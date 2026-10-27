Pluz Energía anunció un nuevo listado de cortes programados de luz que afectarán a miles de ciudadanos. A continuación, compartimos toda la información que debes conocer para tomar las medidas necesarias. Este cese temporal del servicio se debe a trabajos de mantenimiento y ampliación del sistema eléctrico. Se pide a la población que tenga en cuenta el corte de la luz eléctrica en los siguientes horarios, según el distrito de residencia.
Pluz Energía anunció un nuevo listado de cortes programados de luz que afectarán a miles de ciudadanos. A continuación, compartimos toda la información que debes conocer para tomar las medidas necesarias. Este cese temporal del servicio se debe a trabajos de mantenimiento y ampliación del sistema eléctrico. Se pide a la población que tenga en cuenta el corte de la luz eléctrica en los siguientes horarios, según el distrito de residencia.
Corte de luz en Lima y Callao:
MARTES 27 DE OCTUBRE
San Martín de Porres (2:00 p.m. a 5:00 p.m.)
- URB. MESA REDONDA MZ X, AV. INDUSTRIAL CDRAS 71, JR. PROGRESO CDRA 3 MZ Z, URB. INDUSTRIAL PANAMERICANA NORTE AV. INDUSTRIAL CDRAS 31, 32, JR. CHINCHA CDRA 3, CALLE ISIDRO BONIFAZ CDRA 3,
San Antonio de Chaclla (9:30 a.m. a 4:30 p.m.)
- ASOC. DE VIV. SANTA ROSA 1RA ETAPA, CALLE LOS CIPRECES MZ Ñ, ASOC. DE VIV. LAS PRADERAS - ANEXO 8, AV. UNION JICAMARCA MZ M, CALLE LA FLORES MZ C, CALLE LAS AGUILAS MZ N, O, Ñ1, CALLE LAS FLORES MZ B, F, H, J2, J4, J4A, CALLE LAS PERLAS MZ C, CALLE LOS JASMINES MZ I, CALLE LOS NARANJOS MZ F, CALLE LOS OLIVOS MZ O, P, Q, CALLE LOS PACAES MZ F, CALLE LOS PALTOS MZ G, H, L, CALLE LOS PELICANOS MZ LL, CALLE LOS ROBLES MZ S, PASAJE LAS FLORES MZ X, PASAJE LOS JAZMINES MZ J, PASAJE LOS PACAES MZ F, PASAJE LOS PALTOS MZ J1A, MZ C1A, C1B, E, J1, J3A, J5, J6, JI, K, R, Ñ.
Breña (8:00 a.m. a 6:00 p.m.)
- AV. AGUARICO CDRAS 6, 7, AV. ARICA CDRA 11, AV. SUCCHA CDRAS 1, 2, AV. VENEZUELA CDRAS 11, 12, 13, CALLE FULGENCIO VALDEZ CDRAS 6, 7, 8, JR. CARHUAZ CDRA 8, JR. MARIANO MORENO CDRA 1, JR. MORONA CDRA 6, JR. NAPO CDRAS 4, 5, 6, JR. RECUAY CDRAS 7, 8.
San Martín de Porres (8:00 a.m. a 6:00 p.m.)
