¡Atención, Lima! Pluz Energía anunció un nuevo listado de cortes de luz programados que afectarán a miles de ciudadanos. A continuación, compartimos toda la información que debes conocer para tomar las medidas necesarias. Este cese temporal del servicio se debe a trabajos de mantenimiento y ampliación del sistema eléctrico. Se pide a la población tener en cuenta el corte de la luz eléctrica en los siguientes horarios, de acuerdo con el distrito y la zona en la que reside.

Corte de luz en Lima

Jueves 9 de julio

San Juan de Lurigancho

Zonas afectadas: URB. CAJA DE AGUA MZS. A2, A4, B2, C2, C4, CH, CH4, D, D2, D4, E, E1, E2, E4, F1, F2, F4, G, G1, G2, H2, I2, M1, N1, Q1, A.H. TRES COMPUERTAS MZS. A, B, C, D, E, A.H. TRES COMPUERTAS CAJA DE AGUA MZS. A1, B1, B2, B3, C, C1, C2, C3, C4, C5, D1, E, A.H. VIRGEN DE LA PUERTA MZS. A, B, C, D, E, ASOC. VIV. VIRGEN DE FÁTIMA MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, H1, H3, J, K, L, M, AGRUP.FAM. HIJOS DE VIV. VIRGEN DE FÁTIMA MZS. MZS. A, B, C, D, A.H. VICTOR A. BELAUNDE MZS. A, A PRIMA, A, A2, A3, A4, B, B PRIMA, C, C PRIMA, C1, D, D PRIMA, E, E PRIMA, E1, F, F PRIMA, G PRIMA, H PRIMA, I PRIMA, J PRIMA, JR. AMAZONAS CDRAS. 1, 2, 3, JR. ANCASH CDRA. 1, JR. AREQUIPA CDRAS. 1, 2, JR. AYACUCHO CDRA. 1, JR. CAJAMARCA CDRAS. 1, 2, JR. CAÑETE CDRAS. 1, 2, JR. CHIMBOTE CDRAS. 1, 2, JR. CUZCO CDRA. 3, JR. HUANCAYO CDRA. 3, JR. ICA CDRAS. 1, 2, JR. INDEPENDENCIA CDRAS. 1, 2, JR. IQUITO CDRAS. 1, 2, 4, 5, JR. LAMBAYEQUE CDRAS. 1, 3, 4, JR. LORETO CDRAS. 1, 3, 4, JR. LOS AMARUS CDRA. 2, JR. LOS CANTORCILLOS CDRA. 1, JR. LOS EUCALIPTOS CDRA. 1, JR. MADRE DE DIOS CDRA. 1, JR. MÁNCORA CDRA. 1, JR. MOQUEGUA CDRAS. 1, 2, JR. MOYOBAMBA CDRAS. 1, 2, JR. PARACAS CDRAS. 1, 2, JR. PASCO CDRA. 1, JR. PISCO CDRAS. 1, 2, 3, JR. PIURA CDRAS. 3, 4, JR. PUNO CDRA. 1, JR. RÍMAC CDRA. 3, JR. SAN PEDRO DE LLOC CDRA. 1, JR. TACNA CDRA. 1, JR. TALARA CDRA. 1, JR. TRUJILLO CDRAS. 1, 3, 4, 5, JR. TUMBES CDRAS. 3, 4, JR. ZORRITOS CDRAS. 1, 2, 3, AGRUP FAM. JIREH. MZS. A, B, AGRUP. FAM. TURÍSTICA SAN CRISTOBAL MZS. B, C, D, E, F, G, AGRUP. FAM. VIRGEN DE CHAPI MZS. A, B, C, D, D1, E, E1, F, G, ASOC.DE VIV. OBSERVADOR DE LAS FLORES MZS. A, B, C, D, H, AV. LIMA CDRAS. 2, 3, 4, PSJE. SAN NICOLÁS CDRA. 1, AGRUP. FAM. CHACARILLA DE OTERO MZS. A, B, C, D, E, F, A.H. SOL DE LA JUSTICIA MZS. A, B, C, D, A.H. STA. ROSITA MZS. 7, 7B, 7C, 7D, 8, 9A, 9B, 11, 12, 16, AGRUP. FAM. AMP. STA. ROSITA MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, A.H. SEÑOR DE LOS MILAGROS MZS. A, B, C, D, E, F, G, ASOC. VIV. NUEVA ERA MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, AGRUP. FAM. SOL DE PRIMAVERA MZS. A, B, C, ASOC. VIV. EL BOSQUE MZ. A.

