanización El Rosal
- Urbanización Las Terrazas de Virgen del Carmen
- Urbanización Los Claveles II
- Urbanización Nueva Jerusalén
- Urbanización P.I. Futuro 2000 - Sector La Pradera
- Urbanización P.I. Futuro 2000 - Sector Libertad Huascar
- Urbanización P.I. Futuro 2000 - Sector Nueva Jerusalén
- Urbanización P.I. Futuro 2000 - Sector Jaime Yoshiyama
- Urbanización Sol de Oro
- Urbanización Tres Cruces
- Urbanización UPIS Huascar
- Urbanización 11 de Mayo
- Urbanización 20 de Enero
- Urbanización 24 de Abril
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