- URB. FILADELFIA, MZ A, C, E, E1, F, I, J, Z, AV. BERTELLO MZ K, AV. PACASMAYO MZ G, K, CALLE 3 MZ D, CALLE 7 MZ B, URB. FILADELFIA - ETAPA II, MZ D, E1, G, I, K, Z, AV. CANTA CALLAO CDRA 9, CALLE 1 MZ A, CALLE 2 MZ A, B, C, E, CALLE 7 MZ F, CALLE LOS JAZMINES MZ B, CALLE LOS LIRIOS MZ A, CALLE LOS TULIPANES MZ A, ASOC. VIV. LAS BEGONIAS DE SANTA ROSA, MZ C, E1, F, CALLE LAS BEGONIAS MZ A, E, URB. BRISAS DE SANTA ROSA, MZ G, H, AV. CANTA CALLAO MZ F, CALLE 1 MZ F, ASOC. VIV. LAS CASUARINAS DE SANTA ROSA, MZ A, J, Z, AV. LAS CASUARINAS DE SANTA ROSA MZ I, CALLE 11 MZ I, JR. LAS CASUARINAS DE SANTA ROSA MZ I, URB. SAN REMO II, MZ I, CALLE 1 MZ 1, K, CALLE 6 MZ K, ASOC. SANTA MARÍA DEL VALLE - ETAPA III, MZ D, URB. MI TERRUÑO, MZ A, A1, C, D, F, LL, N, R, R1, Z, AV. CANTA CALLAO MZ A, B, F, AV. CENTRAL MZ J, O, P, AV. MANUEL GONZALES PRADA CDRA 13, CALLE 1 MZ A, F, K, LL, CALLE 2 MZ B, K, M, CALLE 3 MZ E, G, CALLE 4 MZ F, H, J, CALLE 6 MZ A, K, LL, CALLE 7 MZ H, CALLE 8 MZ A PRIMA, D, P, CALLE CENTRAL MZ A, G, I, J, CALLE LOS LIRIOS MZ A, JR. HERMILIO VALDIZÁN CDRA 4, CALLE CENTRAL MZ J, A.H. AMPLIACIÓN MI TERRUÑO, MZ I, K, LL, M, N, O, P, R.
San Juan de Lurigancho (8:00 a.m. a 7:00 p.m.)
- COOP. DE VIV. HUANCARAY MZ M, ASOC. DE VIV. EL HERALDO MZ A, B, ASOC. DE VIV. RAMON CASTILLA MZ F1, PROGRAMA CIUDAD MARISCAL CACERES MZ F1, I1, I2, I15, K1, K13, K14, K15, M5, M6, M7, M8, N5, N6, N7, N8, N9, O4, O5, O6, O7, O8, AV. PROCERES DE LA INDEPENDENCIA CDRAS 40, 41, 42, 43, AV. WIESSE CDRAS 40, 42, AV. HEROES DEL CENEPA CDRA 1, JR. MADRID CDRA 42, JR. VIENA CDRAS 41, 42, JR. LOS INGENIEROS CDRA 42, JR. ROMA CDRA 1, JR. MOSCU CDRA 1, JR. LOS QUIMICOS CDRA 1, A.H. 5 DE NOVIEMBRE HOSPITAL DEL NIÑO MZ N5, N6, N7, N8, N9, O4, O5, O6, O7, O8, A.H. JAIME ZUBIETA CALDERON MZ A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, A.H. JESUS ALBERTO PAEZ Y PALMERAS MZ I1, I2, I15, K1, K13, K14, K15, A.H. HORACIO ZEVALLOS GAMEZ MZ M5, M6, M7, M8, A.H. ATUSPARIA MZ K1, K15.
Comas (8:30 a.m. a 5:30 p.m.)
- AV. VICTOR ANDRES BELAUNDE OESTE CDRA. 13, C.R. CIUDAD SOL DE COLLIQUE MZ. E.
MIÉRCOLES 28 DE OCTUBRE
Comas (8:30 a.m. a 5:30 p.m.)
- URB. EL RETABLO II ETAPA MZ A, B, F, G, H, AV. UNIVERSITARIA CDRAS 14, 15, 71, AV. JOSÉ DE LA TORRE UGARTE CDRA 4, MZ A, G, H, AV. GARCILAZO DE LA VEGA MZ A, CALLE ANTONIO RAIMONDI CDRAS 1, 2, PASAJE 51 CDRA 1.
San Miguel (10:00 a.m. a 12:00 p.m.)
- CALLE MARTÍN DE MURÚA CDRA. 2, CALLE CARLOS GONZALES CDRA. 2, AV. RAFAEL ESCARDÓ CDRA. 6
San Juan de Lurigancho (9:30 a.m. a 4:30 p.m.)
- URB. CANTO REY AV. LOS PROCERES DE LA INDEPENDENCIA CDRAS 32, 33, JR. AMAZONAS CDRA 32, MZ G, N1, Q.
Rímac (8:00 a.m. a 600 p.m.)
- AV. MAYOR ELESPURU S/N.