URB. CAJA DE AGUA MZS. A2, A4, B2, C2, C4, CH, CH4, D, D2, D4, E, E1, E2, E4, F1, F2, F4, G, G1, G2, H2, I2, M1, N1, Q1, A.H. TRES COMPUERTAS MZS. A, B, C, D, E, A.H. TRES COMPUERTAS CAJA DE AGUA MZS. A1, B1, B2, B3, C, C1, C2, C3, C4, C5, D1, E, A.H. VIRGEN DE LA PUERTA MZS. A, B, C, D, E, ASOC. VIV. VIRGEN DE FÁTIMA MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, H1, H3, J, K, L, M, AGRUP.FAM. HIJOS DE VIV. VIRGEN DE FÁTIMA MZS. MZS. A, B, C, D, A.H. VICTOR A. BELAUNDE MZS. A, A PRIMA, A, A2, A3, A4, B, B PRIMA, C, C PRIMA, C1, D, D PRIMA, E, E PRIMA, E1, F, F PRIMA, G PRIMA, H PRIMA, I PRIMA, J PRIMA, JR. AMAZONAS CDRAS. 1, 2, 3, JR. ANCASH CDRA. 1, JR. AREQUIPA CDRAS. 1, 2, JR. AYACUCHO CDRA. 1, JR. CAJAMARCA CDRAS. 1, 2, JR. CAÑETE CDRAS. 1, 2, JR. CHIMBOTE CDRAS. 1, 2, JR. CUZCO CDRA. 3, JR. HUANCAYO CDRA. 3, JR. ICA CDRAS. 1, 2, JR. INDEPENDENCIA CDRAS. 1, 2, JR. IQUITO CDRAS. 1, 2, 4, 5, JR. LAMBAYEQUE CDRAS. 1, 3, 4, JR. LORETO CDRAS. 1, 3, 4, JR. LOS AMARUS CDRA. 2, JR. LOS CANTORCILLOS CDRA. 1, JR. LOS EUCALIPTOS CDRA. 1, JR. MADRE DE DIOS CDRA. 1, JR. MÁNCORA CDRA. 1, JR. MOQUEGUA CDRAS. 1, 2, JR. MOYOBAMBA CDRAS. 1, 2, JR. PARACAS CDRAS. 1, 2, JR. PASCO CDRA. 1, JR. PISCO CDRAS. 1, 2, 3, JR. PIURA CDRAS. 3, 4, JR. PUNO CDRA. 1, JR. RÍMAC CDRA. 3, JR. SAN PEDRO DE LLOC CDRA. 1, JR. TACNA CDRA. 1, JR. TALARA CDRA. 1, JR. TRUJILLO CDRAS. 1, 3, 4, 5, JR. TUMBES CDRAS. 3, 4, JR. ZORRITOS CDRAS. 1, 2, 3, AGRUP FAM. JIREH. MZS. A, B, AGRUP. FAM. TURÍSTICA SAN CRISTOBAL MZS. B, C, D, E, F, G, AGRUP. FAM. VIRGEN DE CHAPI MZS. A, B, C, D, D1, E, E1, F, G, ASOC.DE VIV. OBSERVADOR DE LAS FLORES MZS. A, B, C, D, H, AV. LIMA CDRAS. 2, 3, 4, PSJE. SAN NICOLÁS CDRA. 1, AGRUP. FAM. CHACARILLA DE OTERO MZS. A, B, C, D, E, F, A.H. SOL DE LA JUSTICIA MZS. A, B, C, D, A.H. STA. ROSITA MZS. 7, 7B, 7C, 7D, 8, 9A, 9B, 11, 12, 16, AGRUP. FAM. AMP. STA. ROSITA MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, A.H. SEÑOR DE LOS MILAGROS MZS. A, B, C, D, E, F, G, ASOC. VIV. NUEVA ERA MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, AGRUP. FAM. SOL DE PRIMAVERA MZS. A, B, C, ASOC. VIV. EL BOSQUE MZ. A. Horario: 8.00 a. m. – 6.00 p. m.

