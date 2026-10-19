Pluz Energía anunció un nuevo listado de cortes programados de luz que afectarán a miles de ciudadanos. A continuación, compartimos toda la información que debes conocer para tomar las medidas necesarias. Este cese temporal del servicio se debe a trabajos de mantenimiento y ampliación del sistema eléctrico. Se pide a la población que tenga en cuenta el corte de la luz eléctrica en los siguientes horarios, según el distrito de residencia.
Pluz Energía anunció un nuevo listado de cortes programados de luz que afectarán a miles de ciudadanos. A continuación, compartimos toda la información que debes conocer para tomar las medidas necesarias. Este cese temporal del servicio se debe a trabajos de mantenimiento y ampliación del sistema eléctrico. Se pide a la población que tenga en cuenta el corte de la luz eléctrica en los siguientes horarios, según el distrito de residencia.
Corte de luz en Lima y Callao:
LUNES 19 DE OCTUBRE
Lima Cercado (0:00 a.m. a 6:00 a.m.)
- JR. HUANCAVELICA CDRAS. 2, 4, 7, 8, 9, JR. ANGARAES CDRAS. 2, 3, 4, 5, 7, 8, JR. TAYACAJA CDRAS. 3, 4, 5, CALLE S/N CDRAS. 3, 4, 8, 9, JR. ICA CDRAS. 7, 8, 9, PSJE. PRIVADO CDRA. 3, AV. EMANCIPACIÓN CDRA. 8, JR. CAÑETE CDRA. 4
Independencia/ San Martín de Porres (9:00 a.m. a 5:00 p.m.)
- AV. LA LIBERTAD MZ M LT. 7 PREDIO RUSTICO
Los Olivos (3:00 p.m. a 5:00 p.m.)
- URB. PARQUE NARANJAL JR. ACOBAMBA CDRA 14, AV. EL NARANJAL CDRAS 11, 13, 14, MZ H2, I2, AV. HUAYLAS CDRA 48, MZ G2, H2, CALLE BUIN CDRA 48, CALLE ACOBAMBA MZ H2, G2, CALLE LLUMPA CDRAS 13, 14, MZ I2, JR. AQUIA CDRA 49, JR. QUINUABAMBA CDRAS 48, 49, MZ G2, JR. YUNGAY CDRA 48, MZ G2.
Jesús María (2:00 a.m. a 4:00 p.m.)
- JR. INCA RIPAC CDRA 3
Jesús María (3:00 a.m. a 5:00 p.m.)
- JR. DANIEL OLAECHEA CDRA 1, AV. GRAL. FELIPE SALAVERRY CDRA 21, CALLE SÁNCHEZ CERRO CDRA 21, JR. INCA RIPAC CDRA 3.
Rímac (1:00 p.m. a 5:00 p.m.)
- A.H. SANTA ROSA DEL RIMAC MZ 1-A, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35-A, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 89-A, 90, 90-A, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, AV. SANTA ROSA CDRAS 1, 2, JR. ARICA CDRA 1, JR. CARAVELI CDRA 1, JR. CONDORCANQUI CDRA 1, JR. HUACHO CDRA 1, JR. JOSE OLAYA CDRAS 1, 2, JR. MANCO CAPAC CDRA 1, CALLE CHANCAY CDRA 1, CALLE HUAMANGA CDRA 1, CALLE HUARAZ CDRA 1, CALLE JUNIN CDRA 1, CALLE MATEO PUMACAHUA CDRA 1, CALLE ROSA MERINO CDRA 1, CALLE SAN ANTONIO CDRA 1, CALLE SAN JOSE CDRA 1, CALLE SAN JUAN CDRA 1, CALLE SAN MARTIN CDRAS 1, 2, PSJE. 19 DE MARZO CDRA 1, PSJE. ALIANZA CDRA 1, PSJE. CAJAMARCA CDRA 1, PSJE. CANTA CDRA 1, PSJE. CONDESUYOS CDRA 1, PSJE. LOS CONQUISTADORES CDRA 1, PSJE. HUAROCHIRI CDRAS 1, 3, PSJE. INCA ROCA CDRA 1, PSJE. LA CAPILLA CDRA 1, PSJE. LA PAZ CDRA 1, PSJE. MIGUEL GRAU CDRA 1, PSJE. MOLLENDO CDRA 1, PSJE. PACHACUTEC CDRAS 1, 2, PSJE. PRIMAVERA CDRAS 1, 2, PSJE. PROGRESO CDRA 1, PSJE. ROSITA RIOS CDRA 1, PSJE. SAN MARCELO CDRA 1, PSJE. SAN PABLO CDRA 1, PSJE. SINCHI ROCA CDRAS 1, 2, PSJE. UNION CDRA 1, PSJE. VIRU CDRA 1, A.H. SANTA ROSA ALTA MZ A, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, A.H. AMPLIACION SANTA ROSA MZ 16, 16-A, 98-A.
