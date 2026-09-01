¡Atención, Lima! Pluz Energía anunció un nuevo listado de cortes de luz programados que afectarán a miles de ciudadanos. A continuación, compartimos toda la información que debes conocer para tomar las medidas necesarias. Este cese temporal del servicio se debe a trabajos de mantenimiento y ampliación del sistema eléctrico. Se pide a la población tener en cuenta el corte de la luz eléctrica en los siguientes horarios, de acuerdo con el distrito y la zona en la que reside.
¡Atención, Lima! Pluz Energía anunció un nuevo listado de cortes de luz programados que afectarán a miles de ciudadanos. A continuación, compartimos toda la información que debes conocer para tomar las medidas necesarias. Este cese temporal del servicio se debe a trabajos de mantenimiento y ampliación del sistema eléctrico. Se pide a la población tener en cuenta el corte de la luz eléctrica en los siguientes horarios, de acuerdo con el distrito y la zona en la que reside.
Corte de luz en Lima y Callao:
MARTES 1 DE SEPTIEMBRE
Puente Piedra (9:00 a.m. a 5:00 p. m.)
- ASOCIACION EL DORADO AV. ALBERTO ANAYA MZ C, C2, AV. JUNIN MZ A, C1, AV. PARAISO MZ B, B1, AV. ROSENDO SANDOVAL CDRAS 1, 5, MZ A, B, B1, C, C1, C2, CALLE 2 MZ C, C1, C2, D, E, E1, E2, CALLE ANCASH MZ E, E1, C1, D, CALLE SANTA CATALINA MZ B, PASAJE FERNANDEZ MZ E, E1, PASAJE PRIMAVERA MZ A, PASAJE SAN ALEJANDRO MZ A.
Jesús María (8:00 a.m. a 5:00 p. m.)
- AV. RICARDO TIZON Y BUENO CDRAS 5, 6, AV. CAYETANO HEREDIA CDRA 5, CALLE HUIRACOCHA CDRAS 16, 17, CALLE HUAMACHUCO CDRAS 16, 17, CALLE HUASCAR CDRA 18.
Lima Cercado (9:00 a.m. a 5:00 p. m.)
- A.H. NUEVA CAJA DE AGUA MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, AV. PANAMERICANA NORTE CDRA. 9, AV. CIRCUNVALACION KM 5.5
Ventanilla (8:30 a.m. a 6:30 p. m.)
- A.H. JOSÉ OLAYA BALANDRA MZS. A1, B1, C1, D1, E1, E2, H, I, I1, J, J1, K, K1, L1, M, M1, N, N1,P, P1, Q, Q1, R, R1, S, S1, U1, V1, W, W1, X, X1, Y, Z A.H. 12 DE DICIEMBRE MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, I, A.H. LAS BRISAS PARCELA C PACHACUTEC MZS. A, C, D, E, F, A.H. LOS JARDINES DEL MIRADOR MZS. A, B, C, D, E, F, A.H. EL MIRADOR MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, A.H. HÉROES DEL CENEPA MZS. E, G, H, A.H. SANTA ROSA MZS. I, J, K, L, A.H. ECOLÓGICO PILOTO STA. ROSA DE PACHACUTEC MZS. I, J, K, L, U.P. DE INTERÉS SOC. PROY. ESP. CIUDAD DE PACHACUTEC MZ. C.
Andahuasi (8:30 a.m. a 1:30 p. m.)
- FUNDO CORRAL DE PIEDRA, CARRETERA HUAURA-SAYAN KM 45 UBICADO EN EL DISTRITO DE SAYAN.
Ravira (9:00 a.m. a 6:00 p. m.)
- COMUNIDAD CAMPESINA DE RAVIRA, PACARAOS, VISCAS DEL DISTRITO DE PACARAOS; CHAUCA Y SANTA CRUZ DEL DISTRITO DE SANTA CRUZ DE ANDAMARCA; PASAC Y CHISQUE DEL DISTRITO DE ATAVILLOS ALTOS.
