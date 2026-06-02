El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) reportó a la ciudadanía un nuevo corte de agua a nivel de Lima para este martes 2 de junio. La entidad responsable del suministro de agua anunció la interrupción del servicio de manera temporal en horarios específicos para tres distintos distritos limeños.
La falta del servicio se debe a una serie de trabajos que la empresa está realizando en ciertas zonas de la capital, como limpieza de reservorios, empalme de tuberías y otras acciones de mantenimiento para mantener un servicio de calidad. En las siguientes líneas, te compartimos toda la información indicada por Sedapal sobre el nuevo corte de agua:
Corte de agua en Lima este 2 de junio
Puente Piedra (Martes 02 de Junio, 12:00 - 8:00 pm)
- Urbanización Asociaciones de Propietarios Los Portales de Puente Piedra
- Urbanización Asociaciones de Propietarios Los Parrales II Etapa
- Urbanización A.H. Santa Rosa Comité 25
- Urbanización A.H. Santa Rosa
- Urbanización A.H. Marginal Santa Rosa
Magdalena (Martes 02 de Junio 10:00 am - 10:00 pm)
- Cercado de Magdalena
- Urbanización Orbea
San Juan de Lurigancho (Martes 02 de Junio, 9:00 am - 10:00 pm)
- Urbanización A.H. 1 de septiembre
- Urbanización A.H. Arenal de Cantogrande, Sectores Las Lomas
- Urbanización A.H. Cerrito La Libertad
- Urbanización A.H. César Vallejo
- Urbanización A.H. Juan Pablo II, V Etapa, Sector 1
- Urbanización A.H. Nueva Vida - Sector B
- Urbanización A.H. Nueva Vida - Zona A
- Urbanización A.H. P.I. Nuevo Milenio, Sector: Nueva Vida
- Urbanización A.H. Señor de los Milagros II
- Urbanización Agrupación 9 de febrero
- Urbanización Agrupación César Vallejo II
- Urbanización Agrupación Corazón de Jesús
- Urbanización Agrupación Mi Perú
- Urbanización Agrupación Sagrado Corazón de Jesús
- Urbanización Agrupación Santiago Apóstol
- Urbanización P.I. Los Ángeles, Sector: Keiko S. Fujimori
Ate (Martes 02 de Junio, 7:00 am - 7:00 pm)
- Urbanización A.H. 21 de Diciembre - Esquema Zevallos
- Urbanización A.H. 13 de Junio - Esquema Zevallos
- Urbanización A.H. Las Laderas - Esquema Zevallos
- Urbanización A.H. San Francisco de Pariachi
- Urbanización A.H. Santa Rosa - Esquema Zevallos
- Urbanización A.H. Vista Alegre - Esquema Zevallos
- Urbanización A.H. Grupo A Zevallos - Horacio
- Urbanización A.H. Grupo B Zevallos - Horacio
- Urbanización A.H. Grupo C Zevallos - Horacio
- Urbanización A.H. Grupo D Zevallos - Horacio
- Urbanización A.H. Grupo E Zevallos - Horacio
- Urbanización A.H. Grupo F Zevallos - Horacio
- Urbanización A.H. Grupo I Zevallos - Horacio
- Urbanización Asociación Girasoles de Pariachi
- Urbanización Asociación Virgen del Carmen - Esquema Zevallos