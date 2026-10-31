Pluz Energía anunció un nuevo listado de cortes programados de luz que afectarán a miles de ciudadanos. A continuación, compartimos toda la información que debes conocer para tomar las medidas necesarias. Este cese temporal del servicio se debe a trabajos de mantenimiento y ampliación del sistema eléctrico. Se pide a la población que tenga en cuenta el corte de la luz eléctrica en los siguientes horarios, según el distrito de residencia.

Pluz Energía anunció un nuevo listado de cortes programados de luz que afectarán a miles de ciudadanos. A continuación, compartimos toda la información que debes conocer para tomar las medidas necesarias. Este cese temporal del servicio se debe a trabajos de mantenimiento y ampliación del sistema eléctrico. Se pide a la población que tenga en cuenta el corte de la luz eléctrica en los siguientes horarios, según el distrito de residencia. Corte de luz en Lima y Callao: SÁBADO 31 DE OCTUBRE San Martín de Porres/ Los Oiivos (9:00 a.m. a 9:00 p.m.) CALLE ANGEL MALDONADO CDRA. 30, CALLE AMALIA PUGA CDRA. 30, JR. CARLOS RAYGADA CDRA. 1, JR. ABANCAY CDRA. 4, AV. ALAYZA Y PAZ SOLDÁN CDRA. 1, JR. ANDAHUAYLAS CDRA. 4, AV. PERÚ CDRAS. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, AV. UNIVERSITARIA CDRAS. 1, 2, 3, 4, 5, JR. SAO PAULO CDRAS. 24, 25, 26, 27, 28, JR. VILLA RICA CDRAS. 3, 4, 5, 6, 7, AV. BELLA UNIÓN CDRAS. 3, 4, 5, 6, AV. LIMA CDRAS. 28, 29, 30, 31, 32, JR- LA FLORIDA CDRA. 28, JR. PINAR DEL RÍO CDRAS. 25, 26, 28, 29, JR. RÍO BRANCO CDRAS. 24, 25, 26, JR. PASCO CDRAS. 29, 30, 31, AV. PACASMAYO CDRAS. 30, 31, JR. PINAR DEL RÍO CDRAS. 25, 26, 28, 29, JR. PUERTO BARRIOS CDRAS. 3, 4, JR. RÍOBAMBA CDRA. 25, JR. MOYOBAMBA CDRAS. 4, 5, JR. MARACAIBO CDRAS. 25, 26, 27, 28, JR. MIGUEL ALJOVÍN CDRA. 1, AV. MARIANO IGNACIO PRADO CDRA. 30, JR. JUNÍN CDRAS. 30, 31, JR. FILADELFIA CDRAS. 25, 26, 27, 28, 29, JR. QUINUABAMBA CDRAS. 3, 4, PSJE. MATUCANA CDRA. 28, PSJE. CHICLAYO CDRA. 28, JR. PAROBAMBA CDRAS. 4, 5, 6, JR. HUÁNUCO CDRAS. 30, 31, 32, JR. EL CHACO CDRAS. 24, 25, 26, 27, 28, JR. CAMANÁ CDRA. 4, JR. ESMERALDA CDRAS. 5, 6, JR. HUANCAVELICA CDRA. 30, JR. BELÉN CDRAS. 3, 4, 5. Callao (9:00 a.m. a 7:00 p.m.) A.H. MIGUEL GRAU MZS. A, B, L, LL, O1, P1, Q1, X, A.H. 3 DE OCTUBRE MZS.A, B, K, L, LL. Ventanilla (8:00 a.m. a 7:00 p.m.) A.H. VIVIENDA TALLERES SEÑOR DE LOS MILAGROS MZS. Y, Z, Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6, A.H. SANTA ROSA DE PACHACUTEC MZS. A, B, C, D, E, F, G, L, M, N, AGRUP. DE FAM. 7 DE JUNIO Y CONFRATERNIDAD MZS. A, A1, A4, A5, A6, A7, A8, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, S1, A.H. HEROES DEL CENEPA MZS. A, B, C, D, E, G, H, I, J, A.H. EMMANUEL MZS. A, A1, A4, A5, A6, A7, A8, B, C, D, E, F, G, H, I, J, A.H. ECOLÓGICO PILOTO SANTA ROSA PACHACUTEC MZS. B, C, D, E, G, I, J, L, A.H. ARMANDO VILLANUEVA DEL CAMPO MZS. A, B, C, D, E, F, G, H. Carabayllo (9:00 a.m. a 5:00 p.m.) ASOC. VIV. SANTA INÉS MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, ASOC. VIRGEN DE LAS NIEVES MZS. A, B. San Martín de Porres (9:30 a.m. a 5:30 p.m.) JR. BENITO LAZO QUIJANO CDRAS. 1, 2, JR. JOSÉ MARÍA CORDOVA CDRA. 36, JR. JOSÉ GÁLVEZ CDRA. 4, JR. JOSÉ MENDIBURU Y BONET CDRA. 1, JR. JOSÉ ANTONIO DE SUCRE CDRA. 36, URB. CONDEVILLA DEL SEÑOR MZS. K8, L8. DOMINGO 1 DE NOVIEMBRE San Martín de Porres (8:00 a.m. a 5:00 p.m.) JR. ANTONIO GARLAND CDRAS. 5, 6, AV. GERARDO UNGER CDRAS. 5, 6, JR. JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI CDRAS. 5, 6, AV. TUPAC AMARU CDRA. 5, 6, JR. MARCOS NICOLINI CDRA. 1, JR. RAMÓN CASTILLA CDRA. 1, PSJE. GRAÑA CDRA. 1. Comas (9:00 a.m. a 5:00 p.m.) CA. STA. ANA EX-FUNDO CHACRACERRO ZONA B LT.89