Ventanilla (9:00 a.m. a 6:00 p.m.)
- A.H. VIRGEN DE GUADALUPE, AV VIRGEN DE GUADALUPE S/N CON AV CUZCO, CALLE S/N MZ B, C, D, G, H, PASAJE D MZ C, A, E, F, H1, I, A.H. EL PARAÍSO, CALLE S/N MZ B, D, F, A, C, E, A.H. SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS, CALLE S/N MZ B, A, C, D, A.H. VIRGEN DE LAS MERCEDES, MZ G, A.H. ALFREDO VILLA CALDERÓN, MZ I, A.H. JUAN SOTOMAYOR GARCÍA, MZ N.
Comas (9:00 a.m. a 7:00 p.m.)
- JR. 21 DE SETIEMBRE CDRAS. 8, 9, JR. PUNO CDRAS. 2, 3, JR. LOS PINOS CDRAS. 8, 9, AV. STA. CRUZ CDRAS. 3, 4, JR. STA. ROSA CDRAS. 8, 9, AV. 21 DE SETIEMBRE CDRA. 8.
Huacho (8:00 a.m. a 1:00 p.m.)
- CALLE ADAN ACEVEDO CUADRA 3; CALLE AUSEJO SALAS CUADRA 2 Y 3; PSJE ELADIO ORTIZ; AV. SAN MARTIN CUADRA 6 Y 7; AV. FRANCISCO ROSAS CUADRA 3 HASTA 372; UBICADOS EN EL DISTRITO DE HUACHO.
Arica (8:00 a.m. a 5:00 p.m.)
- PROLONGACIÓN JR. ZAVALA CDRA.6, 7, MZ C; PASAJE CALDERON, AV. DEL EJERCITO; CALLE 5 DE OCTUBRE; AV. GRAU CUADRA 4, 5 Y 6; CALLE ARICA CUADRA 5; PASAJE LOS HÉROES; JR. SAN MARTÍN CUADRA 4 Y 5; PROLONGACIÓN SAN MARTÍN; CALLE CHORRILLOS, BALNEARIO DE MIRAFLORES; CENTRO POBLADO PUERTO CHICO; UBICADO EN EL DISTRITO DE BARRANCA.
JUEVES 29 DE OCTUBRE
Jesús María (11:00 a.m. a 3:00 p.m.)
- JR. HUAMACHUCO CDRA. 19, JR. HUIRACOCHA CDRA. 19, JR. LUIS SAENZ PEÑA CDRA. 5, JR. ESTADOS UNIDOS CDRA. 5, JR. OCTAVIO BERNAL CDRA. 2.
Jesús María (2:00 p.m. a 5:30 p.m.)
- CALLE ESTADOS UNIDOS CDRA. 5, AV. HORACIO URTEAGA CDRA. 20, AV. SAN FELIPE CDRA. 4, JR. LUIS N. SAENZ CDRA. 4
San Martín de Porres / Los Olivos (1:00 p.m. a 5:00 p.m.)
- A.H. DANIEL ALCIDES CARRIÓN MZS. MZS O3, P3, URB. CARRIZAL EL CARMEN MZS. H, I, J, URB. PRIMAVERA MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, K.
San Juan de Lurigancho (9:30 a.m. a 4:30 p.m.)
- AGRUP. CANTO LINDO MZS. A, A10, B1, B2, URB. CANTO GRANDE MZS. A, A1, B, B1, B2, CALLE LAS MELLEAS CDRA. 6, CALLE LOS MOLLES CDRA. 1, ASOC. CASA HUERTA VI MZ. B1.
San Antonio de Chaclla (10:00 a.m. a 2:00 p.m.)
- ASOC. DE MYPES SCT. VILLA DEL SOL ANX. 22 JICAMARCA MZS. D, DP1, DP2, DP3, DY, DZ, ASOC. DE PROP. VILLA JICAMARCA MZ. E, ASOC. DE POB. SCT. VILLA ESPERANZA MZ. DP2.
San Juan de Lurigancho (8:00 a.m. a 7:00 p.m.)
