El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) anunció un nuevo corte de agua programado para distintos distritos de Lima. La entidad responsable del suministro de agua señaló que el servicio será interrumpido de manera temporal en horarios variados.

¿Por qué se dará el corte del servicio? El corte de agua programado se debe a una serie de trabajos que Sedapal debe realizar en distintas zonas de la capital: mantenimiento, limpieza de reservorios, empalme de tuberías y otras acciones que buscan mantener o mejorar el servicio a favor de la ciudadanía. Te compartimos toda la información indicada por Sedapal sobre el nuevo corte de agua.

CORTE DE AGUA EN LIMA Y CALLAO

VIERNES, 27 DE NOVIEMBRE

PUENTE PIEDRA (12:00 p.m. a 08:00 p.m.)

URBANIZACION-A.H LADERAS DE CHILLON 1ERA EXPLANADA

URBANIZACION-A.H LADERAS DE CHILLON 2DA EXPLANADA

URBANIZACION-A.H LADERAS DE CHILLON 3RA EXPLANADA

URBANIZACION-A.H LADERAS DE CHILLON MZ A3; URBANIZACION-A.H SE¿OR DE LOS MILAGROS

URBANIZACION-ASOC DE PROP. VILLA MARGARITA I Y II ET.; URBANIZACION-ASOC FUNDO FLORES

URBANIZACION-P.J GRAMADALES, LOS

URBANIZACION-P.J LADERAS DE CHILLON

URBANIZACION-P.J LADERAS DE CHILLON 1RA EXPLANADA

VILLA MARÍA DEL TRIUNFO (8:00 p.m. a 8:00 p.m.)

URBANIZACION-A.H ANTILLAS ZONA JCM, LAS; URBANIZACION-A.H BELAUNDE TERRY ZONA JCM, FERNANDO; URBANIZACION-A.H NUEVO HORIZONTE ZONA JCM

LA MOLINA (9:00 p.m. a 8:00 p.m.)

URBANIZACION-A.H SAN FRANCISCO DE ATE; URBANIZACION-ASOC SAN FRANCISCO DE ASIS 4TA ETAPA; URBANIZACION-COOP APROVISA; URBANIZACION-URB ALPAMAYO; URBANIZACION-URB APROVISA; URBANIZACION-URB BANCO DE JAVIER PRADO, EL; URBANIZACION-URB BONER, PABLO; URBANIZACION-URB CAMPO VERDE; URBANIZACION-URB CANEPA, PABLO; URBANIZACION-URB FAR WEST VILLAS; URBANIZACION-URB LADERAS DE MELGAREJO; URBANIZACION-URB SANTA PATRICIA 1RA ETAPA

CALLAO (1:00 p.m. a 1:00 a.m.)