Huacho (8:00 a.m. a 3:30 p.m.)
- AV. FERROCARRIL, CALLE LOS ALAMOS Y CALLE BUENOS AIRES; UBICADOS EN EL DISTRITO DE HUAURA.
MARTES 20 DE OCTUBRE
San Miguel (10:00 a.m. a 11:30 a.m.)
- URB. SAN MIGUEL AV. ARICA CDRAS 1, 2, AV. BERTOLOTTO CDRA 2, AV. FEDERICO GALLESI CDRA 2, JR. SAN MIGUEL CDRA 2, CALLE SAN MARTIN CDRAS 1, 2, JR. DIEGO DE AGÜERO CDRA 4, JR. FEDERICO MONASTERIO CDRA 6, JR. ALFONSO UGARTE CDRA 6, JR. YUNGAY CDRAS 3, 4.
Lima Cercado (0:00 a.m. a 10:00 p.m.)
- JR. ANDAHUAYLAS CDRA 6, AV. ABANCAY CDRA 3, JR. AYACUCHO CDRA 4, JR. UCAYALI CDRA 7, JR. HUALLAGA CDRAS 4, 6, 7, JR. CALLAO CDRA 6, JR. EL DERECHO CDRA 6, JR. TITICACA CDRA 4.
San Juan de Lurigancho (9:30 a.m. a 4:30 p.m.)
- URB. CANTO REY MZ A, B, I, J, K, JR. RIO HUALLAGA CDRA 5, MZ O, JR. RIO HUAURA CDRAS 4, 5, JR. RIO SANTA FE CDRA 4, MZ TI, ASOC. PRO VIV GARAGAY MZ B, J, G1.
Puente Piedra (9:00 a.m. a 5:00 p.m.)
- LOTIZACION INDUSTRIAL I ETAPA MZ J1, AV. PANAMERICANA NORTE MZ I1, KMS 29, 30 HOSPITAL SISOL.
Los Olivos (3:00 a.m. a 5:30 p.m.)
- PARQUE NARANJAL JR. AIJA CDRA 49 MZ A1, B1, C1, AV. LAS PALMERAS CDRA 49, AV. NARANJAL CDRAS 7, 8, 9, AV. PEDRO LABARTHE CDRA 2, CALLE PARIHUANCA CDRAS 7, 8, 49, MZ A1, B, C, JR. 1 CDRA 1, JR. LLUMPA CDRA 8, PASAJE LA DOCENCIA CDRA 1, PASAJE CESAR DE LOS RIOS CDRA 2, PASAJE LA FISICA CDRA 2, MZ D3.
Magdalena del Mar (10:00 a.m. a 2:30 p.m.)
- JR. DANIEL ALCIDES CARRION CDRAS 1, 2, 3, AV. PARQUE MANUEL GONZALES PRADA CDRAS 1, 2, AV. LARCO HERRERA CDRA 8, JR. BOLIVAR CDRAS 1, 3, CALLE RICARDO REY BASADRE CDRAS 1, 2, 3, JR. FELIX DIBOS CDRA 3, JR. MARTIN PEREZ CDRA 2.
Huacho (8:00 a.m. a 5:00 p.m.)