- A.H. JESÚS ALBERTO PAEZ Y PALMERA MZS. I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7, I8, K1, K2, K3, K8, K9, K10, K11, K12, K14, K15, A.H. 5 DE NOVIEMBRE MZS. M5, M6, M7, M8, N6, N7, N8, N9, O4, O5, O6, O7, O8, MERCADO 5 DE NOVIEMBRE, A.H. HORACIO ZEVALLOS GAMEZ MZS. M5, M6, M7, M8, G. U. PRÓCERES DE LA INDEPENDENCIA MZ. K15, ASOC. VIV. EL HERALDO MZS. A, B, A.H. JAIME ZUBIETA CALDERÓN MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, A.H. ATUSPARIA MZS. I8, K1, K2, K15, URB. MARISCAL ANDRÉS A. CÁCERES MZS. A1, A2, A3, A4, A6, A7, A8, A9, C9, C10, C11, F1, I2, I3, I4, I6, I7, I8, K1, K2, K3, K8, K9, K10, K11, K12, K13, K14, K15, M5, M6, M7, M8, N5, N6, N7, N8, N9, O4, O5, O6, O7, O8.
Lima Cercado (9:00 a.m. a 6:00 p.m.)
- A.H. JARDINES ROSA DE STA. MARÍA MZS. I, J, N, O, P, Q, R, S, T, U, U5, W, PROYECTO MARTINETE MZS. A, C, E, F, G, H, I, J, L, M, N, O, P, Q,
Carabayllo (9:30 a.m. a 5:30 p.m.)
- MZ LT. ASOC. SAN FRANCISCO DE ASIS SN KM 22.5 AV TUPAC AMARU
Ventanilla (8:30 a.m. a 5:00 p.m.)
- A.H. OASIS III SCT. MZS. C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, O, P, Q, R, S, T, A.H. SAN PABLO PACHACUTEC MZS. E, F, H, I, J, A.H. SECTOR CERRO CACHITO MZS. Ñ, O, S, T, A.H. CERRO CACHITO MZS. C, E, U.P. MINI PARQUE INDUSTRIAL CERRO CACHITO MZS. C, E
San Juan de Lurigancho (11:00 a.m. a 1:00 p.m.)
- ASOC POS MYPES DEL SECTOR VILLA DEL SOL ANEXO 22-JICAMARCA MZ. D
Chancay (8:00 a.m. a 6:00 p.m.)
- A.H. 21 DE ENERO; CAMPAMENTO PESCA PERÚ; CALLE LAS CANARIAS CUADRA 1; PUERTO MALECÓN; PASAJE SANTA ROSA; BAHÍA DE MARINEROS MZ T; UBICADOS EN EL DISTRITO DE CHANCAY.
VIERNES 30 DE OCTUBRE
Los Olivos (10:00 a.m. a 3:00 p.m.)
- AV. ANGÉLICA GAMARRA CDRAS. 4, 5, COOP. NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE MZS. A, B, C, D, E, JR. IGNACIO TOROTE CDRA. 6, URB. EL TREBOL MZ. E, I, L.
Lima Cercado (0:00 a.m. a 7:00 a.m.)
- JR. ANDAHUAYLAS CDRAS. 11, 12, AV. NICOLÁS DE PIÉROLA CDRAS. 9, 16, JR. MONTEVIDEO CDRAS. 9, 10, 11, JR. PARURO CDRA. 10, 13, AV. GRAU CDRA. 3, JR. INAMBARI CDRA. 7.
San Martín de Porres/ Callao (9:00 a.m. a 6:00 p.m.)
