Pluz Energía anunció un nuevo listado de cortes programados de luz que afectarán a miles de ciudadanos. A continuación, compartimos toda la información que debes conocer para tomar las medidas necesarias. Este cese temporal del servicio se debe a trabajos de mantenimiento y ampliación del sistema eléctrico. Se pide a la población que tenga en cuenta el corte de la luz eléctrica en los siguientes horarios, según el distrito de residencia.
Corte de luz en Lima
Lunes 16 de noviembre
Los Olivos (10:00 a.m. a 6:00 p.m.)
- AV.LOS PORTALES
San Juan de Lurigancho (10:00 a.m. a 12:00 p.m.)
- PROG. RES. CIUDAD MARISCAL CÁCERES MZS. D2, D3, D4, H1
Magdalena del Mar (1:30 p.m. a 3:00 p.m.)
- CALLE CASTILLA CDRA. 6, JR. JOSÉ GÁLVEZ CDRAS. 5, 6, JR. BOLOGNESI CDRA. 5, MERCADO MUNICIPAL DE MAGDALENA, JR. VALENCIA CDRA. 5, JR. ENRIQUE LLOSA CDRA. 5.
Magdalena del Mar (2:30 p.m. a 4:00 p.m.)
- JR. FRANCISCO GONZÁLEZ PAVÓN CDRA. 6, JR. VALENCIA CDRA. 5, PSJE. COMERCIAL CDRA. 1, JR. RAMÓN CASTILLA CDRA. 7, JR. SAN MARTÍN CDRA. 6.
Martes 17 de noviembre
San Antonio de Chaclla (10:00 a.m. a 2:00 p.m.)
- ASOC. DE POSES. MYPES SCT. VILLA DEL SOL ANX 22 JICAMARCA MZS. D, DP, DP1, DP2, DP3, DY, DZ
San Martín de Porres/ Los Olivos (2:00 p.m. a 4:30 p.m.)
- URB. SANTA ANA MZS. I, J, K, L, M, N, O.
Carabayllo/ Santa Rosa de Quives (9:30 a.m. a 6:30 p.m.)
- C.P. BUENA VISTA MZS. A, B, C, C.P. CHOCAS ALTO MZ. K, CARRETERA LIMA A CANTA KM. 36.2, 36.5
San Juan de Lurigancho (8:00 a.m. a 7:00 p.m.)
- JR. ANTISUYO CDRA. 6, JR. SAN LUIS GONZAGA CDRAS. 6, 7, 8, JR. CHINCHAYSUYO CDRA. 6, AV. LURIGANCHO CDRA. 8, JR. CAJAMARQUILLA CDRAS. 6, 7, 8, JR. CONTISUYO CDRA. 6, JR. CORICANCHA CDRAS. 6, 7, 8, JR. LAS MERCEDES CDRAS. 6, 10, JR. MASCAYPACHA CDRA. 6, JR. PIRÁMIDE DEL SOL CDRAS. 5, 6, 7, 8, 9, JR. SAN AURELIO CDRA. 8.
Puente Piedra (9:00 a.m. a 5:00 p.m.)
- ASOC. VIV. DE LOS GERANIOS MZS. A, A1, B, ASOC. VIV. SAN CRISTÓBAL MZ. E, ASOC. VIV. VILLA CERNA MZ. E.
Rímac (9:00 a.m. a 3:00 p.m.)
- A.H. PAMPA SAN JUAN DE AMANCAES MZS. 21C, 25, 29, 30, 32, 41, 42, 43, 43A, 44, 45, 45A, 45B, 46, 46A, 46B, 47, 48, 49, 49A, 49B, 50, 51, 51A, 51B, 52, Q, R, S, S1, T, U1, V, W, COOP. DE VIV. NUEVE DE DICIEMBRE MZ. A, A.H. FELIPE CASTILLO ALFARO MZS. A, B, C, D, E, COOP. VIV. 9 DE DICIEMBRE MZS. A, B, E, A.H. SAN JUAN DE AMANCAES PARTE ALTA MZS. Q, R, S, S1, T, U1, V, W, MERCADO EDUARDO “CHACHI” DIBÓS
San Juan de Lurigancho (8:00 a.m. a 6:00 p.m.)
