¡Atención, Lima y Callao! Pluz Energía anunció un nuevo listado de cortes programados de luz que afectarán a miles de ciudadanos. A continuación, compartimos toda la información que debes conocer para tomar las medidas necesarias. Este cese temporal del servicio se debe a trabajos de mantenimiento y ampliación del sistema eléctrico. Se pide a la población que tenga en cuenta el corte de la luz eléctrica en los siguientes horarios, según el distrito de residencia.
Corte de luz en Lima
Lunes 30 de noviembre
Comas (8:30 a.m. a 5:30 p.m.)
- A.H. AÑO NUEVO MZ H2, I2, J2, JR. IGLESIAS CDRAS 1, 2, AV. HERNANDO DE LA VALLE CDRA 1, AV. TUPAC AMARU CDRAS 42, 43, 69, 70, CALLE DAVID LEON CDRA 1, CALLE JOSE GONZALES CDRA 1, CALLE G. LAPEYRE CDRA 1, JR. HIGINIO CDRAS 2, 3, JR. IRRIBARREN CDRAS 2, 3, JR. JUAN PEÑA CDRA 3, CALLE LAS PALMAS MZ S2.
San Juan de Lurigancho (11:00 a.m. a 3:00 p.m.)
- CALLE 7 MZ. J LOTE 3
Ancón (9:00 a.m. a 6:00 p.m.)
- ASOC. DE VIV. LAS PAMPAS DE PIEDRAS GORDAS LOS DAMNIFICADOS DE ANCON MZ A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L.
San Juan de Lurigancho (11:00 a.m. a 4:00 p.m.)
- URB. LOS JAZMINES AV. CANTO GRANDE CDRAS 7, 36, MZ B, AV. LAS FLORES CDRAS 1, 2, 6, MZ B, B7, JR. LAS DALIAS MZ T, U, JR. LAS GARDENIAS CDRAS 1, 7, MZ P, U, JR. LAS HORTENSIAS CDRA 1, MZ R, JR. LAS LILAS CDRA 1, MZ B, P, R, JR. LOS HELIOTROPOS CDRA 1, MZ T, U, JR. LOS JACINTOS CDRA 1, MZ T, U, JR. LOS LAURELES CDRAS 1, 7, MZ G, M, R, JR. LOS LIRIOS CDRAS 1, 7, MZ P, PASAJE LAS MADRESELVAS CDRA 1, MZ G, URB. SAN RAFAEL AV. LAS FLORES MZ B, B7, D, D7, CALLE JOSE A. DE SUCRE CDRS 2, 6, MZ D, D7, E, E7, CALLE JOSE BERNARDO ALCEDO CDRAS 2, MZ C, E, CALLE JOSE DE SAN MARTIN CDRA 6, MZ C, C7, JR. LAS DALIAS CDRA 1, CALLE LOS JAZMINES CDRA 7, MZ B, DL CALLE MARISCAL MILLER CDRA 1, MZ B, B7, CALLE RAMON CASTILLA CDRAS 1, 6, MZ A, CALLE SIMON BOLIVAR CDRA 6, MZ A, C, C7, D7.
San Martín de Porres (8:30 a.m. a 6:00 p.m.)
- AV CANTA CALLAO/ LOS ALISOS LOS JARDINES DEL NARANJAL MZ B, D, L, M; LOS ROBLES DE NARANJAL: MZ A, B ; LOS PORTALES DE NARANJAL: MZ A, B1, B3, D; PROG. VIV. VALLE HERMOSO DE NARANJAL: MZ A; URB. LA VIRREYNA: MZ A, E
Martes 1 de diciembre
Jesús María (11:00 a.m. a 2:00 p.m.)
- AV. BRASIL CDRAS. 9, 10, 11, JR. CASTRO VIRREYNA CDRA. 1, AV. GRAL. GARZÓN CDRA. 10, AV. GRAL. CANTERAC CDRAS. 0, 1, 2, JR. P. FERNANDINI CDRA. 10, PSJE. BUENAVENTURA CDRA. 1, JR. PEDRO RUIZ GALLO CDRA. 1,
San Juan de Lurigancho (8:00 a.m. a 4:00 p.m.)
