Corte de luz en Lima y Callao | (Foto: Freepik)
Corte de luz en Lima y Callao | (Foto: Freepik)
Por Redacción EC

¡Atención, Lima! Pluz Energía anunció un nuevo listado de cortes de luz programados que afectarán a miles de ciudadanos. A continuación, compartimos toda la información que debes conocer para tomar las medidas necesarias. Este cese temporal del servicio se debe a trabajos de mantenimiento y ampliación del sistema eléctrico. Se pide a la población tener en cuenta el corte de la luz eléctrica en los siguientes horarios, de acuerdo con el distrito y la zona en la que reside.

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