- URB. MANGOMARCA MZS. B3, C3, D3, E3, F3, G3, I3, M1, N1, O1, Q1, AV. EL SANTUARIO CDRAS. 23, 24, AV. LAS LOMAS CDRAS. 15, 16, AV. SILLUSTANI CDRA. 24, JR. CENTINELA CDRA. 1, JR. COCAN CDRA. 7, JR. CONDORHUASI CDRA. 24, JR. CURAYACU CDRA. 6, JR. CONDORHUASI CDRA. 24, JR. MAMACONA CDRA. 6, JR. MARCAHUASI CDRA. 7, JR. SOCHIN CDRAS. 6, 7, JR. UNGAN CDRAS. 1, 2, JR. YARAVACU CDRAS. 1, 24, URB. POP. COOP. VIV. TRABAJADORES DE APTL LTDA 32 MZ. C3, D3, E3, G3, H3.
Magdalena del Mar (11:00 a.m. a 1:30 p.m.)
- JR. RAMÓN CASTILLA CDRA. 7, JR. FRANCISCO GONZALEZ PAVÓN CDRA. 6, JR. JOSÉ VALENCIA (EX JOSÉ GALVEZ) CDRA. 5, PSJE. COMERCIAL CDRA. 1, JR. SAN MARTÍN CDRA. 5.
Huacho (8:30 a.m. a 5:30 p.m.)
- URB. MIRASOL II ETAPA; UBICADO EN EL DISTRITO DE HUALMAY.
Miércoles 18 de noviembre
Los Olivos (1:00 p.m. a 5:00 p.m.)
- ASOC. VIV. PATRIA NUEVA LOS PORTALES DEL NORTE MZS. B, C, D, F, F1, ASOC. LOS PORTALES DE SAN JOSÉ MZS. D, F1, H, I, ASOC. PROP. LOS PORTALES DEL NOTE MZS. C, D, F1, G, H, I, J.
Los Olivos (2:00 p.m. a 4:30 p.m.)
- COOP. HUAYTAPALLANA MZS. A, B, C, D, G, J, L, M, ASOC. VIV. VIRGEN DEL SOL MZ. G, ASOC. PROP. MARIA REICHE MZS. A, C, URB. LIMA MZS. A, C, D, J.
Lima Cercado (10:30 a.m. a 3:00 p.m.)
- JR. ALEMANIA CDRAS. 22, 23, JR. AUSTRIA CDRAS. 1, 12, JR. MONSEFÚ CDRA. 10, AV. MANUEL TELLERÍA CDRA. 11, AV. OSCAR R. BENAVIDES CDRAS. 14, 15, P.J. EL CARRIZARL DEL CARMEN MZ. A, JR. NORUEGA CDRA. 22, AV. COLONIAL CDRAS. 14, 15, 16.
Bellavista (9:00 a.m. a 5:30 p.m.)
- JR. LOS AMANCAES CDRAS. 4, 5, 6, CALLE LAS TIPAS CDRAS. 1, 2, 3, CALLE LAS MARGARITAS CDRA. 3, CALLE LOS SAUCES CDRAS. 1, 2, CALLE LOS CRISANTEMOS CDRAS. 4, 5, CALLE LOS CEDROS CDRA. 1, URB. PROCIÓN MZS. A, B, C, D, E, URB. LOS JARDINES DE VIRÚ MZ. Y, CALLE LAS CUCARDAS CDRA. 1, CALLE LAS DALIAS CDRA. 2, CALLE LAS MARGARITAS CDRA. 3, CALLE LOS FRESNOS CDRA. 1, CALLE LOS OLIVOS CDRA. 2, 3, 5, CALLE LOS ROBLES CDRAS. 2, 3, 4, 5, URB. EL IMPERIO MZS. I, J.
San Juan de Lurigancho (9:30 p.m. a 4:30 p.m.)