MIÉRCOLES 2 DE SEPTIEMBRE
San Juan de Lurigancho (9:30 a.m. a 4:30 p. m.)
- URB. CANTO REY MZ A, B, I, J, K, JR. RIO HUALLAGA CDRA 5, MZ O, JR. RIO HUAURA CDRAS 4, 5, JR. RIO SANTA FE CDRA 4, MZ TI, ASOC. PRO VIV GARAGAY MZ B, J, G1.
Callao (10:00 a.m. a 6:00 p. m.)
- AV. A CDRA 4 EDF 2 CEREZOS, AV. FEDERICO FERNANDINI CDRA 4, BLOC 7Z, 8Z, 9Z, SANTA MARINA NORTE, CALLE LAMBAYEQUE CDRA 3, CALLE PACASMAYO CDRA 2, CALLE SUPE CDRAS 3, 4, CALLE CHACHAPOYAS CDRAS 1, 3, 5, JR. CHICLAYO CDRA 2, JR. SUPE CDRAS 3, 4, 5, 6, JR. PACASMAYO CDRA 2.
Lima Cercado (8:00 a.m. a 6:00 p. m.)
- URB. CONDE DE LA VEGA AV. OSCAR R. BENAVIDES CDRAS 18, 19, 20, AV. LUIS CARRANZA CDRAS 18, 19, AV. NICOLAS DUEÑAS CDRAS 8, 9
Callao (9:00 a.m. a 6:00 p. m.)
- URB. INDUSTRIAL BOCANEGRA AV. ELMER FAUCETT MZ F, CALLE 1 CDRA 1 MZ F, E.
San Juan de Lurigancho (8:00 a.m. a 7:00 p. m.)
- URB. CANTO REY AV. LOS PROCERES DE LA INDEPENDENCIA CDRAS 32, 33, JR. AMAZONAS CDRA 32, MZ G, N1, Q.
Carabayllo (9:00 a.m. a 5:00 p. m.)
- PRO. VIV. HISTÓRICO PUNCHAUCA MZS. A, E, F, ASOC. RESD. DE VIV. EL PALMAR DE CARABAYLLO MZS. A, B, C, PRO. VIV. LAS FLORES MZ. B
Carabayllo (9:30 a.m. a 6:30 p. m.)
- A.H. SU MAJESTAD HIROHITO MZS. A, B, C, D, E, E1, F, G, H, I, COMITÉ 38 AMPL. SEÑOR DE LUREN MZS. 10Q, 11R, 12Ñ, AGRUP. FAM. EL RESPLANDOR V SCT. EL PROG. DE CARABAYLLO MZS. A, B.
San Juan de Lurigancho (10:00 a.m. a 3:30 p. m.)
- URB. JARDINES DE SAN JUAN AV. LOS TUSILAGOS CDRA 1, MZ P, U, AV. PROCERES DE LA INDEPENDENCIA CDRAS 11, 12, 13, MZ L, CALLE CEDROS CDRA 12, MZ W, CALLE LAS CIDRAS MZ P, CALLE LAS LAUSONIAS CDRA 1, MZ V, Z, CALLE LOS HINOJOS CDRAS 1, 13, MZ P, JR. LOS ALOES CDRA 12, MZ W, Y, JR. LOS ARANDANOS CDRAS 1, 2, MZ L, P, JR. LOS MIRABALES CDRAS 1, 10, 12, 13, MZ L, P, U, Z, JR. LOS PALMITOS CDRAS 1, 12, MZ Y, JR. LOS RUIBARBOS CDRA 1, MZ U, V, JR. LOS TOMILLOS CDRA 1, MZ V, Y, JR. LOS TORNILLOS CDRA 1 PASAJE 1 MZ Z, PASAJE PRIVADO CDRAS 1, 4.
