El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) anunció un nuevo corte de agua programado en Lima. La entidad responsable del suministro de agua dio a conocer que el servicio será interrumpido de manera temporal en horarios específicos.

La falta del servicio de agua potable se debe al mantenimiento y limpieza de reservorios, empalme de tuberías y otras acciones que buscan mantener o mejorar el servicio a favor de la ciudadanía. Te compartimos toda la información indicada por Sedapal sobre el nuevo corte de agua.

CORTE DE AGUA EN LIMA Y CALLAO

JUEVES 5 DE NOVIEMBRE

ATE (7:00 am - 7:00 pm)

A.H. Huaycán zona Q

A.H. Huaycán zona Z

UCV 199 - 200 - 200B Ampl.

UCV 230 - 231 - 195 Ampliación

Afecta CR-283, CR-284, ALA R-1 ALA

LA MOLINA (7:00 am - 7:00 pm)

Urb. Las Lomas de La Molina Vieja 2da etapa

Conjunto Residencial La Alameda 2da etapa

PACHACAMÁC (8:00 am - 8:00 pm)

Sector 446 Manchay: Las Casuarinas de Conallac (24 de Junio)

Sector 429 Manchay: Asoc. Viv. Virgen de Chapi Portada de Manchay- Ampliación, A.H. Portada de Manchay II, Asoc. Viv. Corazón de María

SAN JUAN DE LURIGANCHO (8:00 am - 11:50 pm)

Asoc. San Hilarión

PACHACAMÁC (8:00 am - 8:00 pm)

Asoc. de Vivienda Las Casuarinas de Conallac (24 de Junio)

PACHACAMÁC (8:00 am - 8:00 pm)

Asoc. Vivienda Virgen de Chapi Portada de Manchay- Ampliación

A.H. Portada de Manchay II

Asoc. Vivienda Corazón de María

SAN JUAN DE MIRAFLORES (11:00 am - 5:00 am)

Av. Separadora Industrial

límite Cerro La Papa

Av. Mateo Pumacahua

Av. Panamericana Sur

Av. El Sol

Calle 9

Av. Arriba Perú

Av. Separadora Agroindustrial

Av. José C. Mariátegui

Av. Mariano Pastor Sevilla

Av. El Sol

Av. Micaela Bastidas

Av. Los Ángeles

Calle E

Av. Pacto Andino

Av. Los Álamos

Av. 1ro de Mayo

RIMAC (12:00 pm - 8:00 pm)

A.H. Brisas de Flor de Amancaes

A.H. Los Jardines de Flor de Amancaes

A.H. 22 de Noviembre

A.H. Santa Rosa de Lima

A.H. Horacio Zevallos

P.J. Flor de Amancaes

RIMAC (12:00 pm - 8:00 pm)

A.H. Barrio Santa Rosa

SAN ANTONIO DE HUAROCHIRÍ (12:00 pm - 11:50 pm)

Asoc. Vec. Agropecuario Artesanal Valle El Triunfo ECNC

Asoc. de Viv. Julio C. Tello Jicamarca Sector Oeste Anexo 8

Asoc. de Pequeños Industr. El Parque Sector Sur Anexo 8

Asoc. de Vivienda Proyecto 2000 Anexo 8

COMAS (12:00 pm - 8:00 pm)

Urb. Pop. San Juan Bautista

Urb. La Alborada

Urb. Pop. San Carlos

SURQUILLO (12:00 pm - 11:00 pm)

Urb. El Pedregal

Urb. Los Sauces

Urb. Jardines de Higuereta

Urb. Residencial Higuereta

A.H. San Atanasio del Pedregal

Av. Aviación

Av. Tomás Marsano

Av. Manuel Villarán

MIRAFLORES (12:00 pm - 11:00 pm)

Urb. Barboncito

Cuadrante: Av. Carlos Salaverry, Av. Arequipa, Av. Angamos Este, Av. Paseo de la República.

SURQUILLO (12:00 pm - 11:00 pm)