- COOP. STA. MARTHA MZS. O1, O2, O3, W1, W2, A.H. SEÑOR DE LOS MILAGROS MZS. A, B, D, F, G, J2, A.H. SANTA FE MZS. A, B, C, D, A.H. LOS VENCEDORES MZS. A, B, C, AGRUP. FAM. VISTA ALEGRE MZ. A,
Comas (8:30 p.m. a 6:00 p.m.)
- A.H. AÑO NUEVO SCT. 5 DE MARZO MZS. A, B, C, D, E, F, G, A.H. 6 DE MARZO MZS. A6, B6, C6, D5, D6, E6, F6, G6, H6, I6, J6, K6, L6, M6, A-H- AÑO NUEVO 27 DE NOVIEMBRE MZS. O3, U4, V4, W4, X4, JR. BALTAZAR VALLE CDRAS. 1, 2, 3, 4, AV. ALFONSO UGARTE CDRAS. 7, 8, 9, JR. JUAN A. VALENCIA CDRAS. 1, 2 ,3, JR. ADOLFO VIERA CDRAS. 1, 2, AV. MIGUEL GRAU CDRAS. 8, 9, JR. FRANCISCO SEGUÍN CDRAS. 1, 2, 3, JR. CARLOS MOORE CDRAS. 9, 10, 11, JR. JUAN MONTOYA CDRAS. 1, 7, A.H. AÑO NUEVO AMPLIACIÓN MZS. 41, 49, 50, 53, AÑO NUEVO COMITÉ 116 MZ. A, B, C, D, E, A.H. AÑO NUEVO COMITÉ VEC. 28 DE JULIO MZ. B, A.H. AÑO NUEVO SEC. LAS LOMAS MZ. B5, D5, A.H. AÑO NUEVO SCT. NT. MZS. E6, H4, I4, J4, L6, M6, N6, O6, R6, S6, P.J. AÑO NUEVO MZS. S6, T6, U6, V6, W6, Y3, Z5
San Juan de Lurigancho (1:00 p.m. a 5:00 p.m.)
- AV. LAS FLORES DE PRIMAVERA CDRA. 6, CALLE LAS ALCAPARRAS CDRAS. 4, 5, CALLE LAS ANEMONAS CDRA. 7, CALLE BELLOTITAS CDRA. 7, CALLE LAS GROSELLAS CDRA. 7, CALLE LOS GIRASOLES CDRA. 4, JR. LOS ELEBOROS CDRA. 5, JR. LAS CRUCINELAS CDRAS. 6, 7, JR. LAS PASIONARIAS CDRAS. 4, 5, COOP. LAS FLORES MZS. 19, 30, 53, 55,
Huaral (8:30 a.m. a 6:30 p.m.)
- CAMINO A HUANDO SECTOR AMPLIACIÓN; UBICADO EN EL DISTRITO DE HUARAL.
Jueves 19 de noviembre
Lima Cercado (8:00 a.m. a 6:00 p.m.)
- JR. OCOÑA CDRA. 4, AV. NICOLÁS DE PIÉROLA CDRA. 5.
Los Olivos (2:00 p.m. a 4:30 p.m.)
- URB. PRO LIMA MZS. B, C, D, F, G, H.
Los Olivos (2:00 p.m. a 4:30 p.m.)
- URB. PRO LIMA MZS. F, G, H, LL, M, Ñ, R.
Pueblo Libre (8:00 a.m. a 6:00 p.m.)
- AV. MARIANO H. CORNEJO CDRAS. 12, 13, AV. SEVILLA CDRAS. 1, 2, 3, CALLE TALAVERA CDRA. 1, JR. ZARAGOZA CDRAS. 1, 2, 3, 4, CALLE GRANADA CDRAS. 1, 2, 3, 4, PARQUE SAN MARTIN CDRA. 4, JR. BERNARO O’ HIGGINS CDRAS. 1, 2, 3, CALLE ANDALUCÍA CDRA. 1.
Carabayllo (8:30 a.m. a 6:00 p.m.)
- PRO. VIV. VISTA HERMOSA MZS. A, B, C, D.
Puente Piedra (9:00 a.m. a 5:00 p.m.)
- URB. RESIDENCIAL EL DORADO MZS. F1, F2, F3, F4, ASOC. PEQ. AVICULTORES EL DORADO MZ. E2, ASOC. VIV. EL DORADO MZ. F.