Ventanilla/ Ancón

Zonas afectadas: A.H. LA PAZ MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, I, I PRIMA, J, K, L, M, M1, N, O, P, Q, R, S, T, T1, U, U1, U2, U3, U4, U5, U6, U7, U8, U9, V, V1, X, X1, X13, Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6, Y7, Y9, Y10, Y11, Y12, Y13, Y14, Z, Z1, A.H. SAN PABLO MZS. H1, U, U1, A.H. BAHÍA BLANCA MZS. A9 PRIMA, A10, A12, A13, A14 PRIMA-A, A15, A16, A17, A.H. LUIS FELIPE DE LAS CASAS MZ. T.

A.H. LA PAZ MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, I, I PRIMA, J, K, L, M, M1, N, O, P, Q, R, S, T, T1, U, U1, U2, U3, U4, U5, U6, U7, U8, U9, V, V1, X, X1, X13, Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6, Y7, Y9, Y10, Y11, Y12, Y13, Y14, Z, Z1, A.H. SAN PABLO MZS. H1, U, U1, A.H. BAHÍA BLANCA MZS. A9 PRIMA, A10, A12, A13, A14 PRIMA-A, A15, A16, A17, A.H. LUIS FELIPE DE LAS CASAS MZ. T. Horario: 8:30 a. m. – 6:30 p. m.

Rímac

Zonas afectadas: U.V. RÍMAC BLOQUES 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, URB. LEONCIO PRADO MZS. M, N, Ñ, O, P.

U.V. RÍMAC BLOQUES 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, URB. LEONCIO PRADO MZS. M, N, Ñ, O, P. Horario: 9:00 a. m. – 7:00 p. m.

San Juan de Lurigancho

Zonas afectadas: AGRUP. FAM. NUEVA JUVENTUD LOMAS DE CASABLANCA MZS. A, B, A.H. 14 DE SETIEMBRE MZS. A, A PRIMA, B, B PRIMA, C, C PRIMA, D, D PRIMA, E, E PRIMA, F PRIMA, G PRIMA, H PRIMA, I PRIMA, J PRIMA, K PRIMA, L PRIMA, M PRIMA, N PRIMA, O PRIMA, P PRIMA, Q PRIMA, PARCELA A SCT. 14 DE SETIEMBRE MZS. A, B, PARCELA B AMPL. 14 DE SETIEMBRE MZS. C, D, E, AGRUP. FAM. NUEVA JUVENTUD LOMAS DE CASABLANCA MZS. A, B, AGRUP. FAM. LOS HIJOS DEL SOL DE CASABLANCA MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, AGRUP. FAM. ESPERANZA DE CERRO VERDE MZS. A, B, C, E, AGRUP. FAM. CERRO VERDE MZS. A, B, C, E.

AGRUP. FAM. NUEVA JUVENTUD LOMAS DE CASABLANCA MZS. A, B, A.H. 14 DE SETIEMBRE MZS. A, A PRIMA, B, B PRIMA, C, C PRIMA, D, D PRIMA, E, E PRIMA, F PRIMA, G PRIMA, H PRIMA, I PRIMA, J PRIMA, K PRIMA, L PRIMA, M PRIMA, N PRIMA, O PRIMA, P PRIMA, Q PRIMA, PARCELA A SCT. 14 DE SETIEMBRE MZS. A, B, PARCELA B AMPL. 14 DE SETIEMBRE MZS. C, D, E, AGRUP. FAM. NUEVA JUVENTUD LOMAS DE CASABLANCA MZS. A, B, AGRUP. FAM. LOS HIJOS DEL SOL DE CASABLANCA MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, AGRUP. FAM. ESPERANZA DE CERRO VERDE MZS. A, B, C, E, AGRUP. FAM. CERRO VERDE MZS. A, B, C, E. Horario : 9:30 a. m. – 4:30 p. m.

Los Olivos

Zonas afectadas: A.H. MERCURIO ALTO MZS. A, B, C, D, E, F, G, M, COOP. VIV. VIRGEN DEL ROSARIO MZS. A, B, C, D, E, F, G.