- A.H. EL MIRADOR, ASOCIACIÓN DE VIVIENDA BRISAS DEL NORTE CHICO, AV. LOS HUACOS, URB. EL PROGRESO DEL DISTRITO DE CALETA DE CARQUIN; A.H: AUSEJO PINTADO, ASOCIACIÓN DE VIVIENDA PACIFICO, A.H. PLAYA HERMOSA, CALLE PEDRO REYES, AV. JULIO C. TELLO, CALLE HUAMAN PAICO, A.H. MADRE DEL ROSARIO, CALLE JOSE PARDO, CALLE RUPERTA MONTES DEL DISTRITO DE HUALMAY.
MIÉRCOLES 21 DE OCTUBRE
Lima Cercado (9:00 a.m. a 4:00 p.m.)
- CALLE S/N CDRAS. 4, 9, JR. AMAZONAS CDRAS. 2, 4, 6, JR. ANCASH CDRAS. 4, 9, 10, JR. HUANTA CDRA. 2, JR. HUÁNUCO CDRAS. 2, 3, 4, 5, 6, 9, JR. JAUJA CDRAS. 2, 3, 4, 5, 9, PTE. HUÁSCAR (BARRIOS ALTOS)
Breña (2:00 p.m. a 3:00 p.m.)
- R. CHAMAYA CDRA 2, JR. MANOA CDRA 2, JR. ZORRITOS 859.
San Juan de Lurigancho (8:00 a.m. a 7:00 p.m.)
- A.H. AMPLIACIÓN SANTA ROSA MZ M4, A.H. JUAN PABLO II AV. LOS GRANADOS MZ H, U1, AV. SAN MARTÍN MZ B2, C2, I, J1, J2, L, N, N2, Q, Y, CALLE 18 MZ P, U, CALLE 20 CDRA 20 MZ S1, W1, CALLE 21 CDRA 18 MZ B, L1, CALLE 22 MZ I, CALLE 23 MZ K, CALLE 25 MZ R1, CALLE 30 MZ B2, O, CALLE 34 MZ J2, CALLE EL ARENAL MZ Q1, CALLE PONTÍFICE 205 CDRA 3, PASAJE 13-175 CDRA 2 MZ LL1, PASAJE 6 MZ Q1, PASAJE AGNOLI MZ P, PASAJE D MZ G1, PASAJE LOS FICUS MZ A, PASAJE RÍMAC MZ P, PROL. AV. LOS GRANADOS MZ H1, PROL. AV. SAN MARTÍN CDRAS 18, 29 MZ L, MZ A1, A2, C, D, E, E1, F, G, H2, I2, I3, L4, M, M2, N3, O1, P1, R, S, V, X1, Y1, Z, Z1, A.H. LAS CASUARINAS DE NUEVA VIDA MZ 22, 25, 25A, 30, 31, 33, 35, 37, A.H. NUEVA VIDA AV. LOS GRANADOS MZ J, CALLE LAS MALVAS MZ 6, PASAJE LAS ALCAPARRAS MZ T, PASAJE LAS GLADIOLAS MZ H, PASAJE LAS MALVAS MZ 07, PASAJE LOS CIPRESES MZ Q, PASAJE LOS GRANADOS MZ F, PASAJE LOS JAZMINES MZ N, PASAJE LOS LIRIOS MZ B, L, PROL. AV. LOS GRANADOS MZ J, MZ 4, 5, 7, 8, 9, 22, 28, 30, C1, G, I, M, U, V, W, X, A.H. PROYECTO INTEGRAL NUEVO MILENIO MZ 1, 3, 4, 6, 7, A, C, C1, D, A.H. SAN FRANCISCO DE ASÍS MZ A, C, A.H. SANTA ROSA DE LIMA MZ B, D, A.H. VALLE DEL COLCA MZ A, AGRUP. FAM. 1 DE ABRIL PASAJE 3 MZ A, AGRUP. FAM. 10 DE OCTUBRE MZ A, AGRUP. FAM. 1° DE SETIEMBRE MZ F, AGRUP. FAM. 9 DE