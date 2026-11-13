Corte de luz en Lima y Callao hasta el 15 de noviembre: revisa los horarios y distritos afectados

Pluz Energía anunció un nuevo listado de cortes programados de luz que afectarán a miles de ciudadanos. A continuación, compartimos toda la información que debes conocer para tomar las medidas necesarias. Este cese temporal del servicio se debe a trabajos de mantenimiento y ampliación del sistema eléctrico. Se pide a la población que tenga en cuenta el corte de la luz eléctrica en los siguientes horarios, según el distrito de residencia.
Pluz Energía anunció un nuevo listado de cortes programados de luz que afectarán a miles de ciudadanos. A continuación, compartimos toda la información que debes conocer para tomar las medidas necesarias. Este cese temporal del servicio se debe a trabajos de mantenimiento y ampliación del sistema eléctrico. Se pide a la población que tenga en cuenta el corte de la luz eléctrica en los siguientes horarios, según el distrito de residencia.
Corte de luz en Lima y Callao:
Viernes 13 de noviembre
Callao (9:30 a.m. a 4:30 p.m.)
- JR. LAZARETO CDRAS. 6, 7, JR. ZEPITA CDRAS. 10, 11, JR. ANTONIO MIRÓ QUESADA CDRA. 6, JR. PUNO CDRA. 6.
San Antonio de Chaclla (9:00 a.m. a 4:00 p.m.)
- ASOC. DE POSES MYPES SCT. VILLA DEL SOL ANX. 22 JICAMARCA MZS. EB, EC, ED, EE, EF, EG.
Rímac (8:00 a.m. a 6:00 p.m.)
- AV. SAMUEL DE ALCAZAR CDRA. 11, AV. MORRO DE ARICA CDRAS. 5, 6, 7, CALLE LORENZO DE VILLASECA CDRAS. 5, 6, JR. MONITOR HUÁSCAR NORTE CDRAS. 5, 6, AV. MAYOR ELÉSPURU S/N, CALLE 6 CDRA. 11, CALLE 8 CDRA. 11, CALLE 9 CDRAS. 1, 2, 3, CALLE 10 CDRA. 1, CALLE 15 CDRA. 10 CALLE 20 CDRA. 10.
Huacho (8:00 a.m. a 6:00 p.m.)
- CALLE LA PALMA CUADRA 1 A 3, PJE SAN MARTIN, JR ATAHUALPA CUADRA 3, CALLE NICOLAS DE PIEROLA CUADRA 1 Y 2; UBICADOS EN EL DISTRITO DE HUACHO
Medio Mundo (8:30 a.m. a 1:30 p.m.)
- CENTRO POBLADO SAN JUAN BAUTISTA; UBICADOS EN EL DISTRITO DE VEGUETA.
Barranca (8:00 a.m. a 6:00 p.m.)
- Cliente MT 73054U (S: 1566905) ubicado en sector Atarjea Barranca.
Sábado 14 de noviembre
Ventanilla (9:30 a.m. a 6:30 p.m.)
- URB. LA BANDERA MZS. C3, C4, C5, C6, C8, 15E, 15F, URB. EX COMERCIAL VENTANILLA MZS. 15A, 15B, 15C, 15D, 15E, 15F, A2, A4, A5, C2, C3, C4, C5, C6, C8, C12, C12A, C13, C13A, C14A, C14B, C15 PRIMA, AGRUP. TRAB. MUNICIPALES BALLE MZ. C14B, ASOC. VIV. LAS BRISAS MZS. C6, C15, MALECÓN ANDRES A. CÁCERES MZS. C2, C3, C4, CALLE TROMPETEROS CDRA. 1, URB. JUAN PABLO II MZ. B, CALLE LAS CASTAÑITAS CDRA. 1, URB. JUAN PABLO II MZ. A, B, 15B, 15D, C15.
Los Olivos (9:00 a.m. a 5:00 p.m.)
- LUIS CARRANZA CDRA. 21, 22.
Ventanilla (8:30 a.m. a 6:00 p.m.)
- A.H. OASIS DE PACHACUTEC SCT. III MZS. A1, B1, C1, D, D1, E, F, H, I, J, J1, K, K1, L, L1, M1, N, N1, Ñ1, O1, P, P1, Q, Q1, R, S, T, U, U PRIMA 1, U1, W, X, Y, Z, A.H. SECTOR CERRO CACHITO MZS. O, S, T, A.H. SAN PABLO PACHACUTEC MZS. E, F, H, I, J, AGRUP. POB. LADERAS DEL CERRO CACHITO MZS. A, B, C, D, E, ASOC. MINI PARQUE INDUSTRIAL CERRO CACHITO MZS. A, B, C, D, E, F, G, I, J, L, Q.
San Juan de Lurigancho (9:00 a.m. a 6:00 p.m.)
- AGRUP. FAM. PORTADA DE BELÉN MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, AGRUP. FAM. LOS JARDINES DE JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI ETP V MZS. A, B, C, D, E, H, AGRUP. FAM. LA NUEVA PARCELA MZS. K, L, M, N, AGRUP. FAM. NUEVA GENERACIÓN MZ U4 AMPL. A Y B MZS. A, A1, A2, B, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, C, C1, C4, D, E, AGRUP. FAM. AMPL. N° 3 JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI ZONA XIV MZ. U6C, AGRUP. FAM. PILAR NORES DE GARCÍA MZS. U6K, U6M, AGRUP FAM. CERRITO EL HUASCARÁN MZ. A, AGRUP. FAM. LAS TERRAZAS DE SAN GERÓNIMO MZ. B4, AGRUP. FAM. AMPL. N° 3 J.C.M. ZONA XIV MZ. U6C, AGRUP. MZ. U4C LAS PALMERAS.
Domingo 15 de noviembre
Los Olivos (8:00 a.m. a 6:00 p.m.)
- AV. SAN GENARO CDRA. 2, JR. SAN ANDRES CDRAS. 60, 61, URB. INDUSTRIAL MOLITALIA MZS. B, C.
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