- ASOC. PARAÍSO DORADO, AV. PARAÍSO DORADO MZ A, B, CALLE 1 MZ D, B1, C, E, G, P, COOP. SAN JUAN DE SALINAS, AV. SANTA ROSA MZ F, CALLE 5 MZ B, A, B2, C, C2, D, E, F2, G, P, ASOC. EL PARAÍSO FLORIDO, CALLE 3 MZ D, CALLE LOS ROSALES MZ H, CALLE 4 MZ D, JR. JOAQUÍN DABAUSA MZ F, A, B, C, E, G, P, Z, ASOC. LOS JARDINES DE SANTA ROSA, AV. CANTA CALLAO MZ F, CALLE 5 MZ C, E, G, CALLE 7 MZ H, A, B, K, P, ASOC. LOS ANDES, AV. CARLOS IZAGUIRRE MZ A, AV. SANTA ROSA MZ A, D, CALLE 2 MZ C, JR. ANCASH MZ B, E, G, P, URB. RESIDENCIAL SAN ANTONIO, AV. CARLOS IZAGUIRRE MZ A, B, CALLE 3 MZ B, C, P, ASOC. BRISAS DE SANTA ROSA, AV. CANTA CALLAO MZ J, M, URB. RESIDENCIAL SANTO TORIBIO, AV. CARLOS IZAGUIRRE MZ A, ASOC. LA FLORIDA, AV. CARLOS IZAGUIRRE MZ A, P, ASOC. DE VIVIENDA SAN FRANCISCO, AV. CARLOS IZAGUIRRE MZ A, B, CALLE 2 MZ B, D, CALLE 1 MZ Z, C, E, G, P, PROG. RESIDENCIAL LOS EUCALIPTOS, CALLE 8 MZ A, B, D, MZ C, FUNDO SANTA ROSA, CALLE 1 MZ A, E, G, ASOC. SANTA MARÍA DEL VALLE, AV. CANTA CALLAO MZ G, A, H, J, K, COOP. DE VIVIENDA HUANASPAMPA, MZ A, B, J, URB. SANTA ROSA, MZ E, G, ASOC. CANTA CALLAO, AV. CARLOS IZAGUIRRE MZ A, B, AV. CANTA CALLAO MZ G, CALLE 4 MZ E, J, CALLE 1 MZ D, CALLE 2 MZ B, CALLE 8 MZ B, B5, C, H, K, M, P.
San Martín de Porres (9:00 a.m. a 6:00 p.m.)
- ASOCIACION MARYLAND AV. EL SAUCE MZ A, B, C, D, E, F, CALLE 2 MZ A, C, CALLE 3 MZ E, CALLE 4 MZ B, PROGRAMA VIVIENDA RESIDENCIA LAS CASUARINAS DEL NORTE AV. EL SAUCE MZ C, AV. LOS EUCALIPTOS MZ A, B, URB. SEÑOR DE LOS MILAGROS AV. SAN FRANCISCO MZ C, D, CALLE 1 MZ A, B, C, E, F, PASAJE 3 MZ D, E, PASAJE 4 MZ C, D, PASAJE 5 MZ B, C, URB. RIVERA AZUL CALLE LOS EUCALIPTOS MZ B, J.
Carabayllo (8:30 a.m. a 6:00 p.m.)