FEBRERO MZ L1, T, U1, AGRUP. FAM. ALIPIO PONCE MZ A, E, AGRUP. FAM. DANIEL ALCIDES CARRIÓN PROL. AV. SAN MARTÍN MZ D, MZ B, AGRUP. FAM. EL MIRADOR DE LA VIRGEN MEDALLA MILAGROSA MZ D, AGRUP. FAM. EL MOLINO PASAJE 3 MZ F, PASAJE 4 MZ C, PASAJE 8 MZ J, MZ A, K, M, AGRUP. FAM. LAS BRISAS DE JUAN PABLO II MZ C, AGRUP. FAM. LAS COLINAS DE JUAN PABLO II JR. 2 MZ C, AGRUP. FAM. LAS PRADERAS DE SAN VALENTÍN MZ A1, AGRUP. FAM. LOS HIJOS DE MARAVILLA MZ A, C, AGRUP. FAM. MI PERÚ MZ C, AGRUP. FAM. NADINE HEREDIA DE HUMALA MZ A, AGRUP. FAM. NUEVA JUVENTUD 14 DE FEBRERO PASAJE 3 MZ C, AGRUP. FAM. SAN MARTÍN DE PORRES 5TA ETAPA JUAN PABLO II MZ H, AGRUP. FAM. SUHANI DE JUAN PABLO II MZ F, AGRUP. FAM. VIRGEN DE GUADALUPE JUAN PABLO II JR. LA RINCONADA MZ D1, PASAJE 6 MZ D, PASAJE LOS ALISOS MZ B, MZ J, ASOC. CATARATAS DE JUAN PABLO II MZ L, ASOC. PRO VIV. NUEVA PRIMAVERAL MZ A, ASOC. VIV. VILLA CALIFORNIA DE JUAN PABLO II MZ C
Puente Piedra (9:00 a.m. a 5:00 p.m.)
- ASOCIACION EL DORADO AV. CHANCHAMAYO MZ E, J, K, M N, AV. EL DORADO MZ J, K, K1.
Carabayllo (9:00 a.m. a 6:00 p.m.)
- ASOC. C.P. EL MIRADOR Y EL EDÉN DE SAN PEDRO DE CARABAYLLO CALLE LOS ALHEILIES MZ A, A.H. LAS CASUARINAS DE SAN PEDRO DE CARABAYLLO MZ B, A.H. ASOC. TÉCNICOS INDEPENDIENTES LAS LOMAS DE CARABAYLLO MZ A, B, A.H. SAN BENITO - SECTOR LAS LOMAS MZ A, C, L7, A.H. ASOC. VIV. AUTOGESTIONARIA SAN BENITO - ETAPA I CALLE GERANIOS MZ M, CALLE LAS MARGARITAS MZ L, CALLE LOS TULIPANES MZ A, B, C, D, E, E PRIMA, E1, E1 PRIMA, E1PRIMA, F, G, H, I, J, J PRIMA, J1, J1 PRIMA, K, LL, N, V1, W-1, W1, W2, A.H. ASOC. VIV. AUTOGESTIONARIA SAN BENITO - ETAPA II CALLE LOS CALIFICADORES MZ Y, CALLE LOS CONSTRUCTORES CDRA 2 MZ W, CALLE LOS INGENIEROS MZ Z, MZ U, V, V PRIMA, V1, V3, W1, W2 PRIMA, W3, X, A.H. ASOC. VIV. AUTOGESTIONARIA SAN BENITO - ETAPA III CALLE LOS ABOGADOS MZ K, CALLE LOS CALIFICADORES MZ G1, CALLE LOS VERIFICADORES MZ B2, MZ B-1, B1, B2 PRIMA, E1, F1, H1, J-1, J1, K1, L1, M1, N1, X, A.H. ASOC. VIV. AUTOGESTIONARIA SAN BENITO - ETAPA IV MZ K2, L-5, L3, L5, L6, L7, O-1, P1, T-1, T1, U1, AV. NORTE MZ C, AV. NORTE SUR MZ C, V SUB, AV. SAN PEDRO DE CARABAYLLO MZ N, U, CALLE LAS COLINDANCIAS MZ N1, CALLE LAS GARDENIAS MZ K, CALLE LAS ROSAS MZ F, CALLE LAS VIOLETAS MZ E, CALLE LOS CALIFICADORES MZ F1, Y, CALLE LOS CONSTRUCTORES CDRA 2 MZ W, CALLE LOS GEOGRAFOS CDRA 3 MZ O1, CALLE LOS GIRASOLES MZ J, J1PRIMA, CALLE LOS GLADIOLOS MZ N, CALLE LOS INGENIEROS MZ A1, Z, CALLE LOS JAZMINES MZ B, C, CALLE LOS TECNICOS MZ V1, CALLE LOS TOPOGRAFOS CDRA 2, MZ V3, CALLE LOS TULIPANES MZ G, CALLE LOS VERIFICADORES MZ B2, MZ A, B1, B2 PRIMA, D, D-1, D1, E PRIMA, E1, E1 PRIMA, E1PRIMA, F-1, G1, H, H-1, H1, I, I SUB, I-1, I1, J PRIMA, J-1, J1, J1 PRIMA, K1, K1 SUB, L, L1, L3, L4, L5, L6, L7, L8, LL, M, M-1, M1, N-1, N1 SUB, O-1, P1, Q1, R1, R1, RI, S1, T-1, T1, U-1, U1, U1 SUB, V, W2, W3, X, A.H. LOS PORTALES DE BASILIO AUQUI CALLE LOS LINDEROS MZ N, ASOC. PRECUARIA VALLE SAGRADO MZ I, M, AGRUP. FAM. LA QUEBRADA MZ Q,
Ventanilla (8:00 p.m. a 9:00 p.m.)
- A.H. VIRGEN DE FÁTIMA 8 DE OCTUBRE AV. NÉSTOR GAMBETTA MZ A, B, C, D, E, F, G, URB. PEDRO CUEVA VÁSQUEZ AV. NÉSTOR GAMBETTA, CALLE 11 MZ L, M, N, O, Z, CALLE 12 MZ N, O, CALLE S/N MZ L, Q.
San Antonio de Chaclla (8:00 a.m. a 6:00 p.m.)
- ASOC. DE POSES. SECTOR UNION BELLAVISTA ANX 22 MZ DB LT. 05.
Chancay (8:00 a.m. a 5:00 p.m.)
- SECTOR LA CANDELARIA BAJA LOTE 6, UBICADOS EN EL DISTRITO DE CHANCAY.
JUEVES 22 DE OCTUBRE
San Juan de Lurigancho (9:30 a.m. a 4:30 p.m.)
- A.H. COMERCIANTES Y ARTESANOS MZS. D1, D2, PINIELLITA CASTILLA MZS. D1, D2, F5, F6, ASOC. PROP. VIV. RAMÓN CASTILLA MZS. D2, F5, F6.
Lima Cercado (8:00 a.m. a 4:00 p.m.)
- AV. ABELARDO GAMARRA CDRA. 14, AV. AURELIO GARCÍA Y GARCÍA CDRA. 12, CALLE ELVIRA GARCÍA Y GARCÍA CDRAS. 22, 23, 24, 25, 26, AV. VICTOR SARRIA ARZUBIAGA CDRA. 12, JR. LEONARDO ARRIETA CDRAS. 11, 12, JR. JUAN DE DIOS BEDOYA Y SEIJAS CDRA. 12, CALLE JOSÉ MARÍA SEGUIN CDRA. 1, JR. JUAN OLEACHEA ARNAO CDRAS. 12, 13, JR. VICTORINO LAYNES CDRA. 13, CALLE JOSÉ EUGENIO PAREDES CDRA. 23.
San Martín de Porres (8:00 a.m. a 4:00 p.m.)