A.H. MERCURIO ALTO MZS. A, B, C, D, E, F, G, M, COOP. VIV. VIRGEN DEL ROSARIO MZS. A, B, C, D, E, F, G. Horario: 9:00 a. m. – 4:00 p. m.

Callao

Zonas afectadas: JR. ATAHUALPA CDRA. 5, JR. AYACUCHO CDRA. 4, JR. CUZCO CDRAS. 5, 6, 7, 8, JR. LAZARETO CDRAS. 7, 8, 9, JR. MANUEL RAYGADA CDRAS. 7, 8, 9, JR. ANTONIO MIRÓ QUESADA CDRA. 7, JR. GUARDIA CHALA CDRA. 6, JR. JUNÍN CDRA. 11, JR. PUNO CDRA. 6.

JR. ATAHUALPA CDRA. 5, JR. AYACUCHO CDRA. 4, JR. CUZCO CDRAS. 5, 6, 7, 8, JR. LAZARETO CDRAS. 7, 8, 9, JR. MANUEL RAYGADA CDRAS. 7, 8, 9, JR. ANTONIO MIRÓ QUESADA CDRA. 7, JR. GUARDIA CHALA CDRA. 6, JR. JUNÍN CDRA. 11, JR. PUNO CDRA. 6. Horario: 9:30 a. m. – 3:30 p. m.

Viernes 10 de julio

Ventanilla

Zonas afectadas: A.H. LUIS FELIPE DE LAS CASAS MZS. A1, B1, C1, D1, E1, F1, G1, H1, I1, J1, K1, L1, M1, N1, Ñ1, O1, P1, Q1, R1, S1, T1, U1, V1, W1, X1, X2, Y1, Z2, Z3, A.H. LAS LOMAS DE VENTANILLA MZS. B5, B6, B7, C8, A.H. AGRUP. VIRGEN DE LAS MERCEDES MZS. A14, A21, A22, A23, A24, A26, A27.

A.H. LUIS FELIPE DE LAS CASAS MZS. A1, B1, C1, D1, E1, F1, G1, H1, I1, J1, K1, L1, M1, N1, Ñ1, O1, P1, Q1, R1, S1, T1, U1, V1, W1, X1, X2, Y1, Z2, Z3, A.H. LAS LOMAS DE VENTANILLA MZS. B5, B6, B7, C8, A.H. AGRUP. VIRGEN DE LAS MERCEDES MZS. A14, A21, A22, A23, A24, A26, A27. Horario: 8:30 a. m. – 6:30 p. m.

La Perla

Zonas afectadas: JR. WASHINGTON CDRAS. 2, 3, 4, JR. ZARUMILLA CDRAS. 3, 4, AV. JOSÉ GÁLVEZ CDRAS. 6, 7, 8, JR. LINCOLN CDRAS. 2, 3, JR. MONTEVIDEO CDRAS. 2, 7, JR. UNIÓN CDRAS. 1, 2, 3, PSJ. 7 DE JUNIO CDRA. 1, PSJE. BELISARIO SUÁREZ CDRAS. 1, 2, PSJE. 8 DE OCTUBRE CDRA. 1, JR. CAHUIDE CDRAS. 6, 7, A.H. MOISÉS ALBINO TORRES MZ. A.

JR. WASHINGTON CDRAS. 2, 3, 4, JR. ZARUMILLA CDRAS. 3, 4, AV. JOSÉ GÁLVEZ CDRAS. 6, 7, 8, JR. LINCOLN CDRAS. 2, 3, JR. MONTEVIDEO CDRAS. 2, 7, JR. UNIÓN CDRAS. 1, 2, 3, PSJ. 7 DE JUNIO CDRA. 1, PSJE. BELISARIO SUÁREZ CDRAS. 1, 2, PSJE. 8 DE OCTUBRE CDRA. 1, JR. CAHUIDE CDRAS. 6, 7, A.H. MOISÉS ALBINO TORRES MZ. A. Horario: 9:00 a. m. – 5:00 p. m.