- URB. RESIDENCIAL SANTA MARÍA, CALLE 01 MZ B, CALLE 02 MZ B, MZ A, C, D, E, F, PROVIV. VILLA EL PARAÍSO, AV. MANUEL PRADO MZ B, MZ A, C, D, D1, E, URB. LA FLORIDA, MZ A, B, C, D, F, PROVIV. LAS VIÑAS DE CARABAYLLO, MZ E, F, G, PROVIV. LOS CIPRESES, CALLE 03 MZ H, MZ E, F, G, URB. RESIDENCIAL LOS ÁNGELES, AV. SANTO DOMINGO MZ A, B, CALLE CN MZ B, MZ C, C1, F, URB. CAROLINA, AV. SANTO DOMINGO MZ F, PROVIV. CHAVÍN DE HUÁNTAR II, AV. SANTO DOMINGO MZ A, URB. LOS JARDINES DE CARABAYLLO, AV. SANTO DOMINGO MZ LL
San Antonio de Chaclla (10:00 a.m. a 4:00 p.m.)
- SECTOR UNION BELLAVISTA ANEXO 22 JICAMARCA MZ BT, BTA, BT-1, BU, DC, DD, DD1, DD2, DD3, DD4, DD5, DD6, DD8.
Callao (9:00 a.m. a 5:00 p.m.)
- URB. INDUSTRIAL BOCANEGRA AV. JAPON CDRA 16, CENTRO DE DIAGNOSTICO VEHICULAR, ASOC PRIVADA DE PATRONATO, SEDAPAL.
San Juan de Lurigancho (11:00 a.m. a 3:00 p.m.)
- C.D. MARISCAL CACERES SECTOR 3ERA Y 4TA MZ I3, I4, I6, I7, I8, K, K8, K9, K10, K11, K12, A.H. JESUS PAEZ Y PALMERA MZ I3, I4, I5,I6, I7, I8, K8, K9, K10, K11, K12.
San Juan de Lurigancho (12:00 p.m. a 3:00 p.m.)
- A.H. EL HERALDO AV. PROCERES DE LA INDEPENDENCIA CDRA 41, MZ A, A.H. JAIME ZUBIETA MZ A, B, C, D, E, F, F1, G, H, I, J, K, L, M.
Miércoles 2 de diciembre
Ventanilla (8:00 a.m. a 6:00 p.m.)
- A.H. ANTONIA MORENO DE CACERES SECTOR B MZ N, N1, O, O1, P, P1, Q, R, S, V1, X, Y.
Jesús María (8:30 a.m. a 7:00 p.m.)
- AV. ARNALDO MARQUEZ CDRAS 10, 11, 12, AV. BRASIL CDRAS 10, 11, 12, AV. GRAL. SANTA CRUZ CDRAS 1, 2, 3, AV. GRAL GARZON CDRAS 10, 11, 12, AV. JOSE MARIA PLAZA CDRAS 1, 2, 3, PASAJE JESUS MARIA CDRA 1.
Breña (1:00 p.m. a 4:00 p.m.)
- JR. AZCONA CDRAS 14, 15, CALLE ATALAYA CDRA 2, AV. LUIS ORBEGOSO CDRAS 8, 9, 10, 11, 12, AV. PASTAZA CDRAS 8, 9, 10, 11, AV. CENTENARIO CDRAS 10, 11, 12, CALLE CHAMAYA CDRA 13, CALLE LAS CHULPAS CDRA 2, CALLE NAPO CDRAS 10, 11, 12, CALLE PILCOMAYO CDRAS 6, 7, 8, JR. CASTROVIRREYNA CDRAS 9, 10, 11, JR. GARCIA ROBLEDO CDRAS 2, 3, 4, JR. OXAPAMPA CDRA 2.
Ventanilla (10:00 a.m. a 4:00 p.m.)
- TERRENO SEMIRUSTICO ZONA AUTOPISTA LT. 2
San Martín de Porres (2:00 p.m. a 5:30 p.m.)
- A.H. VIRGEN DE LA MERCED CHUQUITANTA MZS. A, B, C, D, E, POR. VIV. URANIO MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, J, ASOC. DE PROP. LAS BRISAS DE NARANJAL MZS. A, B, C, D, E, ASOC. DE PROP. URB. SENOR DE LOS MILAGROS MZS. E, F, G, H, I, ASOC. DE PROP. DE LA URB. LOS PINOS II ETP. MZS. B, C, D, E, F, G, PRO. VIV. LOS PORTALES DE MONTERREY MZS. A, B, E, PRO. VIV. EL MIRADOR DE CHUQUITANTA MZS. C, D, E, ASOC. DE PROP. URB. SEÑOR DE LOS MILAGROS MZS. E, F, G, H
Callao (12:00 p.m. a 3:00 p.m.)