- URB. BRISAS DE SANTA ROSA MZS. J, L, M, ASOC. VIV. PARAÍSO FLORIDO MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, ASOC. VIV. SANTA MARÍA DEL VALLE MZS. A, E, G, H, J, K, COOP. VIV. HUANASPAMPA MZS. A, B, J, ASOC. VIV. SAN JUAN SALINAS MZS. A, B, B2, C, D, E, F, F2, ASOC. VIV. RES. SAN FRANCISCO MZS. A, B, C, D, E, G, URB. RES. SAN ANTONIO MZS. A, B, C, ASOC. PRO. VIV. LOS ANDES MZS. A, B, C, D, E, G, PRO. VIV. LOS JARDINES DE STA. ROSA MZS. C, E, F, G, H, K, FUNDO SANTA ROSA MZ. E.
San Martín de Porres/ Los Olivos (8:00 a.m. a 6:30 p.m.)
- A.H. LOS JAZMINES DE NARANJAL SCT. I MZS. A, A1, A2, B2, B2 PRIMA, C, C1, D, E, E1, E2 PRIMA, F2, F2 PRIMA, G2, ASOC. PRO. VIV. RES. MONTE AZUL MZ. I, URB. LOS NARANJOS II ETP. MZ. N2, ASOC. PRO. VIV. RES. MONTE AZUL MZ. I, URB. PARQUE NARANJAL MZS. E2, F2, I2, J2, K2, JR. AQUIA CDRAS. 48, 49, AV. HUANDOY CDRA. 49, JR. HUACLLAN CDRA. 48, JR. HUANDOY CDRA. 49, JR. BUIN CDRA. 48, JR. CONRAY GRANDE CDRA. 48, JR. LLUMPA CDRA. 14, JR. PAMPAS CDRA. 14, JR. PRÓCERES CDRA. 49, JR. RAQUIA CDRA. 48, JR. YUNGAY CDRA. 48.
San Martín de Porres/ Los Olivos (8:00 a.m. a 6:30 p.m.)
- JR. PISCOBAMBA CDRAS. S/N, 14, AV. NARANJAL CDRA. 14, URB. PARQUE NARANJAL MZS. A3.
Los Olivos/ San Martín de Porres (12:00 p.m. a 5:00 p.m.)
- AV. LOS PRÓCERES CDRA. 78, JR. LA PUNTUALIDAD CDRA. 78, JR. LA PERSONALIDAD CDRA. 4, AV. LA UNIDAD CDRA. 78, ASOC. VIV. LA ESTRELLA MZ. D, URB. PRO 4TO SCT. MZS. II4, JJ4, K4, KK4, LL4, MM4.
Lima Cercado (8:00 a.m. a 9:00 p.m.)
- AV. ALFREDO MENDIOLA CDRA. 62, AV. STA. ELVIRA CDRA. 62, JR. SAN HERNAN CDRAS. 1, 2, 3, 4, URB. STA. LUISA 2DA. ETAPA MZ. 2F, 2G, 2H, 2L, JR. SAN ERNESTO CDRA. 62, JR. SAN LINO CDRAS. 2, 63, JR. SAN HECTOR CDRAS. 1, 2, CALLE SAN RODOLFO CDRA. 62, URB. STA. LUISA MZ. 2D, 2E, 2F, 2G, 2H.
VIERNES 23 DE OCTUBRE
Lima Cercado (9:00 a.m. a 6:00 p.m.)
- JR. APURÍMAC CDRAS. 3, 4, AV. NICOLÁS DE PIÉROLA CDRAS. 11, 12, JR. COTABAMBAS CDRAS. S/N, 2, JR. AZÁNGARO CDRAS. 7, 8, 9, JR. PUNO CDRA. 4, JR. SANDÍA CDRA. 1, JR. INAMBARI CDRA. 2, JR. COLMENA CDRA. 11, JR. LAMPA CDRA. 9, A.H. 10 DE OCTUBRE MZ. O1.
San Martín de Porres (8:00 a.m. a 6:00 p.m.)
- PRO. VIV. LAS PONCIANAS MZS. A, B, C, D, E, ASOC. BRISAS DE STA. ROSA I ETP. MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, ASOC.
San Juan de Lurigancho (8:00 a.m. a 6:00 p.m.)