Ventanilla

Zonas afectadas: CARRETERA PLAYA LOS DELFINES KMS. 2, 3.5, 3.8, URB. UPIS PROY. ESP. CIUDAD DE PACHACUTEC KMS. 2.4, 2.5, URB. POP. DE INTERÉS SOCIAL PROY. PACHACUTEC MZ. KI, JUNTA VEC. FUNDO STA. ELIZABETH VILLA TAMPUTOCO MZ. B, AGROPECUARIOS Y PROD. Y POS. MZ. B, A.H. DEFENSORES DE LA PATRIA MZ. E5.

CARRETERA PLAYA LOS DELFINES KMS. 2, 3.5, 3.8, URB. UPIS PROY. ESP. CIUDAD DE PACHACUTEC KMS. 2.4, 2.5, URB. POP. DE INTERÉS SOCIAL PROY. PACHACUTEC MZ. KI, JUNTA VEC. FUNDO STA. ELIZABETH VILLA TAMPUTOCO MZ. B, AGROPECUARIOS Y PROD. Y POS. MZ. B, A.H. DEFENSORES DE LA PATRIA MZ. E5. Horario: 9:00 a. m. – 7:00 p. m.

San Juan de Lurigancho

Zonas afectadas: A.H. UNIÓN Y PROGRESO NUEVO SAN JUAN SCT. 14 DE FEBRERO MZS. A, A1, B, B1, C, C2, C3, C5, D, D1, D2, D3, D4, E, E1, E2, E3, E4, F, H1, H2, H3, H4, H5, J, K, L, M, N, AGRUP. FAM. 28 DE JULIO MZS. G, J, AGRUP. FAM. 24 DE JULIO MZS. E, F, G, H, J.

A.H. UNIÓN Y PROGRESO NUEVO SAN JUAN SCT. 14 DE FEBRERO MZS. A, A1, B, B1, C, C2, C3, C5, D, D1, D2, D3, D4, E, E1, E2, E3, E4, F, H1, H2, H3, H4, H5, J, K, L, M, N, AGRUP. FAM. 28 DE JULIO MZS. G, J, AGRUP. FAM. 24 DE JULIO MZS. E, F, G, H, J. Horario: 9:30 a. m. – 6:30 p. m.

Lima

Zonas afectadas: PACASMAYO/AV.ARGENTINA CDRA.4

PACASMAYO/AV.ARGENTINA CDRA.4 Horario: 8:00 a. m. – 5:00 p. m.

Sábado 11 de julio

Ancón/ Santa Rosa

Zonas afectadas: GARITA DE CONTROL ANCÓN KM. 42, ASOC. DE FAM. PAMPAS DE ANCÓN MZ. 1, PRO. VIV. LAS CODORNICES MZ. A, AV. PANAMERICANA NORTE CDRA. 40, ASOC. A LA MARGEN IZQUIERDA DE LA CARRETERA PANAM. NORTE MZ. J, ASOC. PEQ. PROD. PECUARIOS MZ. J2.

GARITA DE CONTROL ANCÓN KM. 42, ASOC. DE FAM. PAMPAS DE ANCÓN MZ. 1, PRO. VIV. LAS CODORNICES MZ. A, AV. PANAMERICANA NORTE CDRA. 40, ASOC. A LA MARGEN IZQUIERDA DE LA CARRETERA PANAM. NORTE MZ. J, ASOC. PEQ. PROD. PECUARIOS MZ. J2. Horario: 9:00 a. m. – 6:00 p. m.

Callao

Zonas afectadas: A.H. PIEDRA LIZA MZS. A, B, C, D, E, F, G, PRO. VIV. LAS MAGNOLIAS MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, ASOC. DE COMERC. 10 DE FEBRERO MZ. A1, PRO. VIV. JARDINES DEL ENCANTE MZS. A, B, C, PRO. VIV. PRADERAS DE OQUENDO MZS. A, B, C, J, PRO. VIV. COSTA AZUL DE OQUENDO MZS. B, C, D, E, I, J, A.H. COMITÉ DE GESTIÓN LA CALICHERA MZ. A3.