JUEVES 3 DE SEPTIEMBRE
San Martín de Porres (8:00 a.m. a 6:00 p. m.)
- ASOC. VIV. RES. VIRGEN DEL CARMEN MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, PRO. VIV. RES. CALIFORNIA MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, N, O, P, Q, R, S, ASOC. VIV. BRISAS DE STA. ROSA MZS. A, B, C, D, E, F, H, I, J, ASOC. VIV. LOS PORTALES DE STA. RITA MZS. A, B, C, D, ASOC. PRO. VIV. LAS CASUARINAS DE STA. ROSA MZS. C, G, H, J, ASOC. VIV. LOS ROBLES DE STA. ROSA MZS. D, F, G, ASOC. VIV. RES. VENECIA MZ. A.
San Miguel (8:00 a.m. a 4:00 p. m.)
- JR. ALFONSO UGARTE CDRA. 1, AV. MALECÓN BERTOLOTTO CDRA. 7.
San Juan de Lurigancho (8:00 a.m. a 7:00 p. m.)
- A.H. NUEVA VIDA ZONA “A” MZS. A, B, C, AGRUP. FAM. CAMPAMENTO DE DIOS MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, S, AGRUP. FAM. SAN ANTONIO DE PADUA JUAN PABLO II MZS. A, A1, B, B1, B2, C, C1, C2, D, D1, D2, E, E1, E2, F, F, F1, F2, G, G1, G2, G3, G4, H, H1, H2, I, J, J1, K, K1, L, L1, M, M1, N, N2, N, O, O1, O2, P, P1, P2, Q, R, S, S1, S3, S4, S5, T, T1, U, V, W, X, Y, Y1, Z, Z1, PROY. INT.LOS ÁNGELES SCT. NUESTRA SRA. DEL SAGRADO CORAZÓN MZS. A, B, C, D, H, I, J, L, M, Ñ, O, P, Q, R, S, T, AGRUP. FAM. HIJOS DE JUAN PABLO II MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, M, N, Ñ, O, P, Q, PROY. INT. LOS ÁNGELES SCT. CERRITO LA LIBERTAD MZS. A, B, C, D, E, F, G, I, J, J PRIMA, L, M1, M2, M3, M4, M5, AGRUP. FAM. LAS COLINAS DE JUAN PABLO II MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, A.H. JUAN PABLO II ET. 1 ARENAL MZS. A1, B1, D1, E1, F1, G1, Q, S, S2, T, U, V, W, X, Y, Z, A.H. JUAN PABLO II ET. 3 ARENAL MZS. S2, T.
San Antonio de Chaclla/ San Juan de Lurigancho (10:00 a.m. a 3:00 p. m.)
- ASOC. DE POB. POSES. DEL SCT. EL PEDREGAL BAJO ANX. 22 MZS. M, V.
Lima Cercado (9:00 a.m. a 3:00 p.m.)
- AV. 28 DE JULIO CDRAS. 25, 26, 27, JR. ANTONIO BAZO CDRAS. 2, 3, JR. ANTONIO RAIMONDI CDRA. 14, JR. GARCÍA NARANJO CDRAS. 14, 15, 16, PROLONGACIÓN GARCÍA NARANJO CDRAS. 15, 16, JR. HUÁNUCO CDRAS. 11, 12, 13, PROLONGACIÓN HUÁNUCO CDRAS. 11, 12, 13, PROLONGACIÓN RAIMONDI CDRA. 14, JR. MARISCAL AGUSTÍN GAMARRA CDRAS. 2, 3, JR. FELICIANO DE LA VEGA CDRA. 27.
Acos (8:30 a.m. a 6:00 p. m.)
- CENTRO POBLADO DE SAN MIGUEL DE ACOS, COMUNIDAD DE CANCHAPILCA, LAMPIAN, CARAC, COTO; UBICADOS EN EL DISTRITO DE SAN MIGUEL DE ACOS.
VIERNES 4 DE SEPTIEMBRE
La Perla (9:00 a.m. a 5:00 p. m.)
- JR. WASHINGTON CDRAS. 2, 3, 4, JR. ZARUMILLA CDRAS. 3, 4, PSJE. 7 DE JUNIO CDRA. 1, JR. UNIÓN CDRAS. 1, 2, JR. BELISARIO SUAREZ CDRAS. 1, 2, A.H. MOISÉS ALBINO TORRES MZ. A, JR. MONTEVIDEO CDRA. 2, JR. ABRAHAM LINCOLN CDRAS. 2, 3, AV. JOSÉ GALVEZ CDRAS. 6, 7, 8, JR. CAHUIDE CDRAS. 6, 7.
San Juan de Lurigancho (9:00 a.m. a 4:00 p. m.)
- JR. ANTISUYO CDRAS. 4, 5, JR. CHINCHAYSUYO CDRAS. 1, 2, 3, 4, 5, JR. CAJAMARQUILLA CDRAS. 8, 9, JR. COLLASUYO CDRA. 4, JR. LOS CHASQUIS CDRA. 8, AV. GRAN CHIMÚ CDRAS. 7, 8, AV. MALECÓN CHECA CDRA. 7, JR. LOS AMAUTAS CDRA. 8, JR. TIAHUANACO CDRAS. 7, 8, 9, JR. LA VARA DE ORO CDRAS. 4, 5, JR. VILLAC UMU CDRAS. 8, 9, JR. YACHAYHUASI CDRA. 4, JR. TAHUANTINSUYO CDRAS. 7, 8, JR. CONTISUYO CDRAS. 2, 4, JR. HUILLCA QUIRO CDRA. 4, URB. ZÁRATE MZS. G4, N3, Ñ3, O3, R3, S3, U3, W3, X3, Y3.
Lima Cercado (1:00 a.m. a 6:00 a.m.)
- JR. AYACUCHO CDRA 8.
Lima Cercado (1:00 a.m. a 4:30 a.m.)
- JR. AYACUCHO CDRAS. 6, 8, JR. PUNO CDRAS. 6, 8
Lima Cercado (3:00 p.m. a 5:00 p.m.)
- AV. TACNA CDRAS. 2, 3, JR. CHANCAY CDRAS. 2, 3, 4, JR. CALLAO CDRAS. 5, 6, 7, JR. CONDE DE SUPERUNDA CDRAS. 5, 6, JR. ICA CDRAS. 4, 5, 6, 7, JR. CAÑETE CDRAS. 1, 2, 3, JR. ANTONIO BAZO CDRA. 2.
Lima Cercado (0:00 a.m. a 5:00 a.m.)
- AV. A. WIESSE CDRA. 3, JR. UCAYALI CDRAS. 1, 2, JR. CALLAO CDRA. 1, JR. HUALLAGA CDRA. 1, PSJE. OLAYA C/ JR. HUALLAGA, JR. DE LA UNIÓN CDRA. 4, PSJE. OLAYA CDRA. 1, JR. CARABAYA CDRAS. 2, 3.
Puente Piedra (9:00 a.m. a 6:00 p.m.)