Callao (8:00 a.m. a 6:00 p.m.)
- AV. BUENOS AIRES CDRAS. 8, 9, JR. ALMIRANTE GUISSE CDRAS. 1, 2, AV. ALMIRANTE GRAU CDRA. 8, AV. MIGUEL GRAU CDRAS. 8, 9, AV. SAENZ PEÑA CDRAS. 4, 5, 6, 7, JR. MARCO POLO CDRAS. 1, 2, JR. SALOOM CDRAS. 1, 2, JR. COLÓN CDRAS. 4, 5, 6, 7, JR. COCHRANE CDRAS. 1, 2, MERCADO CENTRAL DEL CALLAO.
Ventanilla (9:00 a.m. a 5:00 p.m.)
- ASOC. ECOPLAYA LOS DELGINES MZS. D, E, O.
San Juan de Lurigancho (11:00 a.m. a 5:00 p.m.)
- URB. CANTO GRANDE MZS. E, F, CALLE EL ROSARIO CDRA. 6, JR. LA CAPILLA CDRA. 8.
San Juan de Lurigancho (9:00 a.m. a 5:00 p.m.)
- URB. CANTO GRANDE MZS. N, AV. SAN MARTÍN DE PORRES ESTE CDRA. 4, JR. RÍO AMAZONAS CDRA. 35, URB. CANTO REY MZS. A, A PRIMA, A1, K2, L1, M1, N1, ASOC. PRO. VIV. GARAGAY MZS. K PRIMA, K2, K2 PRIMA, L PRIMA.
Andahuasi (8:30 a.m. a 5:30 p.m.)
- CLIENTE MT PM1858 (S: 1562043); UBICADO EN EL DISTRITO DE SAYÁN.
Viernes 20 de noviembre
San Martín de Porres/ Los Olivos (9:00 a.m. a 6:00 p.m.)
- JR. ACOBAMBA CDRA. 14, JR. AQUIA CDRAS. 48, 49, AV. EL NARANJAL CDRA. 14, AV. HUANDOY CDRA. 49, AV. HUAYLAS CDRA. 48, AV. LOS JAZMINES CDRA. 2, AV. LOS PRÓCERES CDRA. 49, CALLE BUIN CDRA. 48, CALLE LLUMPA CDRA. 14, CALLE RAQUIA CDRA. 48, JR. HUACLLAN CDRA. 48, JR. HUALS CDRA. 48, JR. HUANDOY CDRA. 49, JR. QUINUABAMBA CDRA. 48, A.H. LOS JAZMINES DE NARANJAL MZS. A, A1, A2, B, B2, C, C1, D, E, E1, F2, F2 PRIMA, G2, H2, I2, J2, M2, N2, Ñ2, CALLE YUNGAY CDRA. 48, CENTRO COMERCIAL HUANDOY, ASOC. PRO. VIV. MONTE AZUL MZ. I, URB. VIRGEN DEL ROSARIO MZ. K1.
Pueblo Libre (9:00 a.m. a 5:00 p.m.)
- CALLE JUAN ACEVEDO CDRAS. 4, 5, 6, 8, CALLE SANTA ISABEL CDRAS. 5, 6, CALLE DANIEL HERNANDEZ CDRAS. 10, 11, 12, JR. CARLOS VIDAL CDRAS. 2, 3, PARQUE COLMENARES CDRA. 1, PARQUE STA. ISABEL CDRA. 1, PARQUE LEYTE DE RIBERO CDRA. 1, JR. SALAMANCA CDRA. 1, JR. STA. ISABEL CDRA. 6.
Ventanilla (2:00 p.m. a 4:00 p.m.)
- A.H. OASIS SCT. III PACHACUTEC MZS. C, D, E, F, H, I, J, K, L, O, P, Q, R, S, T, A.H. SAN PABLO PACHACUTEC MZS. E, F, H, I, J, A.H. SECTOR CERRO CACHITO MZS. O, S, T, A.H. MINI PARQUE INDUSTRIAL CERRO CACHITO MZS. A, C, E, T.
Ventanilla (9:00 a.m. a 7:00 p.m.)