- PRO. VIV. LOS LAURELES DE OQUENDO MZS. B, C, D, E, F, G, G PRIMA, H, I, J, K, L, M, N, PRO. VIV. RES. PRIMAVERA MZS. A, B, C, D, PRO. VIV. LOS GIRASOLES DE OQUENDO I ETAPA MZS. A, B, C, D, ASOC. DE VIV. SEÑOR DE LOS MILAGROS DE PACHACAMILLA MZS. A, B, C, D, E, F, G, G3, H, I, J, K, L, M, N, Ñ, O, PRO. VIV. LA ARBOLEDA MZS. A, B, C, D, E, F, G, A.H. CERRO CANDELA MZS. B5, B6, C1, C2, C3, C3 PRIMA, C6, C7, C8, C9, PRO. VIV. BELLA VISTA MZS. A, B, C, D, E, PRO. VIV. LAS TERRAZAS DE CHUQUITANTA MZS. B, C, URB. HIJOS DE STA. CRUZ MZS. A, B, B1, URB. LOS OLIVOS DE OQUENDO MZS. C, D, E, ASOC. RES. VIV. MONTE OLIVO MZS. A, B, D, COMITÉ VEC. FAM. ARANGO MZ. A, URB. HORIZONTE AZUL MZ. B, URB. LOS ROBLES DE OQUENDO MZS. A, B, C, E, PRO. VIV. URANIO III ETP. MZS. A, B, C, ASOC. PROP. BRISAS DE NARANJAL II ETP MZS. A, B, C, D, E, F, PRO. VIV. URB. IGNA MZS. A, B, C, D, E, F, G, PRO. VIV. LAS MERCEDES DE OQUENDO MZS. A, B, C, D, E, F, ASOC. PROG. VIV. VILLA VICTORIA CHUQUITANTA 2DA ETP. MZS. B, C, D, PRO. VIV. LAS GARDENIAS DE OQUENDO MZ. D, PRO. VIV. RES PARAÍSO ETP. II MZ. D.
San Martín de Porres/ Callao (9:00 a.m. a 6:00 p.m.)
- PRO. VIV. SEÑOR DE LOS MILAGROS DE OQUENDO MZS. C, D, PRO. VIV. EL MONTE DE LOS OLIVOS MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, PRO. VIV. HORIZONTE AZUL II OQUENDO MZS. A, B, C, D, E, PRO. VIV. TRES HORIZONTES MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, PROG. VIV. MANUEL AQUINO MZS. A, B, C, D, E, F, PRO. VIV. LAS DALIAS DE OQUENDO MZS. A, B, C, D, PRO. VIV. LA FLORESTA DE NARANJAL MZS. A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, PRO. VIV. LOS JARDINES DEL NARANJAL MZS. A, C, E, J, K, PRO. VIV. RES. LAS PONCIANAS MZS. D, E, F, G, H, PRO. VIV. SEÑOR DE LUREN MZS. A, B, C, PRO. VIV. RES. LA PRADERA DE NARANJAL MZS. A, B, C, PRO. VIV. LAS GARDENIAS DE OQUENDO MZS. A, B, C, D, G, ASOC. VIV. VALLE HERMOSO DE NARANJAL MZS. A, B, C, D, E, PRO. VIV. LAS CASUARINAS DE OQUENDO MZS. A, B, C,
Callao (8:00 a.m. a 6:00 p.m.)
- AV. NESTOR GAMBETA/ AV. OQUENDO
Rímac (8:00 a.m. a 7:00 p.m.)
- AV. ELESPURU S/N
Huaral (8:30 a.m. a 5:30 p.m.)
- CENTRO POBLADO CAQUI: CALLE LAS CASUARINAS, LOS LAURELES, LOS ROBLES, NARANJAL, LOS NOGALES, PASAJE EL MIRADOR; UBICADOS EN EL DISTRITO DE AUCALLAMA
SÁBADO 31 DE OCTUBRE
San Martín de Porres/ Los Oiivos (9:00 a.m. a 9:00 p.m.)
