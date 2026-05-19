Pluz Energía ha dado a conocer los detalles de un nuevo corte de luz programado para todo Lima y Callao a lo largo de este miércoles 20 de mayo. En las siguientes líneas puedes encontrar los reportes con toda la información mencionada.

Tener en cuenta que los cortes de luz se aplican a ciertas zonas de cada distrito y en horarios asignados. La falta del servicio se debe a trabajos de mantenimiento para mantener la calidad del recurso ofrecido a la capital y la provincia constitucional.

Corte de luz en Lima y Callao este 20 de mayo

DISTRITO/ZONA HORARIO Los Olivos

- Asoc. Viv. Primavera Mzs. A, B, C, D, E, F, H, K, Urb. El Trébol Mzs. A, D, E, F, H, K, L1, L2, LL, N, Ñ, O, Q, R, T, U, Urb. Virgen de La Puerta Mzs. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, N, Urb. Carrizal del Carmen Mzs. H, I, J. 8:00 a.m. a 6:00 p.m.

DISTRITO/ZONA HORARIO San Antonio de Chaclla

- Agrup. Fam. Campo Verde sector El Valle Anexo 22, Mz. A1, A2, B1, B2, B3, BY, BY 01, BY 05, BY 06, BY 17, BY 1A, BY 2, BY 2A, BY 5, BY 6, BY 08, BY 09, BY 10, BY 13, BY 14, BY 17, BY 18, BY 19, BY 20, BY 21, BY 22, BZ, BZ 01, BZ 02, BZ 03, BZ 04, BZ 05, BZ 06, BZ 07, BZ 08, BZ 09, BZ 10, BZ 11, BZ 11A, BZ 12, C1, C2, CB, CB 16, CC, D1. 8:30 a.m. a 7:30 p.m.

DISTRITO/ZONA HORARIO Callao

- Av. Centenario cdra. 2, Jr. Manuel Arispe cdras. 2, 3, Jr. Juan Miller cdra. 2. 9:00 a.m. a 6:00 p.m.

DISTRITO/ZONA HORARIO Puente Piedra

- Las Lomas de Carabayllo Av. Julio Diaza Mz. A, Asoc. de Viv. El Dorado Mz. R2, Asoc. Raúl Davis Reto Pérez Mz. V2. Semirústica Shangrila II etapa Mz. A Lt. 16B. 9:00 a.m. a 5:00 p.m.

DISTRITO/ZONA HORARIO Jesús María

- Av. Brasil cdras. 9, 10, 11, Jr. Castro Virreyna cdra. 1, Av. Gral. Garzón cdra. 10, Av. Gral. Canterac cdras. 0, 1, 2, Jr. P. Fernandini cdra. 10, Psje. Buenaventura cdra. 1, Jr. Pedro Ruiz Gallo cdra. 1. 10:00 a.m. a 3:00 p.m.

DISTRITO/ZONA HORARIO Breña

- Av. Brasil cdra. 9, 10, 11, Av. Garzón cdra. 10, calle Juan Pablo Fernandini cdra. 10, Jr. Castro Virreyna cdra. 1, calle Canterac cdra. 1, 2, Jr. Pedro Ruiz Gallo cdra. 1, pasaje Buenaventura cdra. 1. 3:00 p.m. a 5:00 p.m.

DISTRITO/ZONA HORARIO Pueblo Libre

- Av. Mariano H. Cornejo, avenida Alejandro Bollati, pasaje Senda El Sol, pasaje Senda Claridad, pasaje Senda Las Estrellas, pasaje Lucero Senda Comunidad, Alameda El Alba, Río Santa, Río Moche, Jr. Río Huaura, calle Marte, Jr. Venus, Jr. Neptuno, Av. Alejandro Bertello, Jr. Saturno. 11:00 a.m. a 2:00 p.m.