- C.R. PLAYA LOS DELFINES KMS. 2, 3.5, 3.8, AV. LA PLAYA MZS. S/N, A, URB. LOS DELFINES MZ. 4, CARRET ASFALTADA AL BALNEARIO MZS. 2, L, URB. UPIS PROY. ESP. CIUDAD DE PACHACUTEC MZS. B, C, K1, A.H. DEFENSORES DE LA PATRIA MZ. E5, ASOC. AGROPECUARIOS Y PROD Y POSES. MZ. B, P.J. SANTA MARÍA ELIZABETH MZ. A, ASOC. CERRITO DE LA LIBERTAD MZ. A, JUNTA VECINAL FUNDO SANTA ELIZABETH VILLA TAMPUTOCO MZ. B.
Carabayllo (9:00 a.m. a 5:00 p.m.)
- URB. SOL DE CARABAYLLO V ETP. MZS. A, C, E, F, G, H, ASOC. DE VIV. LOS SUYOS EL REPOSO DE CARABAYLLO MZS. E, I, URB. LAS PRADERAS DE CARABAYLO MZS. C, K, ASOC. DE VIV. LOS SUYOS MZ. I.
San Miguel (8:30 a.m. a 6:30 p.m.)
- AV. BRÍGIDA SILVA DE OCHOA CDRA. 1, AV. LA LIBERTAD CDRAS. 7, 8, 9, 10, 11, CALLE CRNEL. INCLÁN CDRA. 2, CALLE NICOLÁS DE PIÉROLA CDRA. 3, CALLE NUEVA CDRA. 1, 2, CALLE RICARDO PALMA CDRAS. 1, 2, CALLE COMANDANTE ESPINAR CDRA. 3, JR. LIBERTAD CDRAS. 9, 10, A.P.V. POLICÍA MUNICIPAL SAN MIGUEL MZS. A, B, C, D, PARQUE ESPINAR PJ. 3 CDRA. 2, PSJE. 1 CDRA. 1, PSJE. 2 CDRA. 1.
Carabayllo (8:00 a.m. a 5:00 p.m.)
- ASOC. BIOHUERTO TORRE BLANCA MZS. B, C, D, E, ASOC. VIV. SAN PEDRO TORRE BLANCA MZS. A, B, C, ASOC. AGROP. TORREBLANCA MZS. A, B, C, D, E, ASOC. VILLA HUERTO DE CARABAYLLO MZ. Ñ, ASOC. DE POS. PARCELA AGRO INDUSTRIALES ANEXO COMUNAL 11 TORRE BLANCA MZ. C., ANEXO 11 TORRE BLANCA MZS. A, B, C, LL, ASOC. PRO. VIV. AGROPECUARIA MZ. B.
Sábado 21 de noviembre
Lima Cercado (0:00 a.m. a 4:00 a.m.)
- AV. A. WIESE CDRA. 3, JR. CALLAO CDRA. 1, PSJE. OLAYA CDRA. 1, JR. HUALLAGA CDRAS. 1, 2, PSJE. OLAYA C/ JR. HUALLAGA, JR. UCAYALI CDRAS. 1, 2, JR. DE LA UNIÓN CDRA. 4, JR. CARABAYA CDRAS. 2, 3.
Carabayllo (8:30 a.m. a 6:30 p.m.)
- URB. EL DORAL DE TORREBLANCA MZS. 22, 23, 24, URB. TORREBLANCA III ETP. MZS. 12, 15, 19, 20, 22, 23, 24.
Carabayllo (8:30 a.m. a 6:30 p.m.)
- ASOC. DE PROP. MALLORCA DE CARABAYLLO MZS. A, B, C, D, E, F, ASOC. VIV. VIRGEN DEL PILAR DE CARBAYLLO MZS. A, B, C, D, E, F, G, ASOC. PROP. VILLA SOL DE CARABAYLLO MZS. A, B, PRO. VIV. VALLE SARON MZS A, B, C, D, E, ASOC. DEL. PROG. VIV LAS ALMENDRAS MZS. A, B, C, ASOC. VIV. RES. LOS LAURELES MZ. AP.
