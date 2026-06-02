Corte de agua en Lima: qué zonas afectará y en qué horarios según reportes de Sedapal | Foto: Pixabay/ Sedapal
Por Redacción EC

El reportó a la ciudadanía un nuevo corte de agua a nivel de Lima para este martes 2 de junio. La entidad responsable del suministro de agua anunció la interrupción del servicio de manera temporal en horarios específicos para tres distintos distritos limeños.

La falta del servicio se debe a una serie de trabajos que la empresa está realizando en ciertas zonas de la capital, como limpieza de reservorios, empalme de tuberías y otras acciones de mantenimiento para mantener un servicio de calidad. En las siguientes líneas, te compartimos toda la información indicada por Sedapal sobre el nuevo corte de agua:

Corte de agua en Lima este 2 de junio

Puente Piedra (Martes 02 de Junio, 12:00 - 8:00 pm)

  • Urbanización Asociaciones de Propietarios Los Portales de Puente Piedra
  • Urbanización Asociaciones de Propietarios Los Parrales II Etapa
  • Urbanización A.H. Santa Rosa Comité 25
  • Urbanización A.H. Santa Rosa
  • Urbanización A.H. Marginal Santa Rosa

Magdalena (Martes 02 de Junio 10:00 am - 10:00 pm)

  • Cercado de Magdalena
  • Urbanización Orbea

San Juan de Lurigancho (Martes 02 de Junio, 9:00 am - 10:00 pm)

  • Urbanización A.H. 1 de septiembre
  • Urbanización A.H. Arenal de Cantogrande, Sectores Las Lomas
  • Urbanización A.H. Cerrito La Libertad
  • Urbanización A.H. César Vallejo
  • Urbanización A.H. Juan Pablo II, V Etapa, Sector 1
  • Urbanización A.H. Nueva Vida - Sector B
  • Urbanización A.H. Nueva Vida - Zona A
  • Urbanización A.H. P.I. Nuevo Milenio, Sector: Nueva Vida
  • Urbanización A.H. Señor de los Milagros II
  • Urbanización Agrupación 9 de febrero
  • Urbanización Agrupación César Vallejo II
  • Urbanización Agrupación Corazón de Jesús
  • Urbanización Agrupación Mi Perú
  • Urbanización Agrupación Sagrado Corazón de Jesús
  • Urbanización Agrupación Santiago Apóstol
  • Urbanización P.I. Los Ángeles, Sector: Keiko S. Fujimori

Ate (Martes 02 de Junio, 7:00 am - 7:00 pm)

  • Urbanización A.H. 21 de Diciembre - Esquema Zevallos
  • Urbanización A.H. 13 de Junio - Esquema Zevallos
  • Urbanización A.H. Las Laderas - Esquema Zevallos
  • Urbanización A.H. San Francisco de Pariachi
  • Urbanización A.H. Santa Rosa - Esquema Zevallos
  • Urbanización A.H. Vista Alegre - Esquema Zevallos
  • Urbanización A.H. Grupo A Zevallos - Horacio
  • Urbanización A.H. Grupo B Zevallos - Horacio
  • Urbanización A.H. Grupo C Zevallos - Horacio
  • Urbanización A.H. Grupo D Zevallos - Horacio
  • Urbanización A.H. Grupo E Zevallos - Horacio
  • Urbanización A.H. Grupo F Zevallos - Horacio
  • Urbanización A.H. Grupo I Zevallos - Horacio
  • Urbanización Asociación Girasoles de Pariachi
  • Urbanización Asociación Virgen del Carmen - Esquema Zevallos

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.