- A.H. BOCANEGRA MZ A17, A18, A21, A41, A42, A46, B1, B2, B3, B4, B6, B7, B8, B9, B10, B13, URB. JORGE CHAVEZ CALLE LOS EUCALIPTOS MZ C.
San Juan de Lurigancho (9:30 p.m. a 5:30 p.m.)
- URB. CANTO GRANDE AV. FERNANDO WIESSE CDRA 1, AV. LOS CIRUELOS CDRA 3, AV. PROCERES DE LA INDEPENDENCIA CDRAS 28, 29.
Jueves 3 de diciembre
Magdalena del Mar (1:00 p.m. a 6:00 p.m.)
- CALLE MARISCAL CASTILLA CDRA. 2.
San Martín de Porres/ Los Olivos (8:30 a.m. a 12:30 p.m.)
- URB. PARQUE DEL NARANJAL MZ. H2, I2, L2, JR. ACOBAMBA CDRA. 14, AV. NARANJAL CDRAS. 13, 14, CALLE BUIN CDRA. 48, JR. HUAYLAS CDRA. 48, JR. LLUMPA CDRAS. 13, 14, JR. QUINUABAMBA CDRAS. 48, 49.
Comas (8:30 a.m. a 6:00 p.m.)
- ASOC. VIV. STA. CRUZ MZ. E, AV. PROLG. ALBORADA CDRA. 1, ASOC. DE PROPIETARIOS EL ROBLE MZ. B.
Callao (2:00 p.m. a 5:30 p.m.)
- URB. SAN JUAN MASÍAS 2DO SECTOR MZS. B, C, D, E, F, G, H, I, K.
Comas (8:30 a.m. a 5:30 p.m.)
- AV. EL MAESTRO PERUANO CDRAS. 3, 4, URB. CARABAYLLO MZS. A, B, D, F, G, H, AV. METROPOLITANA CDRA. 5, AV. COMAS CDRA. 4.
Viernes 4 de diciembre
Magdalena (11:00 a.m. a 2 p.m.)
- 06861C JR. MARISCAL CASTILLA CDRA. 2.
Puente Piedra (9:30 a.m. a 5:30 p.m.)
- ASOC. VALLE HERMOSO EL ARENAL MZS. G, H, AV. VILLA HERMOSA CDRA. 7, CALLE LOS ALAMOS CDRA. 3.
San Juan de Lurigancho (8:00 a.m. a 6:00 p.m.)
- A.H. JESUS ALBERTO PAEZ Y PALMERAS MZS. I3, I4, I5, I6, I7, I8, K8, K9, K10, K11, K12, PROG. CIUDAD MCAL. CÁCERES SCT I 3ERA Y 4TA ETP. MZS. I3, I4, I5, I6, I7, I8, K8, K9, K10, K11, K12, A.H. JAIME ZUBIETA MZ. L, URB. LOS HERALDOS MZ. I8.
Bellavista (9:00 a.m. a 5:30 p.m.)
- JR. LOS AMANCAES CDRAS. 4, 5, 6, URB. EL IMPERIO MZ. I, URB. PROCION MZS. A, B, C, D, E, J, URB. JOSÉ GÁLVEZ EGÚSQUIZA MZS. E, I, J, CALLE LAS CUCARDAS CDRA. 1, CALLE LAS DALIAS CDRA. 2, CALLE LAS MARGARITAS CDRA. 3, CALLE LAS TIPAS CDRAS. 1, 2, 3, CALLE LOS AMANCAES CDRA. 4 CALLE LOS CEDROS CDRA. 1, CALLE LOS CRISTANTEMOS CDRAS. 4, 5, CALLE LOS FRESNOS CDRA. 1, CALLE LOS OLIVOS CDRA. 5, CALLE LOS ROBLES CDRAS. 2, 3, 4, CALLE LOS SAUCES CDRAS. 1, 2, CALLE LOS TIPAS CDRAS. 1, 2.