Pueblo Libre (8:00 a.m. a 4:00 p.m.)
- CALLE ALCALA CDRA. 1, JR. ARAGON CDRAS. 1, 2, 3, AV. MARIANO H. CORNEJO CDRAS. 16, 17, AV. BOLIVAR CDRAS. 14, 15, 16, CALLE BACAFLOR CDRA. 1, PSJE. BACAFLOR CDRA. S/N, PARQUE EL CARMEN CDRA. 15, AV. JOSÉ LEGUÍA Y MELÉNDEZ CDRAS. 15, 17, PARQUE SAN CARLOS CDRA. 2, CALLE IDELFONSO COLOMA CDRA. 1, JR. RÍO TAMBO CDRAS. 1, 2, 3, 4, CALLE EL SALINAR CDRA. 1, JR. SANTANDER CDRA. 2, JR. TOLEDO CDRA. 2, CALLE VALENCIA CDRAS. 2, 3, JR. PARACAS CDRA. 1, JR. NAVARRA CDRAS. 1, 2, CALLE NEPEÑA CDRA. 1, CALLE LA CORUÑA CDRA. 2, JR. PATIVILCA CDRA. 1, JR. CARTAGENA CDRAS. 1, 2, 5, 6, CALLE HUALLU ANCO (EX CHIMÚ) CDRA. 1, JR. VALLE RIESTRA CDRA. 1, JR. CUEVA CDRA. 2, JR. CADIZ CDRAS. 3, 4, JR. BELISARIO BARRIGA (EX HUARI) CDRA. 1, CALLE GALICIA CDRAS. 2, 3, JR. CRNEL. JUAN VALER SANDOVAL CDRAS. 1, 2, 3, AV. GRAL CLEMENT CDRAS. 15, 16, 17, JR. GRAL. JOSÉ RAMÓN PIZARRO CDRAS. 1, 7.
Callao (8:30 a.m. a 6:00 p.m.)
- CALLE PUNTA PESCADOR CDRA. 1, URB. LOTIZACIÓN INDUSTRIAL SANTO DOMINGO BOCANEGRA MZS. A, B. CALLE BAHÍA LOS FERROLES CDRA. 3.
Callao (8:30 a.m. a 6:00 p.m.)
- AV. LOS FERROLES
Los Olivos (8:30 a.m. a 5:00 p.m.)
- A.H. EL AYLLU CDRAS. C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, A.H. CORAZÓN DE JESÚS AÑO NUEVO ZONA A MZS. A, B, C, A.H. MANO DE DIOS MZS. A, B, C, AGRUP. FAM. JORDANIA ZONA A AÑO NUEVO MZS. A, A PRIMA, B, C, D, E, F, G, A.H. NUEVA JUVENTUD MZS. A, B, C, D, E, A.H. SEÑOR DE LUREN MZS. A, B, C, A.H. JESÚS ES EL CAMINO ZONAL 4 MZS. A, B, A.H. 30 DE AGOSTO DE AÑO NUEVO MZS. A, B, C, D, A.H. AÑO NUEVO SCT. LAS LOMAS MZS. A, B, C, H, J, A.H. AÑO NUEVO ZONA A SCT. LA CUMBRE MZS. A, B, C, D, E, F, G, I, A.H. AÑO NUEVO SCT 29 MZS. A7, B7, C7, D7, E7, AGRUP. FAM. AH. 6 DE MARZO MZS. A, B, C, D, E, A.H. AÑO NUEVO ZONA A MZS. A, B.
Barranco (8:30 a.m. a 6:00 p.m.)
- AV. FERROCARRIL CUADRA 1 Y 2, CALLE ANDRES DE LOS REYES CUADRA 2, 3 Y 4, PASAJE FERROCARRIL, CALLE LOS LAURELES, URB. EL OLIVAR MZ E Y D; UBICADOS EN EL DISTRITO DE BARRANCA.
Domingo 22 de noviembre
Independencia (8:00 a.m. a 6:00 p.m.)
- AV. EL PACÍFICO CDRAS. 3, 4, 5, AV. INDUSTRIAL CDRAS. 34.
Seguir temas