Sedapal anuncia corte de agua en Lima | (Foto: GEC/Archivo)
Sedapal anuncia corte de agua en Lima | (Foto: GEC/Archivo)
/ JOSE ROJAS BASHE
Por Redacción EC

El anunció un nuevo corte de agua programado en Lima. La entidad responsable del suministro de agua dio a conocer que el servicio será interrumpido de manera temporal en horarios específicos.

La falta del servicio de agua potable se debe al mantenimiento y limpieza de reservorios, empalme de tuberías y otras acciones que buscan mantener o mejorar el servicio a favor de la ciudadanía. Te compartimos toda la información indicada por Sedapal sobre el nuevo corte de agua.

CORTE DE AGUA EN LIMA Y CALLAO

JUEVES 5 DE NOVIEMBRE

ATE (7:00 am - 7:00 pm)

  • A.H. Huaycán zona Q
  • A.H. Huaycán zona Z
  • UCV 199 - 200 - 200B Ampl.
  • UCV 230 - 231 - 195 Ampliación
  • Afecta CR-283, CR-284, ALA R-1 ALA

LA MOLINA (7:00 am - 7:00 pm)

  • Urb. Las Lomas de La Molina Vieja 2da etapa
  • Conjunto Residencial La Alameda 2da etapa

PACHACAMÁC (8:00 am - 8:00 pm)

  • Sector 446 Manchay: Las Casuarinas de Conallac (24 de Junio)
  • Sector 429 Manchay: Asoc. Viv. Virgen de Chapi Portada de Manchay- Ampliación, A.H. Portada de Manchay II, Asoc. Viv. Corazón de María

SAN JUAN DE LURIGANCHO (8:00 am - 11:50 pm)

  • Asoc. San Hilarión

PACHACAMÁC (8:00 am - 8:00 pm)

  • Asoc. de Vivienda Las Casuarinas de Conallac (24 de Junio)

PACHACAMÁC (8:00 am - 8:00 pm)

  • Asoc. Vivienda Virgen de Chapi Portada de Manchay- Ampliación
  • A.H. Portada de Manchay II
  • Asoc. Vivienda Corazón de María

SAN JUAN DE MIRAFLORES (11:00 am - 5:00 am)

  • Av. Separadora Industrial
  • límite Cerro La Papa
  • Av. Mateo Pumacahua
  • Av. Panamericana Sur
  • Av. El Sol
  • Calle 9
  • Av. Arriba Perú
  • Av. Separadora Agroindustrial
  • Av. José C. Mariátegui
  • Av. Mariano Pastor Sevilla
  • Av. El Sol
  • Av. Micaela Bastidas
  • Av. Los Ángeles
  • Calle E
  • Av. Pacto Andino
  • Av. Los Álamos
  • Av. 1ro de Mayo

RIMAC (12:00 pm - 8:00 pm)

  • A.H. Brisas de Flor de Amancaes
  • A.H. Los Jardines de Flor de Amancaes
  • A.H. 22 de Noviembre
  • A.H. Santa Rosa de Lima
  • A.H. Horacio Zevallos
  • P.J. Flor de Amancaes

RIMAC (12:00 pm - 8:00 pm)

  • A.H. Barrio Santa Rosa

SAN ANTONIO DE HUAROCHIRÍ (12:00 pm - 11:50 pm)

  • Asoc. Vec. Agropecuario Artesanal Valle El Triunfo ECNC
  • Asoc. de Viv. Julio C. Tello Jicamarca Sector Oeste Anexo 8
  • Asoc. de Pequeños Industr. El Parque Sector Sur Anexo 8
  • Asoc. de Vivienda Proyecto 2000 Anexo 8

COMAS (12:00 pm - 8:00 pm)

  • Urb. Pop. San Juan Bautista
  • Urb. La Alborada
  • Urb. Pop. San Carlos

SURQUILLO (12:00 pm - 11:00 pm)

  • Urb. El Pedregal
  • Urb. Los Sauces
  • Urb. Jardines de Higuereta
  • Urb. Residencial Higuereta
  • A.H. San Atanasio del Pedregal
  • Av. Aviación
  • Av. Tomás Marsano
  • Av. Manuel Villarán

MIRAFLORES (12:00 pm - 11:00 pm)

  • Urb. Barboncito
  • Cuadrante: Av. Carlos Salaverry, Av. Arequipa, Av. Angamos Este, Av. Paseo de la República.

SURQUILLO (12:00 pm - 11:00 pm)

  • Urb. El Pedregal
  • Urb. Los Sauces
  • Urb. Jardines de Higuereta
  • Urb. Residencial Higuereta
  • A.H. San Atanasio del Pedregal. Cuadrante: Av. Aviación, Av. Tomás Marsano y Av. Manuel Villarán.

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