A.H. PIEDRA LIZA MZS. A, B, C, D, E, F, G, PRO. VIV. LAS MAGNOLIAS MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, ASOC. DE COMERC. 10 DE FEBRERO MZ. A1, PRO. VIV. JARDINES DEL ENCANTE MZS. A, B, C, PRO. VIV. PRADERAS DE OQUENDO MZS. A, B, C, J, PRO. VIV. COSTA AZUL DE OQUENDO MZS. B, C, D, E, I, J, A.H. COMITÉ DE GESTIÓN LA CALICHERA MZ. A3. Horario: 8:00 a. m. – 6:00 p. m.

Lima

Zonas afectadas: AV. ABANCAY/ JR. MIROQUESADA

AV. ABANCAY/ JR. MIROQUESADA Horario: 0:00 a. m. – 3:00 a. m.

Callao

Zonas afectadas: URB. SAN FERNANDO MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, M, A.H. PASAJE BAQUIJANO MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, URB. LOS PILARES AZULES MZS. A, B, B PRIMA, B1, C, D, E, E1, F, G, G PRIMA, I, J, J PRIMA, J1, K, L, URB. JUAN PABLO II MZS. B, C, D, E, F, G, H, COOP. VIV. CIUDAD DEL PESCADOR MZS. A, B, C, C1, D, E, G, I, URB. 10 DE JUNIO MZS. A, C, H, COOP. TRABAJADORES UNIDOS MZS. A, B, J.

URB. SAN FERNANDO MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, M, A.H. PASAJE BAQUIJANO MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, URB. LOS PILARES AZULES MZS. A, B, B PRIMA, B1, C, D, E, E1, F, G, G PRIMA, I, J, J PRIMA, J1, K, L, URB. JUAN PABLO II MZS. B, C, D, E, F, G, H, COOP. VIV. CIUDAD DEL PESCADOR MZS. A, B, C, C1, D, E, G, I, URB. 10 DE JUNIO MZS. A, C, H, COOP. TRABAJADORES UNIDOS MZS. A, B, J. Horario: 9:00 a. m. – 5:00 p. m.

Domingo 12 de julio

Callao

Zonas afectadas: AV. ELMER FAUCETT CDRAS. 20, 28, URB. 22 HETAREAS MZ. 5B, JR. LOPEZ PAZOS CDRAS. 12, 13, AV. MORALES DUAREZ CDRA. 7, JR. CHACHAPOYAS CDRA. 4.

AV. ELMER FAUCETT CDRAS. 20, 28, URB. 22 HETAREAS MZ. 5B, JR. LOPEZ PAZOS CDRAS. 12, 13, AV. MORALES DUAREZ CDRA. 7, JR. CHACHAPOYAS CDRA. 4. Horario: 8:00 a. m. – 7:00 p. m.

Jesús María

Zonas afectadas: AV. ARNALDO MARQUEZ CDRAS. 6, 7, AV. BRASIL CDRAS. 6, 7, JR. JUAN ANTONIO RIBEYRO CDRAS. 1, 2, JR. NAZCA CDRA. 2, JR. LOS MOGABUROS CDRA. 1, AV. GRAL. GARZÓN CDRAS. 0, 1, 2, 6, 7, JR. GRAL. SILVA CDRAS. 1, 2.

AV. ARNALDO MARQUEZ CDRAS. 6, 7, AV. BRASIL CDRAS. 6, 7, JR. JUAN ANTONIO RIBEYRO CDRAS. 1, 2, JR. NAZCA CDRA. 2, JR. LOS MOGABUROS CDRA. 1, AV. GRAL. GARZÓN CDRAS. 0, 1, 2, 6, 7, JR. GRAL. SILVA CDRAS. 1, 2. Horario: 8:00 a. m. – 6:00 p. m.

Si no hay ningún reporte de corte programado en tu zona, revisa si no tienes alguna deuda pendiente. Por último, también puedes comunicarte al (01) 517-1717 para consultas, reporte de averías o reclamos.

¿Cómo pagar tu servicio de luz SIN salir de casa y usando YAPE?

Si aún no te animas a probar esta función. Esta modalidad de pago es fácil, ágil y está disponible las 24 horas para usuarios con Yape vinculada al BCP o a su DNI. Aquí te explicamos paso a paso cómo usarla y qué detalles conviene revisar para que todo salga sin contratiempos.