Puente Piedra (8:30 a.m. a 6:30 p.m.)
- ASOC. LAS MAGNOLIAS MZ. H, PROY. INT. ARENAL LOS LIRIOS MZS. A, B.
Sábado 5 de diciembre
Canta/ Huamantanga/ Oyón/ San Buenaventura/ Santa Rosa de Quives (9:00 a.m. a 6:00 p.m.)
- C.P. HUAMANTANGA MZS. S/N, A2, B, C1, D, E1, F, H, K, Ñ, O, P, S, U, V, W, X, Z, C.P. SAN BUENAVENTURA MZS. A, B, C, F, G, I, J, K, L, LL, N, O, P, Q, AV. PERÚ CDRA. S/N, AV. LIMA CDRA. S/N, AV. GABRIEL MORENO CDRA. S/N, AV. GRAU CDRA. S/N, CARRETERA CANTA KM. 53.6 MZ. A, JR. ALFONSO UGARTE CDRA. 4, JR. CANTA CDRAS. 3, 4.
Puente Piedra (9:00 a.m. a 5:00 p.m.)
- FUNDO PREDIO GALLINAZOS PARCELA 63, 65, CALLE S/N CDRA. 1.
Carabayllo (10:00 a.m. a 6:00 p.m.)
- C.P. LAS PIEDRITAS MZS. D, K.
San Martín de Porres (9:00 a.m. a 5:00 p.m.)
- JR. ALBERTO GRIEVE CDRAS. 1, 2, CALLE DARÍO VALDIZAN CDRAS. 0, 1, 2, CALLE EMETERIO PÉREZ CDRA. 3, AV. EDUARDO DE HABICH CDRAS. 3, 4, JR. CARLOS BASADRE CDRA. 3, CALLE NICANOR GARCÍA LASTRES CDRAS. 2, 3, 4, JR. MANUEL MONTENEGRO CDRA. 2, PS. TIZIANO MUÑOZ CDRAS. 1, 2, JR. RAFAEL MUÑOZ CDRA. 3, CALLE ENRIQUE SALGADO CDRA. 1, CALLE ENRIQUE GONGORA CDRA. 1, JR. ISIDRO ALCIBAR CDRAS. 3, 4, JR. ISMAEL BUENO CDRA. 3, JR. JOAQUIN CAPELLA CDRAS. 3, 4.
Pueblo Libre/ Jesús María (9:00 a.m. a 5:00 p.m.)
- JR. ANTONIO POLO CDRAS. 1, 2, JR. TORIBIO ARA (EX ATAHUALPA) CDRAS. 1, 2, AV. BRASIL CDRAS. 23, 24, AV. CIPRIANO DULANTO (EX LA MAR) CDRAS. 1, 2, AV. GRAL. GARZÓN CDRA. 23, JR. GRAL. VIVANCO CDRAS. 1, 2, 3, JR. JOSÉ MANUEL UGARTECHE CDRAS. 4, 5, JR. RÍO DE JANEIRO CDRAS. 1, 2, JR. ALMAGRO CDRA. 1, JR. LA MAR CDRA. 1, PSJE. LOURDES CDRA. 1, JR. JULIO C. TELLO CDRAS. 1, 2, JR. TUPAC AMARU CDRA. 5.
Domingo 6 de diciembre
Independencia (7:30 a.m. a 9:30 p.m.)
- AV.EL PACIFICO Y AV. INDUSTRIAL
Independencia (7:30 a.m. a 9:30 p.m.)
- URB PANAMERICANA NORTE /AV EL PACIFICO
Independencia (7:30 a.m. a 9:30 p.m.)
- AV. GERARDO UNGER CDRA. 36.
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