- CALLE ANGEL MALDONADO CDRA. 30, CALLE AMALIA PUGA CDRA. 30, JR. CARLOS RAYGADA CDRA. 1, JR. ABANCAY CDRA. 4, AV. ALAYZA Y PAZ SOLDÁN CDRA. 1, JR. ANDAHUAYLAS CDRA. 4, AV. PERÚ CDRAS. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, AV. UNIVERSITARIA CDRAS. 1, 2, 3, 4, 5, JR. SAO PAULO CDRAS. 24, 25, 26, 27, 28, JR. VILLA RICA CDRAS. 3, 4, 5, 6, 7, AV. BELLA UNIÓN CDRAS. 3, 4, 5, 6, AV. LIMA CDRAS. 28, 29, 30, 31, 32, JR- LA FLORIDA CDRA. 28, JR. PINAR DEL RÍO CDRAS. 25, 26, 28, 29, JR. RÍO BRANCO CDRAS. 24, 25, 26, JR. PASCO CDRAS. 29, 30, 31, AV. PACASMAYO CDRAS. 30, 31, JR. PINAR DEL RÍO CDRAS. 25, 26, 28, 29, JR. PUERTO BARRIOS CDRAS. 3, 4, JR. RÍOBAMBA CDRA. 25, JR. MOYOBAMBA CDRAS. 4, 5, JR. MARACAIBO CDRAS. 25, 26, 27, 28, JR. MIGUEL ALJOVÍN CDRA. 1, AV. MARIANO IGNACIO PRADO CDRA. 30, JR. JUNÍN CDRAS. 30, 31, JR. FILADELFIA CDRAS. 25, 26, 27, 28, 29, JR. QUINUABAMBA CDRAS. 3, 4, PSJE. MATUCANA CDRA. 28, PSJE. CHICLAYO CDRA. 28, JR. PAROBAMBA CDRAS. 4, 5, 6, JR. HUÁNUCO CDRAS. 30, 31, 32, JR. EL CHACO CDRAS. 24, 25, 26, 27, 28, JR. CAMANÁ CDRA. 4, JR. ESMERALDA CDRAS. 5, 6, JR. HUANCAVELICA CDRA. 30, JR. BELÉN CDRAS. 3, 4, 5.
Callao (9:00 a.m. a 7:00 p.m.)
- A.H. MIGUEL GRAU MZS. A, B, L, LL, O1, P1, Q1, X, A.H. 3 DE OCTUBRE MZS.A, B, K, L, LL.
Ventanilla (8:00 a.m. a 7:00 p.m.)
- A.H. VIVIENDA TALLERES SEÑOR DE LOS MILAGROS MZS. Y, Z, Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6, A.H. SANTA ROSA DE PACHACUTEC MZS. A, B, C, D, E, F, G, L, M, N, AGRUP. DE FAM. 7 DE JUNIO Y CONFRATERNIDAD MZS. A, A1, A4, A5, A6, A7, A8, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, S1, A.H. HEROES DEL CENEPA MZS. A, B, C, D, E, G, H, I, J, A.H. EMMANUEL MZS. A, A1, A4, A5, A6, A7, A8, B, C, D, E, F, G, H, I, J, A.H. ECOLÓGICO PILOTO SANTA ROSA PACHACUTEC MZS. B, C, D, E, G, I, J, L, A.H. ARMANDO VILLANUEVA DEL CAMPO MZS. A, B, C, D, E, F, G, H.
Carabayllo (9:00 a.m. a 5:00 p.m.)
- ASOC. VIV. SANTA INÉS MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, ASOC. VIRGEN DE LAS NIEVES MZS. A, B.
San Martín de Porres (9:30 a.m. a 5:30 p.m.)
- JR. BENITO LAZO QUIJANO CDRAS. 1, 2, JR. JOSÉ MARÍA CORDOVA CDRA. 36, JR. JOSÉ GÁLVEZ CDRA. 4, JR. JOSÉ MENDIBURU Y BONET CDRA. 1, JR. JOSÉ ANTONIO DE SUCRE CDRA. 36, URB. CONDEVILLA DEL SEÑOR MZS. K8, L8.
DOMINGO 1 DE NOVIEMBRE
San Martín de Porres (8:00 a.m. a 5:00 p.m.)
- JR. ANTONIO GARLAND CDRAS. 5, 6, AV. GERARDO UNGER CDRAS. 5, 6, JR. JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI CDRAS. 5, 6, AV. TUPAC AMARU CDRA. 5, 6, JR. MARCOS NICOLINI CDRA. 1, JR. RAMÓN CASTILLA CDRA. 1, PSJE. GRAÑA CDRA. 1.
Comas (9:00 a.m. a 5:00 p.m.)
- CA. STA. ANA EX-FUNDO CHACRACERRO ZONA B LT.89
NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.