- ASOC. VIV. UNIDOS LA GRAMA MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, LL, ASOC. PROP. URB. LOMA LINDA MZS. A, B, ASOC. DE POBL. LOS ROSALES DE PUENTE PIEDRA MZS. A, B, C, D, E, F, G, ASOC. DE VIV. EL JALQUEÑO MZS. A, B, C, D, ASOC. DE POS. NUEVA PRIMAVERA 30 DE SETIEMBRE MZS. A, B, C, D, E, F, A.H. CERRO PRIMAVERA MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, A.H. CERRO CAJAMARCA MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, ASOC. DE POBL. LAS FLORES DE PUENTE PIEDRA MZS. A, B, C, E, I, ASOC. VEC. LA UNIÓN HACE LA FUERZA MZ. A, ASOC. DE POB. VIV EL 23 DE ABRIL MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, ASOC. DE POB. Y VIV. LAS TORRES DEL VALLE MZS. A, B, D, E, ASOC. DE POB. VALLE SAGRADO MZS. F, G, H, I, ASOC. VIV. EL CAFETAL DE PUENTE PIEDRA MZS. A, B, C, ASOC. VIV. EL BUEN PASTOR MZS. A, B, C, ASOC. DE VIV. LA RINCONADA ALTA MZS. A, B, C, D, ASOC. PARQUE INDUSTRIAL PAMPA LA CORONELA MZS. A, B, C, D, E, G, H, I, J, K, L, M, N, O, ASOC. VIV. NUEVA ESPERANZA PAMPA LA CORONELA MZS. A, B, C, D, E, E PRIMA, F, ASOC. VIV. MAGISTERIAL MZ. Q, ASOC. PROP. 1RO DE MAYO MZS. C, C1, G1, H1, K1, S, C.P. LA GRAMA SAN JUAN CORONELA MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, H1, I, K.
Callao (8:30 a.m. a 6:30 p.m.)
- P.J. 3 DE OCTUBRE URB. MIGUEL GRAU, MZS. A, A1, B, B1, C1, D, D1, E, E1, F, G1, H, H PRIMA, H1, J, K, L, LL, P, Q, R, S, X, URB. TODOS UNIDOS MZS. 2-C, 2-O, A.H. EXCEDENTES DE MIGUEL GRAU MZS. 5, S, A.H. MANUEL CIPRIANO DULANTO MZS. 2-C, 2-E, 2-O, A.H. REAL FELIPE MZS. A, B, URB. SANTA ROSA MZS. P1, Q1, A.H. 16 DE AGOSTO MZS. A, B, URB. MIGUEL GRAU MZS. A, B, C, D, E, F, H, I, J, K, L, LL, O1, P, P1, Q1, S, X.
Los Olivos (10:00 a.m. a 1:00 p. m.)
- AV. TOMÁS VALLE CDRA. 5.
Bellavista (4:00 p.m. a 8:00 p. m.)
- AV. ELMER FAUCETT CDRA. 20, JR. LAS VIOLETAS CDRA. 1, JR. LOS EUCALIPTOS CDRA. 6, CALLE LOS LAURELES CDRAS. 2, 3, CALLE LOS NOGALES CDRAS. 1, 2, CALLE LOS ROSALES CDRA. 1, URB. JARDINES DE VIRÚ MZS. D, F, JR. LOS GAVILANES CDRA. 3, JR. LAS ORQUÍDEAS CDRA. 3.
San Martín de Porres (9:00 a.m. a 6:00 p. m.)
- PRO. VIV. SAN REMO III MZS. C, D, E, F, URB. MI TERRUÑO MZS. P, R, URB. FILADELFIA MZ. C, URB. BRISAS DE STA. ROSA 3RA ETP. MZ. A.
SÁBADO 5 DE SEPTIEMBRE
Jesús María (8:00 a.m. a 4:00 p.m.)
- JR. A. MÁRQUEZ CDRA. 23, JR. DIEGO DE ALMAGRO CDRAS. 3, 4, 5, AV. ESTADOS UNIDOS CDRAS. 6, 7, 8, JR. RÍO DE JANEIRO CDRAS. 4, 5, JR. CARACAS CDRA. 23, JR. GREGORIO ESCOBEDO CDRA. 5, AV. SAN FELIPE CDRA. 3.
Carabayllo (9:00 a.m. a 5:00 p. m.)
- OTROS LOTE 2 FUNDO TABLA LARGA UC 02239.
Ventanilla (8:30 a.m. a 6:30 p. m.)
- A.H. PUERTO PACHACUTEC MZS. A8, A9, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10, D11, D12, E1, E2, E3, E4, E5, E6, F4, F5, F6, H6.
NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.