El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) anunció un nuevo corte de agua programado en Lima. La entidad responsable del suministro de agua dio a conocer que el servicio será interrumpido de manera temporal en horarios específicos.
La falta del servicio de agua potable se debe al mantenimiento y limpieza de reservorios, empalme de tuberías y otras acciones que buscan mantener o mejorar el servicio a favor de la ciudadanía. Te compartimos toda la información indicada por Sedapal sobre el nuevo corte de agua.
CORTE DE AGUA EN LIMA Y CALLAO
JUEVES 5 DE NOVIEMBRE
ATE (7:00 am - 7:00 pm)
- A.H. Huaycán zona Q
- A.H. Huaycán zona Z
- UCV 199 - 200 - 200B Ampl.
- UCV 230 - 231 - 195 Ampliación
- Afecta CR-283, CR-284, ALA R-1 ALA
LA MOLINA (7:00 am - 7:00 pm)
- Urb. Las Lomas de La Molina Vieja 2da etapa
- Conjunto Residencial La Alameda 2da etapa
PACHACAMÁC (8:00 am - 8:00 pm)
- Sector 446 Manchay: Las Casuarinas de Conallac (24 de Junio)
- Sector 429 Manchay: Asoc. Viv. Virgen de Chapi Portada de Manchay- Ampliación, A.H. Portada de Manchay II, Asoc. Viv. Corazón de María
SAN JUAN DE LURIGANCHO (8:00 am - 11:50 pm)
- Asoc. San Hilarión
PACHACAMÁC (8:00 am - 8:00 pm)
- Asoc. de Vivienda Las Casuarinas de Conallac (24 de Junio)
PACHACAMÁC (8:00 am - 8:00 pm)
- Asoc. Vivienda Virgen de Chapi Portada de Manchay- Ampliación
- A.H. Portada de Manchay II
- Asoc. Vivienda Corazón de María
SAN JUAN DE MIRAFLORES (11:00 am - 5:00 am)
- Av. Separadora Industrial
- límite Cerro La Papa
- Av. Mateo Pumacahua
- Av. Panamericana Sur
- Av. El Sol
- Calle 9
- Av. Arriba Perú
- Av. Separadora Agroindustrial
- Av. José C. Mariátegui
- Av. Mariano Pastor Sevilla
- Av. El Sol
- Av. Micaela Bastidas
- Av. Los Ángeles
- Calle E
- Av. Pacto Andino
- Av. Los Álamos
- Av. 1ro de Mayo
RIMAC (12:00 pm - 8:00 pm)
- A.H. Brisas de Flor de Amancaes
- A.H. Los Jardines de Flor de Amancaes
- A.H. 22 de Noviembre
- A.H. Santa Rosa de Lima
- A.H. Horacio Zevallos
- P.J. Flor de Amancaes
RIMAC (12:00 pm - 8:00 pm)
- A.H. Barrio Santa Rosa
SAN ANTONIO DE HUAROCHIRÍ (12:00 pm - 11:50 pm)
- Asoc. Vec. Agropecuario Artesanal Valle El Triunfo ECNC
- Asoc. de Viv. Julio C. Tello Jicamarca Sector Oeste Anexo 8
- Asoc. de Pequeños Industr. El Parque Sector Sur Anexo 8
- Asoc. de Vivienda Proyecto 2000 Anexo 8
COMAS (12:00 pm - 8:00 pm)
- Urb. Pop. San Juan Bautista
- Urb. La Alborada
- Urb. Pop. San Carlos
SURQUILLO (12:00 pm - 11:00 pm)
- Urb. El Pedregal
- Urb. Los Sauces
- Urb. Jardines de Higuereta
- Urb. Residencial Higuereta
- A.H. San Atanasio del Pedregal
- Av. Aviación
- Av. Tomás Marsano
- Av. Manuel Villarán
MIRAFLORES (12:00 pm - 11:00 pm)
- Urb. Barboncito
- Cuadrante: Av. Carlos Salaverry, Av. Arequipa, Av. Angamos Este, Av. Paseo de la República.
SURQUILLO (12:00 pm - 11:00 pm)
- Urb. El Pedregal
- Urb. Los Sauces
- Urb. Jardines de Higuereta
- Urb. Residencial Higuereta
- A.H. San Atanasio del Pedregal. Cuadrante: Av. Aviación, Av. Tomás Marsano y Av. Manuel Villarán.
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