- A.H. 5 DE NOVIEMBRE MZS. M5, M6, M7, M8, N5, N6, N7, N8, N9, O4, O5, O6, O7, O8, AV. PRÓCERES DE LA INDEPENDENCIA CDRAS. 40, 41, 42, 43, A.H. JAIME ZUBIETA CALDERÓN MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, A.H. HORACIO ZEVALLOS GAMEZ MZS. M5, M6, M7, M8, A.H. EL HERALDO MZS. A, B, A.H. JESÚS A. PAEZ MZ. I15, COOP. VIV. HUANCARAY MZ. M, PRO. CIUDAD MCAL. ANDRES A. CÁCERES MZS. M5, M6, M7, M8, N5, N6, N7, N8, N9, O4, O5, O6, O7, O8.
Carabayllo (9:30 a.m. a 5:30 p.m.)
- ASOC. DE PEQ. PROP. CASA HUERTA NUEVA ESPERANZA SCT. SAN PEDRO DE CARABAYLLO MZS. A, ASOC. PREQ. PROP. CASA NUEVA ESPERANZA MZ. B, AGRUP. DE PEQ. PEOP. CASUA HUERTA DE LA EX. COOP. STA. INÉS DE CHACRA GRANDE MZ. C.
San Juan de Lurigancho (9:00 a.m. a 5:00 p.m.)
- AV. EL BOSQUE 837
San Martín de Porres (9:00 a.m. a 6:00 p.m.)
- ASOC. VIV. FILADELFIA MZS. B, C, E, E PRIMA, E1, F, G, I, J, ASOC. VIV. SAN REMO II MZS. I, K, ASOC. VIV. LAS BEGONIAS DE STA. ROSA MZS. E, E PRIMA, E1, F, ASOC. VIV. SAN REMO II MZ. K.
Comas (8:00 a.m. a 9:00 p.m.)
- URB. SAN JUAN BAUTISTA MZS. A, B, G, J, M, N, O, P, Q, R, S, AV. LOS INCAS CDRAS. 1, 2, 3, 4, AV. TÚPAC AMARU CDRAS. 51, 52, 77, JR. SAN GERARDO CDRAS. 1, 2, JR. SAN GERVACIO CDRAS. 1,2, JR. SAN JACINTO CDRA. 3, JR. SAN JUAN BAUTISTA CDRAS. 1, 6, JR. SAN JUSTO CDRA. 1, URB. SAN JUAN BAUTISTA MZS. A, B, G, J, M, N, O, P, Q, R, S, COOP. AÑO NUEVO MZS. A, C, LL, M, W, X, Y, Z, AV. DE LOS INCAS CDRAS. 1, 2, 3, 4, PSJE. PAUCARTAMBO CDRA. 1, PSJE. QUILLABAMBA CDRA. 1, JR. SAN GENARO CDRA. 1, CALLE SAN JERÓNIMO CDRA. 1, CALLE SAN JUSTO CDRA. 1, JR. TACNA CDRA. 6, JR. LA UNIÓN CDRA. 6, JR. SAN GERARDO CDRAS. 1, 2, AV. SINCHI ROCA CDRAS. 6, 7, A.H. AÑO NUEVO MZS. A, C, CH, LL, COOP. PAULO VI SANGARARA MZS. A, M, LL, W, X, Z,
Callao (8:30 a.m. a 6:30 p.m.)
- AV. PACASMAYO CDRAS. 4, 5, CALLE MISIONERO ABAD CDRA. 2, PASEO DE LOS FRANCISCANOS CDRAS. 4, 5, PARQUE EL ROSEDAL CDRA. 2.
SÁBADO 24 DE OCTUBRE
San Juan de Lurigancho (9:00 a.m. a 6:00 p.m.)
- AGRUP. FAM. PORTADA DE BELÉN MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, P, AGRUP. FAM. CERRITO EL HUASCARÁN MZS. A, B, C, D, E, AGRUP. FAM. NUEVA GENERACIÓN AMP. A Y B MZS. A1, A2, B, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, C, C1, C4, D, E, AGRUP. FAM. PILAR NORES DE GARCÍA MZS. U6K, U6L, U6M, AGRUP. FAM. LA NUEVA PARCELA MZS. K, L, M, N, AGRUP. FAM. LOS
San Juan de Lurigancho (8:30 a.m. a 5:30 p.m.)
- AGRUP. FAM. PORTADA DE BELÉN MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, P, AGRUP. FAM. CERRITO EL HUASCARÁN MZS. A, B, C, D, E, AGRUP. FAM. NUEVA GENERACIÓN AMP. A Y B MZS. A1, A2, B, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, C, C1, C4, D, E, AGRUP. FAM. PILAR NORES DE GARCÍA MZS. U6K, U6L, U6M, AGRUP. FAM. LA NUEVA PARCELA MZS. K, L, M, N, AGRUP. FAM. LOS JARDINES DE JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI ETP. V MZS. A, B, C, D, E, H, AGRUP. FAM. AMPL. N° 3 J.C.M. ZONA XIV MZ. U6C, AGRUP. FAM. AMP. MZ. U4C LAS PALMERAS MZ. A.
Lima Cercado (9:00 a.m. a 4:00 p.m.)
- JR. AUGUSTO WIESE CDRAS. 8, 9, AV. NICOLÁS DE PIÉROLA C/ WIESSE, JR. APURÍMAC CDRA. 2, AV. NICOLÁS DE PIÉROLA CDRA. 10, AV. NICOLÁS DE PIÉROLA C/ JR. CARABAYA, JR. CARABAYA CDRAS. 8, 9, JR. LAMPA CDRAS. 8, 9, 10, JR. LINO CORNEJO CDRA. 1, JR. CONTUMAZA CDRAS. 8, 9, 10, JR. CARABAYA CDRAS. 8, 9, JR. COLMENA CDRA. 10
La Perla (8:00 a.m. a 6:00 p.m.)
- JR. ALFONSO UGARTE CDRAS. 11, 12, 13, JR. ATAHUALPA CDRAS. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, JR. BOLOGNESI CDRA. 11, JR. HUASCAR CDRAS. 1, 2, 4, 5, AV. MIGUEL GRAU CDRAS. 10, 11, 12, 13, AV. LA PAZ CDRA. 4, JR. ARBAHAM LINCOLN CDRAS. 4, 5, CALLE WASHINGTON CDRA. 4, JR. VICTOR FAJARDO CDRAS. 11, 12, JR. ZARUMILLA CDRAS. 4, 5, JR. VIGIL CDRA. 10, AV. JOSÉ GALVEZ CDRAS. 1, 2, 3, AV. BRASIL CDRAS. 5, 6, JR. MONTEVIDEO CDRA. 4, CALLE CAHUIDE CDRAS. 4, 7, U.V. LA PERLA BLOQUES I, J, K, L,
Comas (8:30 a.m. a 5:30 p.m.)
- ASOC. VIV. LA ESPERANZA MZS. A, B, C, D, ASOC. CASA HUERTA ECOS DEL CHILLÓN MZ. I, ASOC. PROP. VIV. LAS DALIAS DE SANTA BARBARA MZ. A.
San Juan de Lurigancho (9:30 a.m. a 5:30 p.m.)
- ASOC. PROP. URB. SAN CARLOS MZS. F1, G1, H1, I1, S1, X1, AV. PRÓCERES DE LA INDEPENDENCIA CDRAS. 26, 27, ASOC. VIV. JORGE BASADRE MZS. R, R1, COOP. VIV. LOS ÁNGELES MZ. N.
Comas (9:00 a.m. a 6:00 p.m.)
- URB. CARABAYLLO MZS. A, B, D, E, F, G, H, H PRIMA, H1, AV, METROP CDRA. 5, AV. MAESTRO PERUANO CDRA. 4.
DOMINGO 25 DE OCTUBRE
San Juan de Lurigancho (9:00 a.m. a 7:00 p.m.)
- LAS LOMAS FTE.763.ESQ.SANTUARIO(SED1373)
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